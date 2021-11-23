Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 38 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня эксперт предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного модельного портфеля с 1 марта по 19 ноября 2021 года. Все новые эмитенты демонстрируют умеренный рост, укрепление доллара принесло увеличение портфеля в рублевом выражении.

Как поживает портфель?



+ AMD: на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 155,41 доллара за акцию (примерно 11 313,8 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 70,9 доллара на акцию (+83,9%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 4 945,8 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 56 569 рублей. Плюс 24 729 рублей или 77,7% .

на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 155,41 доллара за акцию (примерно 11 313,8 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 70,9 доллара на акцию (+83,9%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 4 945,8 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет . + NVIDIA : На момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 329,85 доллара за акцию (примерно 24 013 рублей по курсу 72,8). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 1 319,4 доллара (примерно 96 052,3 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 770,82 доллара на пакет (+140,51%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 54 717,3 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 96 052,3 рубля. Плюс 54 717,3 рубля или 132,4% .

На момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 329,85 доллара за акцию (примерно 24 013 рублей по курсу 72,8). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 1 319,4 доллара (примерно 96 052,3 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 770,82 доллара на пакет (+140,51%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 54 717,3 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 675,97 доллара за акцию (примерно 49 210,6 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 142,51 доллара на акцию (+26,7%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 9 014,6 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 49 210,6 рубля. Плюс 9 014,6 рубля или 22,42% .

на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 675,97 доллара за акцию (примерно 49 210,6 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 142,51 доллара на акцию (+26,7%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 9 014,6 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . — Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 21,41 доллара за акцию (примерно 1 558,6 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,49 доллара на акцию (-10,4%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 241,4 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 15 586 рублей. Минус 2 414 рублей или 13,4% .

на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 21,41 доллара за акцию (примерно 1 558,6 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,49 доллара на акцию (-10,4%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 241,4 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет . + Tesla : на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 1 137,06 доллара за акцию (примерно 82 777,9 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 1 акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 461,56 доллара на акцию (+68,33%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 31 879 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 82 777,9 рубля. Плюс 31 879 рублей или 62,63% .

на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 1 137,06 доллара за акцию (примерно 82 777,9 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 1 акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 461,56 доллара на акцию (+68,33%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 31 879 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 2 978,53 доллара за акцию (примерно 216 836,9 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 956,62 доллара на акцию (+47,3 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 64 486,9 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 216 836,9 рубля. Плюс 64 486,9 рубля или 42,33% .

на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 2 978,53 доллара за акцию (примерно 216 836,9 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 956,62 доллара на акцию (+47,3 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 64 486,9 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . + EOG Resources : на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 85,68 доллара за акцию (примерно 6 237,5 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 11,76 доллара на акцию (+15,9%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 730,5 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 112 275 рублей. Плюс 13 149 рублей или 13,3% .

на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 85,68 доллара за акцию (примерно 6 237,5 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 11,76 доллара на акцию (+15,9%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 730,5 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет . + Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 281,43 доллара за акцию (примерно 20 488,1 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 44,69 доллара на акцию (+18,9%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 3 064,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 20 488,1 рубля. Плюс 3 064,1 рубля или 17,6% .

на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 281,43 доллара за акцию (примерно 20 488,1 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 44,69 доллара на акцию (+18,9%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 3 064,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет . + Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 83,95 доллара за акцию (примерно 6 111,56 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 22,08 доллара на акцию (+35,7%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 557,93 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 18 334,68 рубля. Плюс 4 673,8 рубля или 34,2% .

на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 83,95 доллара за акцию (примерно 6 111,56 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 22,08 доллара на акцию (+35,7%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 557,93 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет . + L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 30,17 доллара за акцию (примерно 2 196,4 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 5,3 доллара на акцию (+21,31%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 365,97 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 15 374,8 рубля. Плюс 2 561,8 рубля или 20% .

на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 30,17 доллара за акцию (примерно 2 196,4 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 5,3 доллара на акцию (+21,31%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 365,97 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет . + Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 570,59 доллара за акцию (примерно 41 538 рублей по курсу 72,8). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 82,26 доллара на акцию (+16,84%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 597 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 41 538 рублей. Плюс 5 597 рублей или 15,6% .

на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 570,59 доллара за акцию (примерно 41 538 рублей по курсу 72,8). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 82,26 доллара на акцию (+16,84%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 597 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет . + ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 63,34 доллара за акцию (примерно 4 611,52 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 18,98 доллара на акцию (+42,78%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 346,6 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 32 280,64 рубля. Плюс 9 426,34 рубля или 41,24% .

на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 63,34 доллара за акцию (примерно 4 611,52 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 18,98 доллара на акцию (+42,78%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 346,6 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет . + NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 19.11.2021 торговались по 221,26 доллара за акцию (примерно 16 107,7 рубля по курсу 72,8). Приобрели мы 1 акцию по 208,12 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 13,14 доллара на акцию (+6,31%).



В рублях (курс укрепился), мы прибавляем в моменте 810,88 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 16 107,7 рубля. Плюс 810,88 рубля или 5,3% .

После покупок новых акций и продажи депозитартных расписок Hyundai Motor Company, у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 540,34 доллара (примерно 39 337 рублей по курсу 72,8 на 19.11.2021).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Тридцать восемь недель спустя, мы видим его рост до 812 769 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 318 577 рублей или 64,5%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Тридцать восемь недель спустя 11 160 долларов. Промежуточно фиксируем прирост в 4 601,07 доллара или 70,15%.

Рубль ослабел в последние 2 недели, с 71,5 рубля до 72,8 рубля за доллар, наш портфель в рублях немного увеличился — примерно на 1,3%.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин