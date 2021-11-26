Бизнес-аккаунт дня: елабужский производитель автоматических моек
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 204-я
Три года назад в Елабуге открылась компания, которая изготавливает роботизированные мойки для автомобилей. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.
Для чистоты автомобиля
В 2019 году в Елабуге запустили производство Robowash, где изготавливают роботизированные мойки для автомобилей. Фирма не только изготавливает автомойки, где не нужен обслуживающий персонал, но также осуществляет поставку, монтаж оборудования и техобслуживание.
Компания позиционирует себя как единственный в России производитель автоматизированных портальных моек для автомашин. Оборудование для мойки адаптировано к изменчивому российскому климату, а скорость промывки авто, в зависимости от выбранного водителем тарифа, составляет от 3 до 14 минут.
Сегодня аналитический разбор производства автомоек провела основательница маркетингового агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Его специализация — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.
Для потенциальных клиентов — конкретную информацию
Компания осуществляет продажи юридическим лицам, и перед бизнесом, работающим в сфере B2B, всегда возникает дилемма: вести Instagram или нет? Могу однозначно ответить на этот вопрос: да, вести. У нас есть несколько кейсов по успешным продажам через Instagram в сегменте В2В. Далее в рекомендациях раскрою все секреты. Приступим к самому разбору аккаунта.
На аватаре аккаунта крупно размещены лого-название RoboWas и вид деятельности: автоматическая мойка. Я бы оставила только лого, либо добавила к лого: ПРОДАЖА автоматических моек или ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, чтобы не вводить в заблуждение читателя.
Логин (имя пользователя) robowash_rus содержит название компании, что позволяет легко найти аккаунт по названию.
В имени аккаунта «RoboWash, робомойки в РФ» использовано название компании, продукция и география — это идеальное сочетание. Однако если потенциальный клиент не знаком с продуктом и брендом, то он не сможет найти аккаунт в Instagram, поскольку это уникальный проект. Для улучшения поиска можно добавить слово «Автомойки» вместо RoboWash: название бренда уже есть в логине.
Описание аккаунта (раздел «О себе») — здесь подробно расписаны сильные стороны компании и их отличие от конкурентов. Есть ссылка на удобный таплинк. Не хватает конкретных цифр: потенциальные клиенты — это бизнесмены и их интересует конкретная информация. Описание аккаунта robowash_rus проигрывает конкурентам.
Highlights (раздел «Актуальное») имеет структуру и логику, однако нет самой главной информации, необходимой для потенциального покупателя: как на этом можно заработать.
Бизнес-аккаунт. robowash_rus — это бизнес-аккаунт, что позволяет отслеживать эффективность работы и продвигать посты.
Личность в аккаунте позволит аккаунту отстроиться от конкурентов
Контент. В сравнении с конкурентами в аккаунте пока мало подписчиков, и должна быть высокая вовлеченность, однако лайков и комментариев очень мало. Посты пишутся информативные, полезные, направленные на помощь по открытию робомойки, но без конкретных цифр. И за-за этого получается совсем не продающий и неинтересный аккаунт, который не отрабатывает главную боль потенциальной аудитории — насколько это прибыльный бизнес. Периодически забывают использовать хэштеги, хотя они дают весомый процент органического трафика.
Преимущества
- есть посты с полезной информацией
- актуальная информация в хайлатсах
- примеры работ в ленте и актуальных историях
- создание собственного контента
- наличие сайта
- регулярная выкладка
- короткое, запоминающееся название
- информативная шапка профиля
- наличие гео и ссылки
Недостатки:
- отсутствие видео в формате Reels
- неактуальный стиль оформления обложек хайлайтс
- отсутствие коммуникации в сторис и в постах
- неактуальные дизайны сторис
- некачественные фото
- не раскрыты особенности продукта в тематиках постов
Конкуренты. Среди конкурентов больше всего выделяются stroj_mojka и imoi_avto. Очень грамотно ведут свой аккаунт stroj_mojka, у них можно подсмотреть много отличных решений. У imoi_avto отличное продающее описание.
Сильные стороны конкурентов
- Быстрые сообщения в Direct.
- Использование формата reels .
- Наличие каналов на YouTube.
- Шапка профиля в аккаунтах (наличие тезисов и конкретных цифр, акцентирующих внимание на экспертность и масштаб).
- Личность в аккаунте stroj_mojka.
Так выглядят быстрые сообщения в Direct конкурентов:
Рекомендации для robowash_rus:
- Создание разнообразных сторис на темы (полезное, вопрос/ответ, лайфхаки), обложки для актуальных сторис.
- Использование формата reels.
- Коммуникация с подписчиками в постах и сторис.
- Добавление видеообзоров в постах.
- Добавление постов — кейсов.
- Расширить тематику постов, рассказывать про услуги, УТП, направления.
- ВАЖНО! Добавить личность в аккаунт либо организовывать фотосессии с моделями. Это позволит аккаунту отстроиться от конкурентов и запомниться.
Примеры визуального оформления постов для вдохновения
Способы продвижения для robowash_rus
- Публикация полезных Reels с популярной музыкой и в соответствии с трендами. Лучше всего публиковать кейсы, где указаны конкретные цифры вложений и окупаемости.
- Проведение прямых эфиров на экспертные темы с представителями клиентов, купивших и установивших оборудование.
- Один из проверенных способов получения заявок в Instagram для сегмента В2В — это продвижение в таргете поста-кейса со стоимостью оборудования и сроками окупаемости.
Результаты продвижения поста-кейса в сегменте B2B
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