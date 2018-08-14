Дошло до приговора дело о смертельном ЧП на Казанском пороховом

Фото: Реальное время

В Казани финишировал секретный судебный процесс по делу о взрыве 9 тонн спецпродукции на Казанском пороховом заводе в декабре 2016 года, когда одна работница предприятия погибла, а две получили травмы.

Виновными в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах Кировский райсуд Казани признал начальника цеха №5 Александра Зайцева и бывшего начальника участка того же цеха Нуранию Файзуллину. Их наказали условными сроками в 2,5 и 2 года соответственно, а в качестве дополнительного наказания запретили осуществлять профессиональную деятельность в сфере обеспечения безопасности на пожаро- и взрывоопасных производствах и объектах. Срок установленного запрета — 6 месяцев, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Приговор ни одной из сторон не оспаривался и уже вступил в силу.

Как выяснило «Реальное время», в ходе судебного следствия обвиняемые признали вину, хотя на следствии отрицали свою причастность к преступлению. В итоге их признание, а также добровольное возмещение ущерба и морального вреда потерпевшим было принято судом в качестве смягчающих обстоятельств.

Напомним, в полдень 21 декабря 2016 года в одном из зданий цеха №5 Порохового воспламенился порох и начался пожар. Работники успели выбежать из здания, однако в этот момент в здании рвануло, осколки камней, арматуры полетели прямо на людей. Одна из женщин погибла на месте, другой переломало ноги, третья отделалась ушибами. Остальные не пострадали.

На старт суда в августе 2017 года пришли двое выживших работниц взорванного цеха — одна из них на костылях, а также мать погибшей сотрудницы, которую перевели на опасный участок по указанию руководства непосредственно в день трагедии.

После того ЧП на федеральном уровне решили перенести оборонное предприятие из Казани в Кизнер.