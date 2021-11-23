Новости общества

04:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамске заблокировали более 1,1 тысячи льготных проездных

03:24, 23.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Нижнекамске заблокировали более 1,1 тысячи льготных проездных
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске заблокировали 1 139 социальных карт жителей старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Их действие возобновится автоматически после поступления сведений о получении QR-кода о вакцинации или медотводе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске наблюдается снижение количества заболевших COVID-19. Руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин сообщил, что на сегодняшний день в госпитале находится 151 человек, около 50 больных получают кислород. Первую вакцину сегодня получили 142 762 нижнекамца, полностью привились 119 575 человек.

В Набережных Челнах заблокировали 23 тысячи льготных карт жителей города старшего возраста, не имеющих QR-кодов.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также