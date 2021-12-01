Страховой грамотности надо учить в старших классах школы

Старейшей в России страховой компании «Росгосстрах» исполнилось 100 лет. Как растет культура страхования в республике и от чего зависит — рассказывает директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Татарстане Марат Сафин.

— Что сегодня побуждает людей страховаться? Республика не страдает от природных катаклизмов, нет сильных наводнений или лесных пожаров — а во всем остальном наш человек часто полагается на «авось»…



— Во-первых, исторически сохранилось страхование домов и строений в сельской местности: во времена Советского Союза оно было обязательным, клиенты и агенты нашей компании знали друг друга десятилетиями. Кстати, «Росгосстрах» по-прежнему остается здесь лидером: в некоторых деревнях наша доля в застрахованном имуществе доходит до 80%, то есть люди либо не страхуют имущество вообще, либо в подавляющем большинстве случаев страхуют его в нашей компании.

Но у рынка страхования в Татарстане есть свои особенности: урбанизация идет полным ходом, многие переезжают в города, так как в деревнях нет работы, поэтому количество страхователей на селе в силу естественных причин снижается. Зато оно растет в городских и коттеджных поселках, садовых товариществах.

Во-вторых, растет страхование жизни, здесь пандемийная история стала триггером — люди стали больше задумываться о своем здоровье и рисках. За 9 месяцев 2021 года страхование жизни в компании выросло почти в три раза.

— Сейчас обязательной является только страховка ОСАГО. Но по-хорошему — по умному — страхование жизни, наверно, стоило бы тоже сделать таковым, как и страхование жилья?

— Полагаю, что несмотря на очевидную выгоду для себя, люди бы сейчас восприняли такие нововведения как дополнительный налог, а излишняя социальная напряженность никому не нужна. Благосостояние людей не особо растет, по ОСАГО-то не все страхуются, поэтому надо находить другие средства убеждения. В нашем случае — это живое общение агента с клиентом.

«Росгосстрах» — компания принципиально агентская, мы доходим до людей, доезжаем до самых отдаленных уголков и страхуем не только имущество по классическим схемам, но и рассказываем о наших новых продуктах.

Растет страхование жизни, здесь пандемийная история стала триггером — люди стали больше задумываться о своем здоровье и рисках. За 9 месяцев 2021 года страхование жизни в компании выросло почти в три раза

— Какими новыми продуктами «Росгосстрах» ответил на главный сегодняшний запрос — лечение ковида?

— Действительно, ковид стал триггером роста страхования жизни, которое покрывает и лечение, и уход из жизни по причине любой болезни, в том числе и онкологической. Особо подчеркну, что это накопительные и инвестиционные программы страхования жизни, то есть многолетние. Суть их в том, что по истечении срока страхования вы получите всю сумму обратно, даже если страховые случаи наступали неоднократно. Особенно удобно копить таким способом на образование семьям с детьми: к моменту окончания школы родителям будет чем оплачивать ребенку репетиторов или обучение в вузе на коммерческой основе.

Есть у нас и новые продукты, защищающие именно от последствий ковида. Это в первую очередь полисы «Восстанови здоровье» — они дают возможность пройти реабилитацию после ковида в лучших санаториях и курортах страны.

Уже больше 60 человек в нашем регионе съездили в санатории Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана — подчеркну, что проезд, транзит, проживание и питание там полностью оплачивает «Росгосстрах». Клиенты, получившие подобные выплаты, довольны и невольно становятся как бы нашими агентами — «сарафанное» радио отлично работает. Еще два продукта — «Финансовый иммунитет» (страхование при первом диагностировании ковида) и «Иммунитет без риска» (страхование от осложнений после вакцинации) — тоже постепенно набирают популярность.

Но хочу отметить, что помимо ковида есть и другие смертельно опасные заболевания — например, онкологические. Буквально на днях моему близкому родственнику поставили диагноз «рак желудка», а в мае этого года он продлил у нас страховку от онколозаболевания, и сейчас ему будет организовано лечение на сумму до 8 млн рублей у лучших врачей федерального уровня. В данном случае ему не надо будет никому больше ничего платить за организацию лечения. Более того, он еще получит денежную выплату. Именно поэтому мы активно предлагаем жителям Татарстана застраховаться от рака и других критических болезней.

У нас есть продукт онкострахования «Здоровье дороже» (в его покрытие, кстати, тоже входит реабилитация после перенесенного коронавируса), и есть продукт «Лечение без границ». По нему компания готова потратить на лечение одного клиента при наступлении страхового случая до 18 млн рублей, причем не только в России, но и за рубежом — мы это организовываем даже несмотря на пандемийные ограничения.

В лечении онкологии очень многое зависит от скорости принимаемых решений, и здесь государственная медицина часто бывает неповоротлива. В эту же страховку входят также заболевания, требующие проведения кардио- или нейрохирургического оперативного вмешательства, необходимая медицинская помощь в ведущих российских или зарубежных клиниках и получение дополнительной страховой выплаты.

Помимо ковида есть и другие смертельно опасные заболевания — например, онкологические. Именно поэтому мы активно предлагаем жителям Татарстана застраховаться от рака и других критических болезней

— В связи с пандемией набирает популярность «телемедицина», позволяющая получить консультации и помощь дистанционно. У вас есть что-то подобное?

Есть специальный страховой продукт «Доктор онлайн», но главное — мы запустили цифровую платформу, позволяющую получить множество медицинских услуг — «Мой_Сервис.Мед». Подключиться к ней можно бесплатно (для владельцев медицинских полисов это вообще автоматически происходит), а купить что-то — тогда, когда возникнет реальная необходимость: это может быть консультация врача, причем не из местной поликлиники, а из лучших клиник страны, госпитализация, второе мнение, подбор медицинских учреждений по всей стране для лечения любых заболеваний и др. И самое главное — это можно сделать круглосуточно.

Я вижу здесь большие перспективы, потому что в наших поликлиниках зачастую просто не хватает рук, а за каждым вопросом к ним не наездишься, тем более в ковидное время.

— В страховании автомобилей каково соотношение добровольности и обязательности? Понятно, что ОСАГО обязаны иметь все, а вот каско многие и хотели бы, но не у всех есть возможность.

— Полноценные программы каско действительно недешевы, ведь за последние 5 лет цены на автозапчасти выросли в 2,5 раза, а вот зарплаты — нет. Но, с другой стороны, именно рост цен на машины и запчасти и должен заставить задуматься о страховании — даже помятое крыло или разбитая фара сегодня обходятся «в копеечку».

Вот ОСАГО, казалось бы, обязательное страхование, но на практике почти каждая пятая легковушка ездит без «автогражданки», ведь штраф за отсутствие страховки составляет всего 800 рублей. Много и лишенных прав продолжают ездить за рулем… Теперь представьте, что вы законопослушный гражданин с полисом ОСАГО, а тот, который в вас (не дай бог, конечно) въехал — нет. Получить возмещение ущерба с виновника ДТП будет проблематично — это многолетние суды, нервы и прочее…

На этот случай мы создали «Каско Профессионал» — это страховка, что называется, «от дурака». Стоит она всего 4900, а ущерб покрывает на 600 000 рублей. Кроме того, страховка включает и медицинскую помощь на дороге, и подвоз бензина, и заряд аккумулятора, и эвакуацию. Страховку уже «распробовали» наши агенты и клиенты — продажи по этому продукту за последний год у нас выросли в пять раз! В общем, крутая штука, всем автомобилистам рекомендую!



Кстати, владельцы полисов «Каско Профессионал» регистрируются на другой нашей сервисной платформе — «Мой_Сервис.Авто», и им там доступны и другие услуги, которые могут понадобиться автомобилисту. Качество их оказания мы контролируем.

Рост цен на машины и запчасти и должен заставить задуматься о страховании — даже помятое крыло или разбитая фара сегодня обходятся «в копеечку»

— С развитием цифровизации страховые компании становятся уже постоянной частью нашей жизни. Но поспевает ли за «техникой» решения проблем сознание рядового человека? «Созревают» у нас люди долго, годам к сорока…



— Безусловно, культура страхования россиян растет, но много еще сил нужно приложить для просвещения людей в вопросах финансовой и страховой грамотности. Одно из направлений моей деятельности на посту вице-президента «Союза страховщиков Татарстана» — образовательные программы в высших учебных заведениях. Уже есть отличный опыт в Казанском инновационном университете им. В.Г. Тимирясова.

Со следующего года планируем проводить лекции и брифинги в государственных вузах. А в идеале — финансовой и страховой грамотности надо учить в старших классах школы.

Возрастное ограничение 18+