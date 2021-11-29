«Рубину» не хватает мастерства и Макарова. Казанцы вновь уступают «Динамо»

Четыре главных итога матча «Рубин» — «Динамо»

Спустя два месяца с поединка первого клуба казанцы принимали заматеревшее «Динамо» без явных аргументов в свою пользу. Бело-голубые в нынешнем сезоне похожи на машину для убийств, а у «Рубина» среднее мастерство игроков в отсутствие травмированных все ниже. Казанцы сумели навязать борьбу, но свою роль сыграло именно мастерство при стандартах игроков «Динамо» и отсутствие мастерства в защите у «Рубина» — там появился экспериментальный состав. Спортивная редакция «Реального времени» разбирает подробно, чего вновь не хватило казанцам, чтобы забрать очки у москвичей на своем поле.

Потери «Рубина» стали ключевыми

Сентябрьский поединок на московской «ВТБ-Арене» обнажил, пожалуй, все самые главные проблемы «Рубина» нынешней осени. Казанская команда не выглядела на фоне мощного «Динамо» так уж безнадежно, но во всех ключевых моментах команда Сандро Шварца была на шаг впереди.



Тогда же, в конце сентября, болельщики окончательно убедились, что защитник Монтассар Тальби — это шаг назад для казанской обороны, а не достойная замена отбывшему на туманный Альбион Карлу Старфельту. Две ошибки тунисца тогда стоили многого для казанской команды. Казанцам серьезно не хватает тех игроков, которые играли вспомогательные роли. Помимо того же Старфельта не хватило удачливого и неуступчивого Дарко Йевтича и конечно же лидера атак прошлого сезона Джордже Деспотовича. Не забудем и о Денисе Макарове, который как раз в «Динамо» и перебрался.

Ко вчерашнему матчу Деспот так и не вернулся в состав, а ко всему прочему казанцы недосчитались еще и травмированного Ильи Самошникова и дисквалифицированного Оливера Абильдгора.

Казанцам серьезно не хватает тех игроков, которые играли вспомогательные роли. Фото rubin-kazan.ru

Собственно, этот недобор в оборонительной линии согласно старой поговорке «где тонко — там и рвется» первым и дал о себе знать. Ну а Георгий Зотов стал хедлайнером этого представления. Собственно, накануне мы просто увидели продолжение московского поединка, когда казанцам не хватило мастерства.

— К сожалению, не справились мы с «Динамо» на стандартах без Абильдгора, — объяснял главную причину поражения после игры Леонид Слуцкий. — Достаточно тяжело выиграть верх, потому что у нас оставалось только три высокорослых игрока. Плюс здесь достаточно грубые индивидуальные ошибки сделали ситуацию такой, что сложно играть с «Динамо».



Хотя по большей части игры, по качеству и игровым взаимодействиям у меня нет никаких вопросов к футболистам, которые вышли в основном составе.

Макаров все показал: уровень мастерства «Рубина» с прошлого сезона упал

Динамовцы уже в первой десятиминутке матча разыграли два опаснейших угловых, в одном из которых даже забили (благо VAR подтвердил офсайд у Макарова при передаче). А вскоре на 18 минуте уже сам Денис Макаров воспользовался катастрофической ошибкой Георгия Зотова, и положил мяч в дальний угол ворот. Все в фирменном стиле российского хавбека, к которому так привыкли казанские болельщики.

В прошлом сезоне Денис Макаров был одним из творцов итогового четвертого места в турнирной таблице РПЛ для«Рубина», создавая вариативность в атаке за счет перетягивания внимания соперника с левого фланга Хвичи на свой правый. Именно он в таком же стиле забивал важнейшие победные голы (не забудем мартовский приезд «Зенита»).

Очевидно, что в нынешнем сезоне у «Рубина» с таким разнообразием при создании креатива в атаке серьезный дефицит. После переезда в Москву Денис продолжает свой стремительный рост. Вчера он провел образцовый первый тайм и смотрится более чем органично в составе московского «Динамо». Во втором ему кислород уже перекрыли получше, следовательно — меньше опасностей с правого фланга гостей поля.

Однако по вчерашнему поединку становится более, чем понятно, что сегодняшнему «Рубину» серьезно не хватает именно таких креативных игроков. Способных самостоятельно протащить мяч по своему флангу, убежать на скорости и аккуратно расправиться с вратарем.

Кварацхелия, похоже, наконец прочувствовал общий командный настрой и скрипя сердце пытается перестроиться. Фото rubin-kazan.ru

Хвичу наконец отучили перетягивать одеяло на себя?

Уже всем давно понятно, что грузинский хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия слишком заигрался в саморекламу для потенциальных клубов-приобретателей.

Очевидно, что сами футболисты «Рубина» устали от манеры игры в единоличное владение мячом и попытки накрутить защиту соперника от Хвичи. Даже в недавней игре в Ростове-на-Дону полузащитника старались не обеспечивать передачами, все больше снабжая им Солтмурада Бакаева, действовавшего на другом фланге.

Кварацхелия, похоже, наконец прочувствовал общий командный настрой и скрипя сердце пытается перестроиться. Вчера болельщики увидели, что порой он может играть и на соперника. Самый яркий из таких эпизодов и привел к забитому мячу в исполнении Бакаева.

Хвича обыгравшись в касание с Хакшабановичев зашел в чужую штрафную площадь, а вместо того, чтобы в очередной раз упрямо пробиваться к ворота самому, заметил Солтмурада и отправил снаряд на другой край штрафной площади.

Сейчас остается только гипотетически размышлять, сколько таких мячей «Рубин» недосчитался, когда Хвича в подобных ситуациях принимал другое решение, лез на защиту и терял мячи.

И снова Дюпин. Пора менять?

Мы уже не единожды обращали внимание на то, как неудачно и неуверенно играет голкипер «Рубина» Юрий Дюпин при выносе мяча от своих ворот. В злополучной домашней игре с «Локомотивом» он уже в добавленное время ужасающе сыграл ногами и выдал мяч прямо в ноги Марадишвиили, и «железнодорожники» соорудили гол, сравняв счет.

А три недели назад они на пару с Оливером Абильдгором умудрились учудить в Ростове. И тут тоже вопросы были скорее к Юрию, нежели к датчаниу, поскольку Дюпин передал мяч защитнику прямо под прессинг двух нападающих «Ростова».

Вчера представление продолжилось. Именно после его неудачного выноса мяча прямо в ноги сопернику, казанцы вновь провалились на правом фланге защиты — ненужный фол и стандарт, в которых москвичи так хороши в нынешнем сезоне.

Невозможно объяснить, почему Дюпин стал так часто проваливаться при игре на вынос мяча, но это явно работа для клубных психологов. Благодаря «стараниям» вратаря «Рубин» уже недосчитался минимум четырех очков.

Эрик Добролюбов