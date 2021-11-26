Бизнес-аккаунт дня: елабужский производитель автоматических моек

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 204-я

Три года назад в Елабуге открылась компания, которая изготавливает роботизированные мойки для автомобилей. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для чистоты автомобиля

В 2019 году в Елабуге запустили производство Robowash, где изготавливают роботизированные мойки для автомобилей. Фирма не только изготавливает автомойки, где не нужен обслуживающий персонал, но также осуществляет поставку, монтаж оборудования и техобслуживание.

Компания позиционирует себя как единственный в России производитель автоматизированных портальных моек для автомашин. Оборудование для мойки адаптировано к изменчивому российскому климату, а скорость промывки авто, в зависимости от выбранного водителем тарифа, составляет от 3 до 14 минут.

Сегодня аналитический разбор производства автомоек провела основательница маркетингового агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Его специализация — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.

Для потенциальных клиентов — конкретную информацию

Компания осуществляет продажи юридическим лицам, и перед бизнесом, работающим в сфере B2B, всегда возникает дилемма: вести Instagram или нет? Могу однозначно ответить на этот вопрос: да, вести. У нас есть несколько кейсов по успешным продажам через Instagram в сегменте В2В. Далее в рекомендациях раскрою все секреты. Приступим к самому разбору аккаунта.

На аватаре аккаунта крупно размещены лого-название RoboWas и вид деятельности: автоматическая мойка. Я бы оставила только лого, либо добавила к лого: ПРОДАЖА автоматических моек или ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, чтобы не вводить в заблуждение читателя.

Логин (имя пользователя) robowash_rus содержит название компании, что позволяет легко найти аккаунт по названию.

В имени аккаунта «RoboWash, робомойки в РФ» использовано название компании, продукция и география — это идеальное сочетание. Однако если потенциальный клиент не знаком с продуктом и брендом, то он не сможет найти аккаунт в Instagram, поскольку это уникальный проект. Для улучшения поиска можно добавить слово «Автомойки» вместо RoboWash: название бренда уже есть в логине.

Описание аккаунта (раздел «О себе») — здесь подробно расписаны сильные стороны компании и их отличие от конкурентов. Есть ссылка на удобный таплинк. Не хватает конкретных цифр: потенциальные клиенты — это бизнесмены и их интересует конкретная информация. Описание аккаунта robowash_rus проигрывает конкурентам.

Highlights (раздел «Актуальное») имеет структуру и логику, однако нет самой главной информации, необходимой для потенциального покупателя: как на этом можно заработать.

Бизнес-аккаунт. robowash_rus — это бизнес-аккаунт, что позволяет отслеживать эффективность работы и продвигать посты.

Личность в аккаунте позволит аккаунту отстроиться от конкурентов

Контент. В сравнении с конкурентами в аккаунте пока мало подписчиков, и должна быть высокая вовлеченность, однако лайков и комментариев очень мало. Посты пишутся информативные, полезные, направленные на помощь по открытию робомойки, но без конкретных цифр. И за-за этого получается совсем не продающий и неинтересный аккаунт, который не отрабатывает главную боль потенциальной аудитории — насколько это прибыльный бизнес. Периодически забывают использовать хэштеги, хотя они дают весомый процент органического трафика.

Преимущества

есть посты с полезной информацией

актуальная информация в хайлатсах

примеры работ в ленте и актуальных историях

создание собственного контента

наличие сайта

регулярная выкладка

короткое, запоминающееся название

информативная шапка профиля

наличие гео и ссылки

Недостатки:

отсутствие видео в формате Reels

неактуальный стиль оформления обложек хайлайтс

отсутствие коммуникации в сторис и в постах

неактуальные дизайны сторис

некачественные фото

не раскрыты особенности продукта в тематиках постов

Конкуренты. Среди конкурентов больше всего выделяются stroj_mojka и imoi_avto. Очень грамотно ведут свой аккаунт stroj_mojka, у них можно подсмотреть много отличных решений. У imoi_avto отличное продающее описание.

Сильные стороны конкурентов



Быстрые сообщения в Direct. Использование формата reels . Наличие каналов на YouTube. Шапка профиля в аккаунтах (наличие тезисов и конкретных цифр, акцентирующих внимание на экспертность и масштаб). Личность в аккаунте stroj_mojka.

Так выглядят быстрые сообщения в Direct конкурентов:

Рекомендации для robowash_rus:

Создание разнообразных сторис на темы (полезное, вопрос/ответ, лайфхаки), обложки для актуальных сторис. Использование формата reels. Коммуникация с подписчиками в постах и сторис. Добавление видеообзоров в постах. Добавление постов — кейсов. Расширить тематику постов, рассказывать про услуги, УТП, направления. ВАЖНО! Добавить личность в аккаунт либо организовывать фотосессии с моделями. Это позволит аккаунту отстроиться от конкурентов и запомниться.

Примеры визуального оформления постов для вдохновения

Способы продвижения для robowash_rus

Публикация полезных Reels с популярной музыкой и в соответствии с трендами. Лучше всего публиковать кейсы, где указаны конкретные цифры вложений и окупаемости.

Проведение прямых эфиров на экспертные темы с представителями клиентов, купивших и установивших оборудование.

Один из проверенных способов получения заявок в Instagram для сегмента В2В — это продвижение в таргете поста-кейса со стоимостью оборудования и сроками окупаемости.

Результаты продвижения поста-кейса в сегменте B2B