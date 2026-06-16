Высокие финансовые запросы и тоска по малой родине: почему Илья Карпухин не остался в «Ак Барсе»?

Со следующего сезона 27-летний защитник будет защищать цвета «Автомобилиста»

Фото: Динар Фатыхов

27-летний защитник Илья Карпухин покинул «Ак Барс». Об этом пресс-служба казанцев сообщила в социальных сетях. Почему игрок принял решение продолжить карьеру в «Автомобилисте» и планировали ли «барсы» продлевать соглашение с игроком — в материале «Реального времени».

В финале против «Локомотива» Карпухин сыграл неважно. Это стало причиной, почему «Ак Барс» не спешил в переговорах с защитником по новому контракту

— Казань, всем привет! Хочется поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку на протяжении всего сезона. Казань — это по-настоящему хоккейный город. То, как вы гнали нас вперед, это было круто. Мы играли до последнего в прошлом сезоне, и это в том числе благодаря вам. Огромное вам спасибо. Это был уникальный сезон. «Ак Барс» займет отдельное место в моем сердце. Не прощаемся, еще увидимся, — такое трогательное сообщение опубликовал Илья Карпухин вчера в обед в социальных сетях, тем самым подтвердив свой уход из «Ак Барса» в нынешнее межсезонье.

Казанцы в свою очередь тоже поблагодарили защитника за игру и пожелали удачи на дальнейшем карьерном пути.

— Илья Карпухин покидает «Ак Барс». Благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

27-летний защитник был одной из важнейших единиц в обороне казанского клуба в минувшем сезоне. В регулярном чемпионате-2025/26 Карпухин отыграл за «Ак Барс» все 68 матчей, набрав суммарно 23 (9+14) очка при показателе полезности +11. Впрочем, в плей-офф статистика хоккеиста не была выдающейся — 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности -3.

В целом в сериях против «Трактора», минского «Динамо» и «Металлурга» отдельно Карпухину сложно адресовать какие-то существенные претензии. За три противостояния «Ак Барс» уступил лишь дважды, доминируя над соперниками в каждом из раундов плей-офф. Однако, когда казанцы столкнулись с «Локомотивом», оборона «барсов» начала показывать явную уязвимость.

Пара защитников Карпухин — Фальковский в финале выступила неоднозначно, периодически допуская грубые результативные ошибки. В частности, в решающей, шестой игре быстрое преимущество в матче «Локомотив» получил, именно когда на льду у «Ак Барса» находились Илья и Степан. В определенном смысле первый гол «железнодорожников» в исполнении Егора Сурина был неким апофеозом посредственной игры второй пары защитников казанцев (Фальковский — Карпухин).

Было понятно, что, скорее всего, руководство «Ак Барса» не станет держать в команде обоих игроков на следующий сезон. И у Карпухина, и у Фальковского в мае 2026 года истекали действующие соглашения. Марату Валиуллину и всему руководству казанской команды было необходимо принимать оперативное решение в вопросе — кого сохранять, а от кого отказаться.

«Автомобилист» удовлетворил финансовые условия Карпухина. Свою роль сыграло и географическое расположение команды

То, что Карпухин так быстро покинул «Ак Барс», — результат неудачных переговоров сторон хоккеиста и менеджмента казанской команды. 27-летний защитник выпрашивал новый контракт с заметным увеличением зарплаты. По информации «Реального времени», Карпухин хотел получать в Казани со следующего сезона около 60-70 млн рублей в год. «Ак Барс» таких денег игроку в июне пообещать не мог.



Возможно, казанцы были бы готовы к более конструктивному диалогу в июле, когда открылось трансферное окно в НХЛ, АХЛ и стало бы понятно, насколько сложно привезти из-за океана качественного защитника. Но в июне решение оставить Илью Карпухина в «Ак Барсе» на солидные деньги ввело руководство клуба в замешательство.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тут, собственно, и подсуетился «Автомобилист», который весьма оперативно удовлетворил все финансовые аппетиты защитника. По данным издания «Спорт-Экспресс», уральцы выдали на блюдечке хоккеисту трехлетнее соглашение с окладом в 70 млн рублей за сезон.

Для Карпухина предложение «Автомобилиста» было выгодным не только в денежном плане, но и бытовом. Илья — уроженец Челябинска, его родители живут в этом городе. И Карпухин публично не раз высказывался, насколько сердцем, душой тяготеет к малой родине. В этом плане у екатеринбургского клуба был сильнейший козырь во время переговоров с защитником.

Для чего «Автомобилист» подписал Илью Карпухина?

«Автомобилист» прямо сейчас находится в перестройке. Совсем недавно команду возглавил новый тренер Алексей Кудашов, в составе началась кадровая чистка. Оборона уральцев при прежнем наставнике Николае Заварухине не могла похвастаться стабильным и качественным выступлением. «Автомобилист» в минувшей регулярке пропустил хоть и не так много, по сравнению с остальными командами Восточной конференции (164 шайбы за 68 матчей), тем не менее функционал защитников екатеринбургской команды в нападении был весьма ограничен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трансфер Ильи Карпухина — хорошее подписание для «Автомобилиста». Этот игрок любит подключаться к атакам, он совершенно точно не «домосед». Но в то же время и о своих прямых обязательствах в обороне хоккеист не забывает. Илья Карпухин — очень сбалансированный защитник, с твердым характером, который может пригодиться любому клубу КХЛ. Только вот стоит ли он этих 70 млн рублей в год? «Автомобилист» решил, что да.

Аукнется ли эта сделка «Ак Барсу», покажет время. Казанцы решили прагматично и сдержанно проявить себя в переговорах со стороной игрока. У «барсов» все понятно с первыми двумя парами защитников.

На следующий сезон остаются Никита Лямкин с Митчеллом Миллером, а также Степан Терехов и Алексей Марченко. Сейчас казанцам фактически надо укрепить лишь третью пару обороны. В поисках еще одного защитника менеджмент «Ак Барса» в ближайшее время выйдет или на рынок НСА в КХЛ, или дождется открытия трансферного окна в Северной Америке.