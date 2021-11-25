Наши в еврокубках: вторая героическая победа «Спартака» над «Наполи» и скучные мучения «Зенита» в Швеции

Промежуточные итоги пятого тура еврокубков для российских клубов и не только

Пятый тур еврокубков в самом разгаре. Питерский «Зенит» ухватил важнейшее очко в Швеции, при этом скатав скучнейшую ничью с местным «Мальме». А вот «Спартак» показал достойную игру и одержал уже вторую победу над итальянским грандом «Наполи». Не забыли мы и о дебютном лигочемпионском матче Хави на посту главного тренера «Барселоны». Итоги первых дней Еврокубков подвела спортивная редакция «Реального времени».

«Спартак» продолжает удивлять в Лиге Европы

Москвичи прямо сейчас абсолютно точно главная надежда российского футбола в Европе. Кто бы мог подумать, но «Спартак», который на данный момент занимает 10-е место в РПЛ и на протяжении уже пяти матчей не может никого одолеть в местном чемпионате, стабильно берет очки в Лиге Европы. Парадоксально, насколько противоположна игра «Спартака» в двух этих турнирах. И дело даже не в том, какой футбол демонстрирует столичная команда, а скорее, с каким настроем они выходят играть против европейских команд.

«Спартак» выходит реально мотивированным на каждый матч, играет на равных и особенно в первых таймах старается навязать свою игру. Так было в первом матче с «Лестером», когда москвичи полностью контролировали ход игры и забили первыми два мяча. Во втором противостоянии с англичанами «Спартак» был ничуть не хуже и так же забил первым, но уже в начале второго тайма.

Сегодняшний первый академический час игры с «Наполи» совершенно точно является лучшим в исполнении «Спартака» в этом сезоне. Быстрый мяч на третьей минуте, пускай и с пенальти, но гол, как говорится, не пахнет. Тем более, что фол Лоботки на Промесе не подвергается каким-либо спорам, у голландца был очевидный контакт с игроком «Наполи». Далее москвичи нисколько не садятся в оборону, оберегая этот драгоценный гол. Они не сбавляют темп, а напротив постоянно наращивают его.

Впереди у москвичей заключительная игра на выезде с польской «Легией». Фото spartak.com

«Спартак» сегодня — это чуть ли не единственная команда в РПЛ, у которой есть легионеры, привыкшие к атмосфере еврокубков. В этом плане очень показателен Виктор Мозес. В прошлом матче с «Лестером» он был лучшим, и в этот вечер снова блистал на поле. Всегда хладнокровно и спокойно вел себя с мячом, отдавал очень точные и мягкие передачи партнерам, постоянно что-то подсказывал. Наличие таких игроков, возможно, и не хватает тому же «Зениту».

Да, есть Клаудиньо и Малком, однако первый вообще до попадания в питерский клуб не играл в ЛЧ, а о европейском перфомансе десятки «Зенита» и вовсе говорить не приходится из-за его постоянных травм. В этом плане и Мозес, и Промес являются важнейшими игроками «Спартака» в еврокубках, которые из матча в матч приносят результат. Если нигериец был, например, ключевым компонентом в противостояниях с «Лестером», то голландец, как и в первом игре с «Наполи», где он сделал дубль, сегодня тоже отлично проявил себя.

Но не только легионеры в этот вечер отметились прекрасными выступлениями. Александр Соболев снова порадовал болельщиков дублем и вышел на внушительную статистику: в пяти матчах четыре забитых мяча. Сегодня российский нападающий был особенно активен. Отлично цеплялся за мяч, выиграл много верховых единоборств, даже в подкаты стелился на половине поля соперника. История Соболева — это, безусловно, хрестоматийный пример спортивного куража, и того, как важно поймать его с первых минут. Ведь как просто, оказывается, наслаждаться футболом, когда ты полностью вовлечен в него и желаешь стать победителем на каждом участке поля и одолеть противника в любом единоборстве.

Помимо Соболева, героем матча «Спартак» — «Наполи» стал и Александр Селихов, также поймавший кураж и совершивший в этой игре ряд шедевральных спасений. На 16 минуте он каким-то немыслимым образом сначала потащил из-под штанги удар Элмаса, а спустя секунды, уже лежа отразил добивание практически в упор. Далее, на 25 минуте, снова произошел яркий сейв Селихова. На этот раз Александр спас команду, отбив мяч одной рукой на противоходе после удара Зелински. То, что «Спартак» ушел на перерыв с перевесом в два гола, — заслуга Селихова. На протяжении всей игры Александр был хорош и даже пропущенный мяч не омрачил его выступление, так как вины вратаря «Спартака» там не было.

Впереди у москвичей заключительная игра на выезде с польской «Легией». Для выхода из группы «Спартаку» нужна уверенная победа. «Легия» — самая не забивающая и больше всех пропускающая команда в группе, а, значит, у москвичей есть все шансы на победу. «Спартак» продолжает удивлять всех скептиков своей в Лиге Европы, и если выйдет в плей-офф, то точно заставит всех с большим интересом наблюдать за своим путем в еврокубковой весне.

«Зенит» показал неинтересный и беззубый футбол. Опять игра исключительно на результат?

Проиграв Ювентусу в четвертом туре и практически лишившись шансов на плей-офф ЛЧ, «Зенит» должен был выдать, как минимум, зрелищную игру в Швеции. Тем более, что на выходных питерцы разгромили клуб из Нижнего Новгорода со счетом 5:1. Терять «Зениту» было нечего. Раз уж пока не готовы наши клубы играть против таких грандов, как «Ювентус» или «Челси», давайте уж отыграем тогда всю свою злость и спортивные амбиции на таких клубах, как «Мальме».

Однако уже по схеме игры было понятно, что «Зенит» не будет настроен играть в атакующий футбол. Семак не отступил от своей излюбленной манеры в этом сезоне играть в три центральных защитника. На поле, как и в матче с новгородцами, вышли Ракицкий, Чистяков и Ловрен. И если с Нижним Новгородом эта расстановка не помешала «Зениту» показать интересный и изящный атакующий футбол, то в матче с «Мальме» нападение будто было парализовано.

Снова было много забросов на Дзюбу, дриблинг Малкома и Клаудиньо был только красив, но не эффективен. В целом, до пропущенного мяча на 30 минуте, у «Зенита» толком и не вспомнить какого-то 100% момента. Было много дальних ударов. Приложились Караваев, Венделл и Клаудиньо. Расчет был на то, что Далин (вратарь «Мальме»), как и в своем прошлом матче против «Челси», будет крайне неуверенным при приеме дальних ударов. Но, согласитесь, что в матче с «Мальме» довольствоваться подобным как-то не очень приятно. У питерцев было мало грамотных, зрелых по-футбольному комбинационных атак. Даже эти дальние удары, о которых мы упомянули, характеризовались больше безысходностью нежели чем обоснованностью и целесообразностью.

После пропущенного мяча на 30 минуте от вингера «Мальме» Серена Рикса мы не увидели молниеносного ответа «Зенита», словно питерцев устраивал даже такой расклад матча. Питерцы практически не атаковали оставшиеся 15 минут. «Зенит», очевидно, ждал перезагрузки и второго тайма, надеясь, «видимо» на известную пословицу, что «завтра будет лучше, чем вчера».

«Зенит» с точки зрения результата получил необходимое — он не проиграл, а значит, обеспечил себе еврокубковую весну. Фото fc-zenit.ru

Однако и второй тайм вышел весьма проблемным у «Зенита». Да, стало больше моментов у ворот «Мальме», питерцы активизировались, но кардинально по эффекту игра в атаке не поменялась. «Зенит» будто бы робел в завершающих стадиях, не мог довести атаку до плотного удара в створ. Удручающая статистика ударов у питерцев после матча — всего три удара в створ, и это против «Мальме».

Главным героям матча во втором тайме стал, безусловно, стал латвийский судья Андрес Трейманис, назначивший два пенальти в ворота «Мальме». И, если первый, незабитый Дзюбой, был закономерен, то второй, уже заработанный самим Артемом на 90 минуте, конечно, вызывает массу сомнений.

«Зенит» с точки зрения результата получил необходимое — он не проиграл, а значит, обеспечил себе еврокубковую весну. Но какие надежды на достойное участие в плей-офф Лиги Европы дает нам подобная игра? Игра питерцев, очевидно, напомнила всем игру нашей национальной команды в заключительном матче отбора против Хорватии, когда тоже устраивала ничья. И, если тогда удача была не нашей стороне, то против «Мальме» этой удачей стал судья из Латвии. В любом случае мы стали явными свидетелями очередной провальной лигочемпионской осени в исполнении «Зенита».

Первый матч Хави в Лиге чемпионов в качестве тренера. Получится ли у «Барселоны» выйти в этом году в плей-офф?

Эта лига чемпионов может стать исторической для «Барселоны», ведь она впервые за 20 лет может не выйти из группы. Провальную каталонскую осень пришел исправлять великий Хави.

Первый свой матч с «Бенфикой» испанский специалист вряд ли может внести себе в актив. «Барселона» откровенно отскочила в конце, когда Сеферович, обыграв вратаря, чудом не попал по пустым воротам. Да, каталонцы не проиграли и заработали важное очко в противостоянии с «Бенфикой», учитывая их поражение против португальцев в первом круге со счетом 0-3, но видно, что «Барса» находится в состоянии перестройки и комментировать их игру в положительном ключе крайне сложно.

Единственное, что радостно, так это омоложение состава каталонцев. Главными открытиями стали Нико Гонсалес и Гави, которые похоже при Хави станут основными в центре. В матче с «Бенфикой» они не совершили каких-либо результативных ошибок, по возможности обостряли игру и старались доставить мяч до Мемфиса Депая.

Впереди у «Барселоны» судьбоносный матч с «Баварией», в то время как лиссабонцы будут играть против «Динамо» из Киева. Пока расклад в группе следующий: у мюнхенцев 15 очков, у «Барселоны» 7 очков, у «Бенфики» 5 очков, а у киевлян одно. «Барселоне» нужно побеждать железно «Баварию», чтобы обеспечить выход из группы, так как сомнительно верится, что «Динамо» сможет отнять очки у португальцев. В заключительном туре нас ждет особо драматичная развязка в данной группе.