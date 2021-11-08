Из кризиса вышел только «Ростов». «Рубин» терпит крупнейшее поражение при Слуцком

Главные итоги матча «Ростов» — «Рубин»

Начали за здравие, а закончили за упокой — пословица как нельзя точно описывает то, что вчера случилось с «Рубином» в Ростове. По первому тайму казалось, что мы видим тот самый «Рубин», который должен бороться за еврокубки, однако старые болячки после перерыва проявились с новой силой. Спортивная редакция «Реального времени» анализирует выездной разгром Леонида Слуцкого, задается вопросом, что делать с постоянными привозами Дюпина и Абильдгора и размышляет о постоянно полном лазарете команды.

«Ростов» окончательно вышел из кризиса, «Рубин» по-прежнему нестабилен

«Рубин» и «Ростов» к последним турам стали, наконец, подавать признаки исцеления после кризисных времен. Казанцы наконец-то победили — и сразу у топ-команды. «Ростов» в последних двух турах набирал 4 очка.

В конце октября на тренерский мостик «Ростова» встал уже третий специалист — хорошо знакомый казанцам и ростовчанам Виталий Кафанов. По некоторым данным, Заур Тедеев продолжает оставаться главным, но пока не может занимать это места из-за отсутствия лицензии PRO. Так или иначе, при этом дуэте дела южан пошли в гору. Вчера мы это увидели в полной мере.

У «Рубина» никаких перестановок не происходило, но дело с мертвой точки, казалось, тоже сдвинулось. Впрочем, так казалось и после игры с «Локомотивом», где лишь досадная ошибка в конце матча лишила «Рубин» победы. Но потом последовала унылая игра в Уфе, а дальше неожиданная победа над ЦСКА. Стабильность результатов — это не про Казань в нынешнем сезоне.

«Рубин» так и не научился играть стабильно даже в рамках одной игры, не говоря уже о сезоне. Фото rubin-kazan.ru

Игра в Ростове должна была показать, ожил ли «Рубин» окончательно или его проблемы никуда не делись. Как оказалось, проблемы только добавились, хотя по первому тайму обе команды выглядели шикарно. «Рубин» и «Ростов» отыграли на высоких скоростях, достойных матчей ведущих клубов РПЛ: команды здорово двигались, а процент точных передач радовал в течение всей игры.

Однако если «Ростов» во втором тайме еще добавил во всех компонентах, то у «Рубина» начались провалы в обороне, нервозность в действиях и уже ставшие привычными ошибки. «Рубин» так и не научился играть стабильно даже в рамках одной игры, не говоря уже о сезоне.

— Очень трудно сформулировать впечатление, потому что у меня было полное ощущение, что в первом тайме мы контролировали игру, забили гол и имели еще один момент у Кварацхелии, который надо было реализовывать, — рассуждал после матча наставник «Рубина» Леонид Слуцкий. — Вместо того, чтобы уйти на перерыв при счете 2:0 мы ушли при счете 1:1. Ну и два быстрых мяча во втором тайме после достаточно грубых индивидуальных ошибок не оставили нам шансов вернуться в игру. Для меня это очень странный матч. Бывали крупные поражения, но доминирования на такой счет у соперника не было.



Считаю ли я по-прежнему, что в нашей команде нет кризиса? Смотря что называть кризисом и как это оценивать, — уклончиво и без конкретики отвечал тренер казанцев.

Голкипер казанцев никогда не отличался игрой ногами, и выбивать мяч — не его сильная сторона. Фото rubin-kazan.ru

Дюпин и Абильдгор вновь соорудили судьбоносный привоз

Еще свеж в памяти болельщиков «Рубина» драматичный и в то же время по-настоящему комичный эпизод, произошедший на последних минутах домашней игры с «Локомотивом». Тогда Юрий Дюпин с его поистине ужасающей игрой ногами и защитник Оливер Абильдгор так намудрили, что лишили казанскую команду заслуженной победы уже в добавленное время.

Голкипер казанцев никогда не отличался игрой ногами, и выбивать мяч — не его сильная сторона. Но в последнее время у Юрия будто проснулся какой-то благотворительный дух. Он выбивает мяч так, чтобы соперник тут же сооружал атаку на его ворота. Вот и на этот раз Дюпин и Абильдгор соорудили на двоих гол, в котором нельзя обвинить никого, кроме этой парочки.

Получив нежданно передачу от Дюпина, который слишком долго решал, как от мяча избавиться, датский защитник не нашел ничего лучшего, кроме как выбить его прямо в ноги Али Соу.

Можно конечно спустить всех собак на датчанина, но посмотрите, как Дюпин решил отдать передачу Оливеру. Прямо под прессинг ростовского нападающего, у самой лицевой линии. Выбираться из такой ситуации крайне сложно. Что это если не ненамеренная подстава?

Пожалуй, этот эпизод переломил ход встречи и стал судьбоносным. После второго гола обороны у «Рубина» на поле замечено не было.

— Тут еще по существу была безальтернативная ситуация с левым защитником, — объяснял решение поставить датчанина центральным защитником Слуцкий на пресс-конференции. — Зуев не готов, Игнатьев травмирован, Самошников травмирован. По этому единственная опция — это перевод Уремовича в левую зону был.

Игроки «Рубина» устают от единоличности Хвичи? Казанцы делают акцент на правый фланг

По первому тайму «Рубин» быстро взял мяч под свой контроль и медленно, но неотвратимо принялся наращивать давление на «Ростов». Казанцы хорошо играли в пас, а типичный брак в передачах куда-то исчез, будто казанская команда последние две недели отрабатывала именно точность передач.

А что особенно бросилось в глаза, так это что основная опасность казанцев исходила не с привычного левого фланга, где традиционно кошмарит защитников соперника Кварацхелия, а с правого. Тут орудовал Солтмурад Бакаев. В его движении прямо таки чувствовалось, как тому надоело быть игроком ближайшего резерва и он всеми силами показывал, как хочет играть, забивать и приносить пользу.

Нет, Хвича по прежнему что-то пытался придумать на своем фланге, но судя по тому, как охотно центральная ось старалась играть через правый фланг, то похоже и в самой казанской команде многим надоела игра в самолюбование и перетягивание одеяла от грузинского хавбека. Команда с особым удовольствием выдавала мяч в ноги Бакаеву, а тот ответил результатом. Он эффектно накручивал молодого защитника ростовчан Николая Пояркова, создал два момента а на третий все-таки забил. Жаль, что на этом все закончилось.

Что у «Рубина» с тренировочным процессом и физической подготовкой?

Перед стартом поединка стало известно, что на поле не появится не только Джордже Деспотович, но и ведущий атакующий защитник Илья Самошников, которому вообще-то предстояло летать в состав сборной России.

Ситуация была бы комичной, если бы не была грустной. В лазарете казанского клуба сегодня находятся уже Владислав Игнатьев, Олег Шатов, Никита Медведев, и вот Деспотопич с Самошниковым. Когда «Ростов» взвинтил темп и переломил ход встречи после перерыва, у Слуцкого по сути не было никого, кем он мог бы усилить игру своей команды.

Возникает логичный вопрос: что там такое делают тренеры «Рубина» с игроками? Когда сезон сопровождается обилием травм, первые вопросы должны поступать к тренеру по физической подготовке. Сейчас в «Рубине» этим занимается Хавьер Нойя Сальсес, и надо отметить, что это далеко не первая эпидемия травм при нем.

Эрик Добролюбов