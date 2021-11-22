«Понимаем, почему была принята эта непопулярная мера»: первый день QR-кодов в маршрутках Казани

«Потенциально опасных» для здорового человека высаживают из транспорта с полицией

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня в Татарстане для проезда в общественном транспорте требуется предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании. Однако не все выполнили требования — по состоянию на 11.30 первого дня из троллейбусов и трамваев было высажено более 780 человек. В основном у людей не было QR-кодов, пассажиры также пытались пройти по справкам о первой сделанной прививке. Для всех создан ситуационный центр, в который можно обратиться с жалобой. О том, как утро у казанцев началось с QR-кодов на общественном транспорте, — в репортаже «Реального времени».

Пока не штрафуют, но высаживают

Сегодня утром в спальных районах Казани на 65 остановках общественного транспорта в сторону центра высадился десант контролеров из всех не задействованных на линиях сотрудников автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионной службы городского Комитета по транспорту. Они отлавливали пассажиров без QR-кодов и высаживали их из салона. Вообще-то, по постановлению правительства за это гражданам грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей, но наложить его могут только представители полиции, Роспотребнадзора и Министерства транспорта РТ. На старте, видимо, решили обойтись без жестких мер.

7 утра, остановка «Энергоуниверситет». Автобусы останавливаются один за другим. Поскольку основная масса народа едет на работу к 9 часам, в салонах малолюдно, контролерам удобно проверять QR-коды, и это занимает немного времени. Люди молча предъявляют смартфоны и распечатки. У девушки на заднем сиденье QR-код есть, а маски — нет.

Поскольку основная масса народа едет на работу к 9 часам, в салонах малолюдно, контролерам удобно проверять QR-коды. Фото: Максим Платонов

А вот и первый высаженный. Андрей Исаев работает в филиале московской компании, сделал первый компонент прививки и был допущен к работе. Утверждает, что о нововведении не слышал и проверка для него стала неожиданностью.

— Никакого оповещения не было, ни СМС не пришло, ни по телевизору не объявили. И наше руководство об этом не известило. У меня есть справка о первой прививке, вторая будет 29-го числа. Но меня все равно высадили под угрозой штрафа. Мне нужно на проспект Победы, а оттуда — в поселок Столбище. Я уже опоздал, вахтовый автобус с проспекта Победы уходит в 7.15. То есть это потеря одного рабочего дня. Теперь думаю, что делать. Завтра, видимо, придется ехать на такси, — рассуждает он.

Те, у кого нет заветного кода, придумали новый способ передвижения — пересаживаются с одного автобуса на другой, пока не высадят. Один из таких — мужчина средних лет. Как он рассказал «Реальному времени», о вводимых ограничениях на общественном транспорте он узнал неделю назад и сразу сделал прививку. На данный момент у него есть справка из поликлиники о том, что он прошел первый этап вакцинации. Но наличие справки не аргумент для проверяющих.

— Я доехал досюда, и меня не пускают в автобус. Я как должен добираться до работы, на такси за 500 рублей? Это тысяча рублей в день. Послал видео начальнику. Будем думать, что делать дальше, — громко возмущается он.

Кондуктор проверяет коды при входе. На остановке образовалась очередь. Фото: Максим Платонов

«Мы все привиты, иначе на работу не пускают»

По мере приближения часа пик обстановка становится все напряженнее. В полных салонах трудно развернуться, поэтому основное бремя проведения проверки кодов ложится на кондукторов. Время простоя транспорта увеличивается. В подъехавшем автобусе 22-го маршрута кондуктор проверяет коды при входе. На остановке образовалась очередь.

— У меня есть QR-код. Но почему не допускают тех, кто сделал одну прививку? Они же вакцинировались, — говорит женщина с ребенком. Устав ждать, она вызывает такси и уезжает на нем.

В 7.40 случается апофеоз — из салона выбегает кондуктор и, увидев толпу журналистов и проверяющих, буквально кричит:

— Разве можно так издеваться над кондукторами! Проверять невозможно! Те, у кого нет QR-кода, грубят, наезжают на нас. Коды не показывают, говорят, что мы не имеем права их спрашивать. И высаживать не могу — люди не выходят. Мы не полицейские, пусть полиция заходит и проверяет. Мне мои нервы дороже.

Кондуктор признается, что не успевает одновременно и проверять коды, и обилечивать пассажиров. Фото: Максим Платонов

Кондуктора зовут Куршига. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» она признается, что не успевает одновременно и проверять коды, и обилечивать пассажиров, ведь QR-код еще нужно открыть на смартфоне, сверить его. Некоторые вообще не в курсе, что это такое, и показывают проездные билеты или справки из поликлиники. «Объясняем, что не можем везти без кода, — не понимают», — жалуется она.



В набитый салон протискиваются проверяющие. Люди нервничают, кричат: «Давайте быстрее! Мы опаздываем!» и открыто выражают свое недовольство.

— Нужно по-другому ее [проверку] организовывать — на остановках хотя бы проверять. Мы все привиты, иначе на работу не пускают, — говорит интеллигентного вида женщина, стоящая у дверей.

— Вот у меня есть QR-код. У меня в 8 начинаются занятия, а мы тут сколько уже стоим, осталось 10 минут, а мне еще надо до улицы Гоголя доехать, — вторит ей другая.

Сергей Темляков рассказал, что вечером те же 65 бригад контролеров будут работать в обратном направлении — из центра на окраины. Фото: Максим Платонов

«99% пассажиров едут с QR-кодами»

Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков рассказал, что вечером те же 65 бригад контролеров будут работать в обратном направлении — из центра на окраины. Система пока только апробируется.

— Работа организована так: в салоне автобуса QR-коды проверяет кондуктор, на остановках помогают сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионной службы Комитета по транспорту Казани. То есть на остановках может подойти сотрудник к тем, кто ждет, и попросить предъявить QR-код, потом он скажет кондуктору, что проверил QR-код, и, таким образом, пассажир сядет быстрее в автобус, и он быстрее поедет по маршруту. 99% пассажиров едут с QR-кодами, но есть несколько случаев, когда пассажиры скандалят. Если гражданин не выходит — автобус останавливается и вызывается наряд полиции. Такие случаи по городу есть, — пояснил Темляков.

Глава ассоциации подчеркивает, что решение о введении QR-кодов принимали президент и правительство Татарстана, а транспортники являются только исполнителями.

— Все мы понимаем, почему была принята эта непопулярная мера. Президент республики об этом говорил — это сложная ситуация с коронавирусной инфекцией. Перевозчики готовы везти всех, но мы не можем, потому что есть постановление правительства. И есть штрафы. Если проверяющий сотрудник полиции или Роспотребнадзора выявит в салоне общественного транспорта пассажира без QR-кода либо с фальшивым или поддельным QR-кодом, то на пассажира будет наложен штраф до 30 тыс. рублей, а на перевозчика — до 500 тыс. рублей. Если таких пассажиров в салоне четверо — штраф будет уже 2 млн. Что делать перевозчикам, которые и так находятся в трудной финансовой ситуации? 2 млн на один автобус — неподъемный штраф, поэтому проще остановить автобус. Но мы надеемся на порядочность и отзывчивость пассажиров и просим с пониманием отнестись к данной ситуации.

Председатель ассоциации не стал скрывать, что наблюдается снижение пассажиропотока. Фото: Диана Жиленкова

Темляков рассказал, что пассажиры уже срывают злость на работниках АТП. Например, вчера кондуктору 43-го маршрута сломали нос, его госпитализировали на скорой. У одного из пассажиров тот выявил поддельную социальную карту, и мужчина напал на него с кулаками.

Председатель ассоциации не стал скрывать, что наблюдается снижение пассажиропотока:

— Уже сейчас видно, что стало меньше народа в автобусах. Мы видим, что пассажиры кто как пытаются добраться на работу. Например, была высажена женщина, которая одну остановку проехала, к ней кондуктор просто не успел подойти, но ее высадили проверяющие. Она пересела на другой автобус, видимо, так же доедет до следующей остановки, и ее там высадят. И так пассажиры, видимо, будут добираться.

Добро пожаловаться в ситуационный центр

В Казани на базе Комитета по транспорту создан ситуационный центр, в который пассажиры могут обращаться с жалобами и предложениями по улучшению организации проверок QR-кодов. Звонить можно на горячую линию 275-30-50 или писать на странице Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Темляков отметил, что в будущем для ускорения процесса будут работать два кондуктора, и заверил, что количество автобусов на маршрутах не снизится и выходить на линии общественный транспорт будет по расписанию. Кроме того, какие-то коррективы, возможно, примут по итогам первого дня работы по новым правилам.

Интересная деталь — руководитель Ассоциации АТП рассказал «Реальному времени», что некоторые кондукторы отказались пользоваться закупленными для них смартфонами и перешли на свои. Связано это с тем, что если на остановках QR-код фиксируется хорошо, то на линии на казенном оборудовании он не всегда считывается.

Напомним, техника была закуплена на бюджетные средства Министерством транспорта РТ. В субботу смартфоны раздали транспортным предприятиям.

1 / 6 «Козья слобода» Диана Жиленкова

«Козья слобода» Диана Жиленкова

«Козья слобода» Диана Жиленкова

«Козья слобода» Диана Жиленкова

«Козья слобода» Диана Жиленкова

«Козья слобода» Диана Жиленкова

Люди с пониманием относятся к новым правилам

На станции метро «Козья слобода» как раз во время рейда было относительно спокойно. По словам полицейских, дежурящих рядом, там все спокойно, конфликтных ситуаций не было — контролеры проверяют QR-коды, люди с пониманием относятся к новым правилам и показывают их.

Немного иная ситуация сложилась на станции «Проспект Победы», куда при корреспонденте «Реального времени» не пропустили несколько человек. Например, у одной женщины была только справка с медотводом — ее не пустили, сказали, что вход возможен только через QR-код. У другой жительницы оказался недействителен срок действия QR-кода.

У других ситуация оказалась серьезней. Так, одному мужчине поставили вторую прививку 10 дней назад, а QR-код ему не пришел. Несмотря на просьбы казанца, контролеры не пустили его на станцию.

Еще одному парню, который поставил вторую прививку против коронавируса четыре дня назад, QR-код тоже не пришел, хотя на «Госуслуги» поступило уведомление о завершении вакцинации. Он рассказал «Реальному времени», что ему нужно в Авиастроительный район и теперь придется ехать на такси, которое сильно подорожало — доехать до указанного места назначения от проспекта Победы обойдется в 500 рублей, хотя, по словам молодого человека, обычно такой маршрут в утреннее время стоит не больше 300 рублей.

1 / 9 «Проспект Победы» Диана Жиленкова

«Проспект Победы» Диана Жиленкова

«Проспект Победы» Диана Жиленкова

«Проспект Победы» Диана Жиленкова

«Проспект Победы» Диана Жиленкова

«Проспект Победы» Диана Жиленкова

«Проспект Победы» Диана Жиленкова

«Проспект Победы» Диана Жиленкова

«Проспект Победы» Диана Жиленкова

Некоторые, как передает корреспондент издания, были вообще не в курсе введения системы QR-кодов в транспорте. Кто-то их тех, кого на входе разворачивают, узнают друг у друга маршруты и предлагают вместе поехать на такси, если им по пути.

На другой станции, «Площадь Тукая», женщина утверждала, что можно пройти со справкой о медотводе и без QR-кода. Контролеры, несмотря на ее возмущения, спокойно объяснили, что это не так.

На станции «Площадь Тукая» женщина утверждала, что можно пройти со справкой о медотводе и без QR-кода. Фото: Диана Жиленкова

Людей высаживают только в присутствии полицейских и контролеров

Куда лучше ситуация в трамваях, только там очень медленно проверят QR-коды. Этим случаем воспользовались несколько пассажиров в дальнем вагоне и вышли на остановке, не оплатив проезд. Со слов кондуктора, в целом реже трамвай ходить не стал, что подтверждает расписание.

Вместе с корреспондентом ехал пожилой мужчина без QR-кода. Он как раз направлялся в МФЦ, чтобы его получить. Кондуктор после объяснения ситуации не высадил его, однако предупредил о штрафах до 30 тысяч рублей в случае проверки.

В троллейбусах все чуть хуже — корреспонденту пришлось ждать нужный маршрут около 15 минут. Когда троллейбус все-таки приехал, кондуктор подтвердила «Реальному времени», что троллейбусы стали реже ходить, так как пассажиров мало. По ее словам, не у всех есть коды и кого-то приходилось высаживать. Но в целом сегодняшний час пик обошелся без происшествий. Одна из пассажирок, у которой не было QR-кода, из-за чего ее высадили, рассказала, что до этого ехала в другом автобусе и там вообще ничего не спрашивали.

1 / 4 Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Больше всего конфликтов было зафиксировано в автобусах. Например, в автобусе №31 пассажир в ответ на просьбу предъявить код ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.

Причем QR-коды с помощью смартфонов проверяют не во всех автобусах Казани, некоторые кондукторы ограничиваются устным вопросом о его наличии. Так, в одном из автобусов кондуктор до обилечивания спрашивает, есть ли QR-код. При этом показывают коды не все, однако все равно никого не высаживают. В течение поездки кондуктор только несколько раз предупреждает о контролерах. Аналогичная ситуация сложилась и в некоторых других автобусах.

Со слов кондукторов, время ожидания автобусов сегодня утром увеличилось. Несмотря на это, многие из них ходят полупустыми.

По словам другого кондуктора, реже автобус ходить не стал, а вот пассажиров теперь намного меньше — утром в час пик было очень мало людей. Кондуктор заявила, что людей высаживают только в присутствии полицейских и контролеров.

В целом женщина считает, что такой ажиотаж будет еще три дня минимум. При этом кондуктор не понимает, зачем вообще нужно было вводить QR-коды, и эти меры не поддерживает.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов