АО КБ Локо-Банк
Общая информация
Банк был основан в 1994 году. В состав акционеров с 2006 года входит международная инвестиционная компания East Capital.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Г.Тукая,58
- Телефон: (843) 231-82-50
- Сайт: info@kzn.lockobank.ru
Дата последнего обновления: 16.04.2018