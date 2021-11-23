В Нижнекамске заблокировали более 1,1 тысячи льготных проездных
В Нижнекамске заблокировали 1 139 социальных карт жителей старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.
Их действие возобновится автоматически после поступления сведений о получении QR-кода о вакцинации или медотводе.
В Нижнекамске наблюдается снижение количества заболевших COVID-19. Руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин сообщил, что на сегодняшний день в госпитале находится 151 человек, около 50 больных получают кислород. Первую вакцину сегодня получили 142 762 нижнекамца, полностью привились 119 575 человек.
В Набережных Челнах заблокировали 23 тысячи льготных карт жителей города старшего возраста, не имеющих QR-кодов.
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