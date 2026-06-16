Стоимость отдыха в российских санаториях за год выросла на 22%

Средняя цена достигла 10,1 тыс. рублей за ночь

Фото: Динар Фатыхов

Средняя стоимость проживания в санаториях в России за год выросла на 22% и достигла 10,1 тыс. рублей за ночь. Такие выводы следуют из исследования платформы Bronevik.com.

Также существенный рост показали пансионаты, где стоимость проживания увеличилась на 16%, до 6,3 тыс. рублей. В число лидеров по динамике цен вошли виллы (+15%, до 9,6 тыс. рублей) и загородные отели (+11%, до 10,2 тыс. рублей за ночь). А вот средняя стоимость проживания в туристическом жилье в России за последние 12 месяцев практически не изменилась и выросла лишь на 1%, до 5,6 тыс. рублей за ночь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самым дорогим форматом размещения остаются глэмпинги. Несмотря на снижение средней стоимости проживания на 5%, ночь в них обходилась туристам в среднем в 10,7 тыс. рублей. Среди наиболее доступных вариантов остаются хостелы со средним чеком 1,4 тыс. рублей за ночь, мотели — 3,6 тыс. рублей и апартаменты — 3,9 тыс. рублей.



Среди гостиниц наиболее заметный рост цен зафиксирован в бюджетном сегменте. Стоимость проживания в отелях категории 2 звезды увеличилась на 8%, до 4 тыс. рублей за ночь, а в гостиницах категории 1 звезда — на 7%, до 3,7 тыс. рублей. Средний чек в отелях категории 3 звезды вырос на 5%, до 5,4 тыс. рублей, а в четырехзвездочных гостиницах — на 3%, до 8,4 тыс. рублей. Единственным сегментом, где отмечено снижение цен, стали пятизвездочные отели: средняя стоимость проживания здесь сократилась на 2%, до 16,5 тыс. рублей за ночь.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди российских регионов максимальный рост цен на туристическое жилье показала Чукотка. За год средняя стоимость размещения здесь увеличилась на 20% и достигла 11,2 тыс. рублей за ночь. В число регионов с наиболее высоким средним чеком также вошли Республика Алтай и Карачаево-Черкесия (по 7,9 тыс. рублей), а также Камчатский край (7,2 тыс. рублей). Самые низкие средние чеки зафиксированы в Орловской области (4 тыс. рублей), Брянской области (4,1 тыс. рублей) и Астраханской области (4,2 тыс. рублей за ночь).

Напомним, ранее в Татарстане стало известно о повышении стоимости пребывания пенсионеров в санаториях.

Зульфат Шафигуллин