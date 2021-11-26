Чем вызван обвал на российском фондовом рынке и что делать дальше?

Ждать ли ралли к Новому году?

На этой неделе индекс Московской биржи установил антирекорд за год, опустившись в моменте ниже 3 900 пунктов в понедельник. Индекс РТС пробил рубеж в 1 650 пунктов. В итоге день закрылся падением Мосбиржи на 3,58% и РТС на 5,55%. Сопоставимого по скорости и масштабу падения не наблюдалось с апреля 2020 года. В течение последующих дней индексы немного отыграли свои потери, но говорить о восстановлении и некоем ралли в канун Нового года сейчас преждевременно, считает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин. По его словам, есть несколько серьезных факторов, которые играют против роста. Эксперт предлагает разобраться в ситуации.

Что происходило и причем здесь «Роснано»?



Как метко заметил один из экспертов, если российский рынок решает падать, то делает это самозабвенно. Многие в комментариях под нашим обзором модельного портфеля акций, который выходит каждые две недели, задают вопрос, почему не рассматриваем российские акции. Ответ очень прост: российский фондовый рынок небольшой, с недостаточной ликвидностью, экономика страны под санкциями, любые слухи и мельчайшие события вызывают панические движения инвесторов. Наблюдать за самозабвенным падением рынка нет никакого желания, если честно.

Если вернуться к ситуации 22 ноября, надо отметить, что из 15 компаний «голубых фишек» Московской биржи все оказались в минусе. Спусковым крючком для падения послужили слухи о существенных проблемах с обслуживанием долгов у госкорпорации «Роснано»: 19 ноября на встрече с кредиторами было объявлено о накоплении непропорционального долга и необходимости корректировок финансовой модели компании. Мосбиржа по требованию ЦБ остановила торги по всем выпускам облигаций «Роснано» стоимостью более 71 млрд рублей. В конце прошлой недели облигации теряли в цене по 20 процентных пунктов, их доходности сильно росли (отражая растущий уровень риска) из-за опасений технического дефолта. 22 ноября торги возобновились, облигации падали до 80 рублей (минус 15,79%). Чем же опасна реструктуризация долгов «Роснано»? Это повлечет за собой пересмотр рейтингов всех компаний со стопроцентным государственным участием. Сложности будут у «Газпрома», ВЭБа, ГТЛК, «Аэрофлота» и ряда других эмитентов так называемого сегмента облигаций квазисуверенного долга.

Спусковым крючком для падения послужили слухи о существенных проблемах с обслуживанием долгов у госкорпорации «Роснано». Фото rusnano.com

Естественно, Минфин РФ заявил, что долговые обязательства «Роснано» будут выполняться в полном объеме, они обеспечены государственными гарантиями. Но этого было уже недостаточно — массовая распродажа началась. Индекс государственных облигаций RGBITR обновил минимальное значение с апреля 2020 года, тогда панике способствовала начавшаяся пандемия коронавируса. По итогам торгов во вторник, 23 ноября, этот индекс просел на 7,13% с начала года. Это очень серьезное падение для корзины облигаций федерального займа (ОФЗ), доход по которым считается безрисковым.

Проблемы «Роснано» не могли в одиночку столь радикально отправить наши рынки в нокдаун. Есть еще ряд факторов.

Внешнеполитический фон

Эксперты отмечают, что с технической точки зрения российский рынок акций уже был готов к коррекции из-за так называемого состояния перекупленности, которая требовала более или менее масштабной «разгрузки». При отсутствии политических рисков сценарий корректировки был бы намного мягче. Ведь скупка российских акций продолжалась всю осень, несмотря на глобальные экономические проблемы и неопределенности, связанные с пандемией. Любые просадки в индексах Мосбиржи и РТС выкупались инвесторами до возникновения серьезных падений.

Масло в огонь добавила новость от Bloomberg о том, что США предоставили европейским партнерам детали готовящегося вторжения России на Украину с нескольких сторон — Крыма, Белоруссии. Естественно, сразу пошли слухи о новых санкциях против России. Самые пугливые в таких ситуациях — это иностранные инвесторы, которые начали распродажи на рынке акций и госбумаг. Косвенным подтверждением, что продавали международные инвесторы, является рост оборотов в ликвидных «голубых фишках» до 88 млрд рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного оборота пятницы накануне.

Помимо этого, нервозности добавили новости об успешном испытании российской системы уничтожения спутников и о проблемах в сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Нервозности добавили новости о проблемах в сертификации газопровода «Северный поток — 2». Фото: nord-stream2.com

Нестабильность нефтяного рынка

К середине ноября нефтяной рынок уже давал повод для начала распродажи акций российских компаний: фьючерсы на нефть перестали обновлять долгосрочные максимумы и снизились на 8 долларов за баррель (падение примерно на 10%).

Дальнейшее снижение нефтяных котировок произошло из-за решения США, Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Великобритании о распродаже нефти из стратегических запасов стран. С другой стороны, то, что потратится из запасов, необходимо будет пополнять позже. Сейчас просто идет попытка сбалансировать мировой спрос и предложение. Рост цен на нефть продолжится с небольшим перерывом.

Последствия и прогнозы

Массовая распродажа на рынке акций привела к обмену рублей на доллары, что негативно сказалось на курсе рубля. Мы это наблюдаем и в настоящий момент, когда биржевой курс вырос до 75 рублей, не говоря уже про обменные пункты банков. Еще в октябре курс рубля был на своем минимальном значении за полтора года. Паника на рынке акций мгновенно опустила рубль на 1,38 рубля по отношению к доллару за один день 22 ноября. При этом с конца октября рубль к этому моменту уже ослаб на 5,32 рубля, или на 7,7%. Надо отметить, что спокойный внешнеполитический фон является залогом устойчивости нашей национальной валюты. Так называемые страновые риски во всей красе. Поэтому мы не видим особого роста прямых иностранных инвестиций в страну, сугубо краткосрочные спекулятивные операции. Также стоит понимать, что мы, как сырьевая страна, имеем валюту, которая менее устойчива по сравнению с основными резервными валютами, и тренд на ослабление рубля в долгосрочной перспективе продолжится. От этого никуда не деться. Высокие цены на нефть не способны поддерживать курс рубля в долгосрочной перспективе. Например, в сентябре 2018 года при сопоставимых ценах на нефть курс доллара был 57,7 рубля. В ноябре 2014 года при таких же ценах на нефть курс составлял 50,4 рубля. Ну а если заглянуть в далекий 2007 год, то курс был 25,7 рубля.

Для российского фондового рынка самым главным фактором является все же политика. Фото pxhere.com

Что касается дальнейшего развития событий на фондовом рынке, то нас ждет консолидация вблизи текущего уровня с волатильностью выше обычного. Среднесрочная волна распродаж российских акций еще не закончилась. Инвесторам лучше занять выжидательную позицию. Самые смелые могут использовать просадки и коррекции для того, чтобы докупить акции по привлекательным ценам. Фундаментально наш рынок акций имеет сильные характеристики, и покупки на текущих уровнях дадут хороший результат на горизонте одного-трех лет. Пандемия и рост заболевших будет вносить свои коррективы в темпы развития экономики, как мировой, так и российской. Для российского фондового рынка самым главным фактором является все же политика.

Артур Сафиулин