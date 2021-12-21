День в истории: казанский музей Горького, убийство Лжедмитрия II и открытие радия

Чем примечательна дата 21 декабря?

Сегодня, 21 декабря, Международный день зимнего солнцестояния. В разные годы и столетия в этот день убили претендента на русский престол Лжедмитрия II, провели первый в истории баскетбольный матч, начали публиковать журнал «Огонек», в Алма-Ате подписали Декларацию о целях и принципах СНГ, Академия российского телевидения учредила премию «ТЭФИ», в Казани произошел пожар на пороховом заводе. Родились 40-й и 42-й премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли, глава СССР Иосиф Сталин, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, нобелевский лауреат по физиологии и медицине Герман Джозеф Меллер, дважды Герой, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, советский писатель, журналист Всеволод Вишневский. Умерли итальянский писатель Джованни Боккаччо, французская принцесса Маргарита Наваррская, английский врач Джеймс Паркинсон, немецкий драматург Лион Фейхтвангер, американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд, советский певец Иван Козловский, народный поэт Татарстана Ильдар Юзеев. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Музей Горького и пожар на пороховом заводе

21 декабря 1836 года в Нижнем Новгороде родился известный русский композитор, глава «Могучей кучки» Милий Балакирев, жизнь и творчество которого связаны в том числе и с Казанью. С сентября 1853 по май 1854 годы он был вольнослушателем физико-математического факультета Казанского университета, затем был уволен по прошению. На жизнь зарабатывал уроками. Именно в Казани началась композиторская деятельность Балакирева, здесь он написал 3 романса, фортепианную фантазию на тему оперы М. Глинки «Жизнь за царя».



Фото tatarstan.ru

21 декабря 1938 года было принято постановление СНК ТАССР об организации музея А.М. Горького в доме, где раньше была пекарня А.С. Деренкова. Музей открыли 12 марта 1940 года. Сегодня это один из старейших литературных музеев Татарстана. С 2018 года он переименован в Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. Здесь сохраняют и популяризуют литературное наследие края, в том числе татарских писателей.

В 2016 году произошел пожар на Казанском пороховом заводе, частично обрушилось одно из зданий завода. В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали. В тушении возгорания приняли участие 76 специалистов и 20 единиц техники. Как выяснилось, причиной стало воспламенение пороха в одном из зданий цеха №5. Судебный процесс по делу о взрыве девяти тонн спецпродукции финишировал летом 2018 года. Виновными в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах признали начальника цеха №5 Александра Зайцева и бывшего руководителя участка того же цеха Нуранию Файзуллину. Им назначили условные сроки в 2,5 и 2 года соответственно, а также запретили осуществлять профессиональную деятельность в сфере обеспечения безопасности на пожаро- и взрывоопасных производствах и объектах в течение шести месяцев.



Фото: realnoevremya.ru

21 декабря 2017 года на должность министра образования Татарстана вступил Рафис Бурганов по единогласному решению Госсовета РТ. Премьер-министр республики Алексей Песошин охарактеризовал его как человека с твердым характером и высокими организационными способностями. Однако осенью 2020 года Бурганова сменил Ильсур Хадиуллин, который ранее занимал должность первого замминистра образования и науки РТ.



В 2018 году в Казани суд приговорил убийц известного нумизмата Евгения Тарасова к 24 и 19 годам заключения. Приговор вынесли 51-летнему Юрию Гаврилюку и его подельнику Кириллу Гаврилюку. Также им назначили денежные штрафы. Беженцев с Украины признали виновными по восьми статьям УК РФ, в том числе за убийство, разбой, незаконное приобретение, хранение и провоз через границу оружия, изготовление взрывчатки.



Фото: Олег Тихонов

Убийство Лжедмитрия II и открытие Сталиногорской детской железной дороги

В 1610 году убили претендента на русский престол — Лжедмитрия II. Вся история началась с гибели сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия в 1591 году. Спустя некоторое время самозванец Лжедмитрий I начал выдавать себя за чудом спасшегося царевича. Он объявился на территории Польско-Литовской державы, собрал вокруг себя множество сторонников, одержал победу над законным царем Василием Шуйским и обосновался в селе Тушино, однако все его попытки взять Москву потерпели неудачу. В 1609 году польский король Сигизмунд III организовал поход против российского государства, и к нему перешли польские сторонники Лжедмитрия II. Самозванцу пришлось бежать под Калугу, где между ним и татарским ханом Ураз-Магометом произошел конфликт. Лжедимитрий II велел утопить его, и в ответ на это 21 декабря 1610 года друг убитого хана князь Урусов, зарубил Лжедмитрия II саблей.

В 1899 году вышел первый номер еженедельного журнала «Огонек». Это было иллюстрированное литературно-художественное приложение к газете «Биржевые ведомости», издателем которой являлся Станислав Проппер. Однако уже через три года «Огонек» превратился в самостоятельное издание и быстро обрел популярность, его тираж составлял 120 тысяч экземпляров. После октябрьской революции в 1917 году издание журнала прекратилось, но уже в 20-х гг. оно возобновилось. Инициатором стал советский журналист и редактор Михаил Кольцов. После этого журнал продолжил набирать популярность в геометрической прогрессии. Так, к концу 1923 года тираж «Огонька» приблизился к отметке в 42 тысячи экземпляров, спустя год составил 125 тысяч, а в 1925 году и вовсе побил все свои предыдущие рекорды: тираж журнала составил полмиллиона экземпляров. В 2009 году «Огонек» выкупил издательский дом «Коммерсантъ». Журнал сохранил в себе былые традиции и является старейшим русским изданием.

Кадр из фильма wikipedia.org

В 1925 году в Москве состоялась премьера фильма «Броненосец „Потемкин“». Он был снят в том же году режиссером Сергеем Эйзенштейном на первой кинофабрике «Госкино». «Броненосец „Потемкин“» представляет собой немой исторический художественный фильм, в центре сюжета которого оказывается восстание матросов и присоединившегося к нему населения Одессы. «Броненосец „Потемкин“» далеко не единожды в разные годы признавался лучшей или одной из лучших кинокартин всех времен и народов.

В 1953 году открылась Сталиногорская детская железная дорога (ныне Новомосковск, Тульская область). Инициатором строительства выступил глава комбината «Москвауголь» Дмитрий Оника. Работы начались в июне того же года, и уже 21 декабря по железной дороге прошел первый поезд. Весной следующего года на станции Березки построили кирпичное локомотивное депо. Позднее учреждение переименовали в Малую Московско-Курско-Донбасскую железную дорогу, а затем и в Новомосковскую детскую железную дорогу. Сегодня она именуется Тульской детской железной дорогой и является одной из главных городских достопримечательностей.

Заключение Ричарда. Миниатюра французской рукописи (1470—1480). Источник wikipedia.org

Открытие химического элемента «радий» и первый в истории баскетбольный матч

В 1192 году около Вены герцог Леопольд V взял в плен английского короля Ричарда I Львиное Сердце. Причиной конфликта стал спор о главенстве в III Крестовом походе, который проходил в 1189-1192 гг. Еще одним камнем преткновения послужил раздел между союзниками-крестоносцами завоеванных владений на Кипре. Также погиб маркграф Конрад Монферратский — один из союзников по походу и кузен Леопольда. Ричард признавал его королем Святого Города. В убийстве кузена Леопольд обвинил Ричарда и захватил его в плен. Затем пленника отправили к императору Священной Римской империи Генриху VI, за его освобождение был назначен крупный денежный выкуп. Мать короля Ричарда все же сумела собрать необходимую сумму и в 1194 году короля Ричарда I Львиное Сердце освободили.

21 декабря считается Днем рождения баскетбола, потому что именно в этот день в 1891 году состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игра прошла в стенах учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс, США). Правила игры придумал местный учитель физкультуры Джеймс Нейсмит, причем некоторые из них действуют и сегодня. Для того, чтобы тренировать в меткости своих учеников, Неймит предложил бросать мячи в пустые коробки. Однако их сторож не нашел, вместо этого он принес корзинки из под персиков, которые и закрепили по разные стороны балкона зала. В первом в истории баскетбольном мачте сыграли две команды по девять участников. С тех пор игра стала стремительно набирать популярность. Например, уже через два года корзинки решили заменить на железные кольца с сеткой, а в 1894 году в Соединенных Штатах сформировали первый официальный свод правил игры.

Фото wikipedia.org

В 1898 году ученые Пьер и Мари Кюри открыли химический элемент под названием «радий». Это элемент 2-й группы седьмого периода периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева, с атомным номером 88 и символом Ra. Он представляет собой блестящий металл серебристо-белого цвета. Перед открытием элемента Пьер и Мари Кюри заметили, что отходы, образующиеся после выделения урана из урановой руды, являются более радиоактивными, чем уран в чистом виде. По истечении нескольких лет упорной работы ученым удалось выделить сильно радиоактивные элементы — полоний и радий. Об открытии последнего официально сообщили спустя несколько дней во Французской академии наук.

В 1913 году в воскресном номере американской газеты «New York World» напечатали первый кроссворд в современном представлении. Его название образовалось от объединения двух английских слов «cross» (слово) и «word» (буква). Свой вариант несколько позже предложил русский писатель Владимир Набоков — крестословица. Кроссворд для газеты составил журналист Артур Уинн и его первая публикация зарегистрирована в «Книге рекордов Гиннеса». Тем не менее, за право на изобретение головоломки помимо США борются Великобритания и ЮАР. По версии англичан, впервые кроссворд был напечатан еще в 19 веке в газете «Times». А в ЮАР уверены, что интеллектуальную игру придумал заключенный Виктор Орвилл в начале прошлого века. Во время отбывания срока в тюрьме, он прислал ее в редакцию издания. Интересно и то, что даже на могиле заключенного нарисован кроссворд. Несмотря на это, официальное право на изобретение головоломки остается за американским журналистом Артуром Уинном.