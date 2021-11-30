Энергетики Татарстана — победители международного конкурса

Фото: tесhnоdеvеlор.ru

Стали известны результаты международного конкурса научных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. Лауреатами второй премии стали специалисты АО «ТГК-16». Об энергетиках, заслуживших высокую награду, — в материале «Реального времени».

Основная цель — поддержка талантливой молодежи

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей, стартовал в 2012 году. Сегодня это одно из престижных соревнований, основная цель которого выделить и поддержать талантливую молодежь, раскрыть ее творческий потенциал, внедрить в производство разработки молодых ученых, изобретателей, рационализаторов предприятий. В числе участников конкурса — ведущие предприятия нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электро-, возобновляемой и атомной энергетики, горнодобывающей промышленности.

На конкурс Егор Губанов представил работу, посвященную повышению надежности схемы электроснабжения ПАО «Казаньоргсинтез» с реализацией схемы выдачи мощности ПГУ-250. Фото: АО «ТГК-16»

«Энергетика — дело семейное»

В этом году на конкурс было представлено 196 работ от 88 организаций. Среди них два представителя Татарстана — энергетики ТГК-16.

Начальник электрического цеха Казанской ТЭЦ-3 Егор Губанов пришел в энергетику по стопам родителей.

— Отец и мать работали в энергетике, брат — энергетик, так что это для нас — дело семейное. Меня с детства тянуло ко всему, что связано с электричеством: к розеткам, выключателям, технике. Увлекательнее, казалось, ничего нет. Я и сейчас так считаю. Работа в нашей отрасли разносторонняя: энергетика не стоит на месте, постоянно узнаешь что-то новое, растешь, — объясняет свой выбор Егор Губанов.

Карьеру он начал на Нижнекамской ТЭЦ-1, которая так же является филиалом АО «ТГК-16». В 1997 году пришел на должность дежурного главного щита управления и вырос до начальника электрического цеха. Сейчас работает на Казанской ТЭЦ-3.

— Мыслей поменять место работы никогда не возникало. В ТГК-16 есть все условия для роста и развития сотрудников. Например, этот конкурс. Принять участие в нем мне предложило руководство, а я заинтересовался. Готовился почти полгода, в процессе всегда чувствовал поддержку коллег, мне помогали в сборе информации и ее систематизации, — поделился с нами энергетик.

На конкурс Егор Губанов представил работу, посвященную повышению надежности схемы электроснабжения ПАО «Казаньоргсинтез» с реализацией схемы выдачи мощности ПГУ-250.

— В рамках работы я проанализировал необходимость реализации строительства ПГУ «Казаньоргсинтеза», а также положительный эффект, который повлечет за собой реализация проекта, — рассказал о своем участии в реализации проекта Егор Губанов.

Пуск ПГУ-250 планируется в 2023 году. Новая парогазовая установка позволит решить проблему энергодефицита в Казанском энергорайоне и повысить надежность энергоснабжения ПАО «Казаньоргсинтез» по первой категории надежности.

Второй победитель — инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования 1-й категории химического цеха №2 Нижнекамской ТЭЦ-1 Наталья Безбородова. Фото: АО «ТГК-16»

«Работа в химическом цехе требует женской тонкости»

Второй победитель — инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования 1-й категории химического цеха №2 Нижнекамской ТЭЦ-1 Наталья Безбородова.

— Я окончила Казанский энергетический университет и вернулась в родной город — Нижнекамск. Как говорится, где родился, там и пригодился. Помню, как выбирали вуз после школы. Папа работал на Нижнекамской ТЭЦ-2 и не хотел, чтобы я пошла в энергетику. Говорил, что это мужская работа. А мама-медик не хотела, чтобы я пошла в бюджетную сферу. В итоге я подала документы в КГЭУ, но направление специально подбирала более женское — «Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях». И не ошиблась: чтобы изучать лабораторные анализы нужна женская тонкость, щепетильность», — рассказывает о своей работе Наталья Безбородова.

На Нижнекамскую ТЭЦ-1 она тоже пришла сразу после университета, в 2007 году на должность аппаратчика. «С тех пор успела создать семью, дважды стать мамой и освоить все тонкости инженерной деятельности. В выборе профессии не разочаровалась, мне очень нравится то, чем я занимаюсь», — говорит энергетик.

На конкурс она представила работу, посвященную комбинированным технологиям очистки воды в современной водоподготовке. Конкретно — о водоподготовительной установке по проекту «Воронеж-Аква», реализованной на Нижнекамской ТЭЦ-1.

— Работаю на этой установке с самого пуска. Знаю все нюансы. Поэтому, как узнала про конкурс, решила принять участие, — говорит конкурсант.

По словам Натальи, внедрение водоподготовительной установки привело к снижению себестоимости обессоленной воды при сокращении минерализации стока в 2,5 раза. «Установка полностью автоматизирована. Приятно, что предприятие уделяет такое серьезное внимание модернизации станций», — отметила Наталья Безбородова.

Партнерский материал