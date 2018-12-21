В Казани суд приговорил убийц нумизмата к 24 и 19 годам заключения

Верховный суд РТ вынес приговор двум гражданам Украины — отцу и сыну Гаврилюкам за убийство нумизмата, пенсионерки и другие тяжкие преступления.



Суд приговорил 51-летнего Юрия Гаврилюка к 24 годам лишения свободы со штрафом в размере 210 тыс. рублей, его подельника Кирилла Гаврилюка — к 19 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

«Назначенное наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Их признали виновными по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых убийство, разбой, незаконное приобретение, хранение и провоз через границу оружия, изготовление взрывчатки и другие. Отмечается, что приговор вынесли на основании вердикта присяжных, которые приняли решение 12 декабря.

Напомним, судьбу беженцев с Украины Юрия и Кирилла Гаврилюков решала коллегия из восьми человек. Подробнее о процессе — в материале «Реального времени».