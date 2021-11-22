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«Понимаем, почему была принята эта непопулярная мера»: первый день QR-кодов в маршрутках Казани

12:48, 22.11.2021 119 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19

«Потенциально опасных» для здорового человека высаживают из транспорта с полицией

«Понимаем, почему была принята эта непопулярная мера»: первый день QR-кодов в маршрутках Казани
Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня в Татарстане для проезда в общественном транспорте требуется предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании. Однако не все выполнили требования — по состоянию на 11.30 первого дня из троллейбусов и трамваев было высажено более 780 человек. В основном у людей не было QR-кодов, пассажиры также пытались пройти по справкам о первой сделанной прививке. Для всех создан ситуационный центр, в который можно обратиться с жалобой. О том, как утро у казанцев началось с QR-кодов на общественном транспорте, — в репортаже «Реального времени».

Пока не штрафуют, но высаживают

Сегодня утром в спальных районах Казани на 65 остановках общественного транспорта в сторону центра высадился десант контролеров из всех не задействованных на линиях сотрудников автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионной службы городского Комитета по транспорту. Они отлавливали пассажиров без QR-кодов и высаживали их из салона. Вообще-то, по постановлению правительства за это гражданам грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей, но наложить его могут только представители полиции, Роспотребнадзора и Министерства транспорта РТ. На старте, видимо, решили обойтись без жестких мер.

7 утра, остановка «Энергоуниверситет». Автобусы останавливаются один за другим. Поскольку основная масса народа едет на работу к 9 часам, в салонах малолюдно, контролерам удобно проверять QR-коды, и это занимает немного времени. Люди молча предъявляют смартфоны и распечатки. У девушки на заднем сиденье QR-код есть, а маски — нет.

Поскольку основная масса народа едет на работу к 9 часам, в салонах малолюдно, контролерам удобно проверять QR-коды. Фото: Максим Платонов

А вот и первый высаженный. Андрей Исаев работает в филиале московской компании, сделал первый компонент прививки и был допущен к работе. Утверждает, что о нововведении не слышал и проверка для него стала неожиданностью.

— Никакого оповещения не было, ни СМС не пришло, ни по телевизору не объявили. И наше руководство об этом не известило. У меня есть справка о первой прививке, вторая будет 29-го числа. Но меня все равно высадили под угрозой штрафа. Мне нужно на проспект Победы, а оттуда — в поселок Столбище. Я уже опоздал, вахтовый автобус с проспекта Победы уходит в 7.15. То есть это потеря одного рабочего дня. Теперь думаю, что делать. Завтра, видимо, придется ехать на такси, — рассуждает он.

Те, у кого нет заветного кода, придумали новый способ передвижения — пересаживаются с одного автобуса на другой, пока не высадят. Один из таких — мужчина средних лет. Как он рассказал «Реальному времени», о вводимых ограничениях на общественном транспорте он узнал неделю назад и сразу сделал прививку. На данный момент у него есть справка из поликлиники о том, что он прошел первый этап вакцинации. Но наличие справки не аргумент для проверяющих.

— Я доехал досюда, и меня не пускают в автобус. Я как должен добираться до работы, на такси за 500 рублей? Это тысяча рублей в день. Послал видео начальнику. Будем думать, что делать дальше, — громко возмущается он.

Кондуктор проверяет коды при входе. На остановке образовалась очередь. Фото: Максим Платонов

«Мы все привиты, иначе на работу не пускают»

По мере приближения часа пик обстановка становится все напряженнее. В полных салонах трудно развернуться, поэтому основное бремя проведения проверки кодов ложится на кондукторов. Время простоя транспорта увеличивается. В подъехавшем автобусе 22-го маршрута кондуктор проверяет коды при входе. На остановке образовалась очередь.

— У меня есть QR-код. Но почему не допускают тех, кто сделал одну прививку? Они же вакцинировались, — говорит женщина с ребенком. Устав ждать, она вызывает такси и уезжает на нем.

В 7.40 случается апофеоз — из салона выбегает кондуктор и, увидев толпу журналистов и проверяющих, буквально кричит:

— Разве можно так издеваться над кондукторами! Проверять невозможно! Те, у кого нет QR-кода, грубят, наезжают на нас. Коды не показывают, говорят, что мы не имеем права их спрашивать. И высаживать не могу — люди не выходят. Мы не полицейские, пусть полиция заходит и проверяет. Мне мои нервы дороже.

Кондуктор признается, что не успевает одновременно и проверять коды, и обилечивать пассажиров. Фото: Максим Платонов

Кондуктора зовут Куршига. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» она признается, что не успевает одновременно и проверять коды, и обилечивать пассажиров, ведь QR-код еще нужно открыть на смартфоне, сверить его. Некоторые вообще не в курсе, что это такое, и показывают проездные билеты или справки из поликлиники. «Объясняем, что не можем везти без кода, — не понимают», — жалуется она.

В набитый салон протискиваются проверяющие. Люди нервничают, кричат: «Давайте быстрее! Мы опаздываем!» и открыто выражают свое недовольство.

— Нужно по-другому ее [проверку] организовывать — на остановках хотя бы проверять. Мы все привиты, иначе на работу не пускают, — говорит интеллигентного вида женщина, стоящая у дверей.

— Вот у меня есть QR-код. У меня в 8 начинаются занятия, а мы тут сколько уже стоим, осталось 10 минут, а мне еще надо до улицы Гоголя доехать, — вторит ей другая.

Сергей Темляков рассказал, что вечером те же 65 бригад контролеров будут работать в обратном направлении — из центра на окраины. Фото: Максим Платонов

«99% пассажиров едут с QR-кодами»

Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков рассказал, что вечером те же 65 бригад контролеров будут работать в обратном направлении — из центра на окраины. Система пока только апробируется.

— Работа организована так: в салоне автобуса QR-коды проверяет кондуктор, на остановках помогают сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионной службы Комитета по транспорту Казани. То есть на остановках может подойти сотрудник к тем, кто ждет, и попросить предъявить QR-код, потом он скажет кондуктору, что проверил QR-код, и, таким образом, пассажир сядет быстрее в автобус, и он быстрее поедет по маршруту. 99% пассажиров едут с QR-кодами, но есть несколько случаев, когда пассажиры скандалят. Если гражданин не выходит — автобус останавливается и вызывается наряд полиции. Такие случаи по городу есть, — пояснил Темляков.

Глава ассоциации подчеркивает, что решение о введении QR-кодов принимали президент и правительство Татарстана, а транспортники являются только исполнителями.

— Все мы понимаем, почему была принята эта непопулярная мера. Президент республики об этом говорил — это сложная ситуация с коронавирусной инфекцией. Перевозчики готовы везти всех, но мы не можем, потому что есть постановление правительства. И есть штрафы. Если проверяющий сотрудник полиции или Роспотребнадзора выявит в салоне общественного транспорта пассажира без QR-кода либо с фальшивым или поддельным QR-кодом, то на пассажира будет наложен штраф до 30 тыс. рублей, а на перевозчика — до 500 тыс. рублей. Если таких пассажиров в салоне четверо — штраф будет уже 2 млн. Что делать перевозчикам, которые и так находятся в трудной финансовой ситуации? 2 млн на один автобус — неподъемный штраф, поэтому проще остановить автобус. Но мы надеемся на порядочность и отзывчивость пассажиров и просим с пониманием отнестись к данной ситуации.

Председатель ассоциации не стал скрывать, что наблюдается снижение пассажиропотока. Фото: Диана Жиленкова

Темляков рассказал, что пассажиры уже срывают злость на работниках АТП. Например, вчера кондуктору 43-го маршрута сломали нос, его госпитализировали на скорой. У одного из пассажиров тот выявил поддельную социальную карту, и мужчина напал на него с кулаками.

Председатель ассоциации не стал скрывать, что наблюдается снижение пассажиропотока:

— Уже сейчас видно, что стало меньше народа в автобусах. Мы видим, что пассажиры кто как пытаются добраться на работу. Например, была высажена женщина, которая одну остановку проехала, к ней кондуктор просто не успел подойти, но ее высадили проверяющие. Она пересела на другой автобус, видимо, так же доедет до следующей остановки, и ее там высадят. И так пассажиры, видимо, будут добираться.

Добро пожаловаться в ситуационный центр

В Казани на базе Комитета по транспорту создан ситуационный центр, в который пассажиры могут обращаться с жалобами и предложениями по улучшению организации проверок QR-кодов. Звонить можно на горячую линию 275-30-50 или писать на странице Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Темляков отметил, что в будущем для ускорения процесса будут работать два кондуктора, и заверил, что количество автобусов на маршрутах не снизится и выходить на линии общественный транспорт будет по расписанию. Кроме того, какие-то коррективы, возможно, примут по итогам первого дня работы по новым правилам.

Интересная деталь — руководитель Ассоциации АТП рассказал «Реальному времени», что некоторые кондукторы отказались пользоваться закупленными для них смартфонами и перешли на свои. Связано это с тем, что если на остановках QR-код фиксируется хорошо, то на линии на казенном оборудовании он не всегда считывается.

Напомним, техника была закуплена на бюджетные средства Министерством транспорта РТ. В субботу смартфоны раздали транспортным предприятиям.

«Козья слобода»«Козья слобода»«Козья слобода»«Козья слобода»«Козья слобода»«Козья слобода»
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  • «Козья слобода»
    Диана Жиленкова
  • «Козья слобода»
    Диана Жиленкова
  • «Козья слобода»
    Диана Жиленкова
  • «Козья слобода»
    Диана Жиленкова
  • «Козья слобода»
    Диана Жиленкова
  • «Козья слобода»
    Диана Жиленкова

Люди с пониманием относятся к новым правилам

На станции метро «Козья слобода» как раз во время рейда было относительно спокойно. По словам полицейских, дежурящих рядом, там все спокойно, конфликтных ситуаций не было — контролеры проверяют QR-коды, люди с пониманием относятся к новым правилам и показывают их.

Немного иная ситуация сложилась на станции «Проспект Победы», куда при корреспонденте «Реального времени» не пропустили несколько человек. Например, у одной женщины была только справка с медотводом — ее не пустили, сказали, что вход возможен только через QR-код. У другой жительницы оказался недействителен срок действия QR-кода.

У других ситуация оказалась серьезней. Так, одному мужчине поставили вторую прививку 10 дней назад, а QR-код ему не пришел. Несмотря на просьбы казанца, контролеры не пустили его на станцию.

Еще одному парню, который поставил вторую прививку против коронавируса четыре дня назад, QR-код тоже не пришел, хотя на «Госуслуги» поступило уведомление о завершении вакцинации. Он рассказал «Реальному времени», что ему нужно в Авиастроительный район и теперь придется ехать на такси, которое сильно подорожало — доехать до указанного места назначения от проспекта Победы обойдется в 500 рублей, хотя, по словам молодого человека, обычно такой маршрут в утреннее время стоит не больше 300 рублей.

«Проспект Победы»«Проспект Победы»«Проспект Победы»«Проспект Победы»«Проспект Победы»«Проспект Победы»«Проспект Победы»«Проспект Победы»«Проспект Победы»
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  • «Проспект Победы»
    Диана Жиленкова
  • «Проспект Победы»
    Диана Жиленкова
  • «Проспект Победы»
    Диана Жиленкова
  • «Проспект Победы»
    Диана Жиленкова
  • «Проспект Победы»
    Диана Жиленкова
  • «Проспект Победы»
    Диана Жиленкова
  • «Проспект Победы»
    Диана Жиленкова
  • «Проспект Победы»
    Диана Жиленкова
  • «Проспект Победы»
    Диана Жиленкова

Некоторые, как передает корреспондент издания, были вообще не в курсе введения системы QR-кодов в транспорте. Кто-то их тех, кого на входе разворачивают, узнают друг у друга маршруты и предлагают вместе поехать на такси, если им по пути.

На другой станции, «Площадь Тукая», женщина утверждала, что можно пройти со справкой о медотводе и без QR-кода. Контролеры, несмотря на ее возмущения, спокойно объяснили, что это не так.

На станции «Площадь Тукая» женщина утверждала, что можно пройти со справкой о медотводе и без QR-кода. Фото: Диана Жиленкова

Людей высаживают только в присутствии полицейских и контролеров

Куда лучше ситуация в трамваях, только там очень медленно проверят QR-коды. Этим случаем воспользовались несколько пассажиров в дальнем вагоне и вышли на остановке, не оплатив проезд. Со слов кондуктора, в целом реже трамвай ходить не стал, что подтверждает расписание.

Вместе с корреспондентом ехал пожилой мужчина без QR-кода. Он как раз направлялся в МФЦ, чтобы его получить. Кондуктор после объяснения ситуации не высадил его, однако предупредил о штрафах до 30 тысяч рублей в случае проверки.

В троллейбусах все чуть хуже — корреспонденту пришлось ждать нужный маршрут около 15 минут. Когда троллейбус все-таки приехал, кондуктор подтвердила «Реальному времени», что троллейбусы стали реже ходить, так как пассажиров мало. По ее словам, не у всех есть коды и кого-то приходилось высаживать. Но в целом сегодняшний час пик обошелся без происшествий. Одна из пассажирок, у которой не было QR-кода, из-за чего ее высадили, рассказала, что до этого ехала в другом автобусе и там вообще ничего не спрашивали.

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  • Диана Жиленкова
  • Диана Жиленкова
  • Диана Жиленкова
  • Диана Жиленкова

Больше всего конфликтов было зафиксировано в автобусах. Например, в автобусе №31 пассажир в ответ на просьбу предъявить код ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.

Причем QR-коды с помощью смартфонов проверяют не во всех автобусах Казани, некоторые кондукторы ограничиваются устным вопросом о его наличии. Так, в одном из автобусов кондуктор до обилечивания спрашивает, есть ли QR-код. При этом показывают коды не все, однако все равно никого не высаживают. В течение поездки кондуктор только несколько раз предупреждает о контролерах. Аналогичная ситуация сложилась и в некоторых других автобусах.

Со слов кондукторов, время ожидания автобусов сегодня утром увеличилось. Несмотря на это, многие из них ходят полупустыми.

По словам другого кондуктора, реже автобус ходить не стал, а вот пассажиров теперь намного меньше — утром в час пик было очень мало людей. Кондуктор заявила, что людей высаживают только в присутствии полицейских и контролеров.

В целом женщина считает, что такой ажиотаж будет еще три дня минимум. При этом кондуктор не понимает, зачем вообще нужно было вводить QR-коды, и эти меры не поддерживает.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Элеонора Рылова, Дарья Пинегина, Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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 комментарии 119

комментарии

  • Анонимно 22 ноя
    Настоящий беспредел, устроили коллапс на ровном месте
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    у тётки старенькой нет смартфона и она не умеет им пользоваться.обыкновенный кнопочный.как в таком случае быть власти не подумали
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Почему тогда в МФЦ не по куаркодам вход???? там еще больше толпа!
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Не подсказывайте
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    С чего это первая прививка не считается? Как на работу ездить!!?
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    А когда постановление выходило никто не спешил, прививаться, всё ждали а потом вдруг оказывается всем на работу надо
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Такие правила придумали не для людей. А с каким-то иными целями. Чего добиваетесь?
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    И это еще первый день. Потом штрафы пойдут....
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Штрафы такие никто платить не сможет. По 30 тыс штрафа не сможет платить человек, который на автобусе едет. Иначе машину бы уже купил.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Кто знает, куда обратиться о блокировке транспортной карты бабушки? Она пенсионер, но вакцинировалась уже полностью, код есть. Ни по одному номеру телефона не смогли проконсультировать
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    сейчас уже и не дозвонитесь
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Попробуйте сюда позвонить: Республиканский медицинский информационно аналитический центр Минздрава Татарстана запустил горячую линию по вопросам получения QR-кодов для общественного транспорта:
    89196930543
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Можете перезвонить в редакцию: 222-90-80 и оставить свои контакты? Хотели бы связаться с вами и помочь.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    В тексте есть номер телефона
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Спасибо, дозвонились
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    зверство какое-то. Под видом заботы о людях их просто высаживают на холоде...
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Старики сегодня без транспортных карт многие остались. Тоже очень неприятно было узнать в транспорте, что карта не работает.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Сегодня с утра стоял автобус так долго, пока всех проверили. пока все выругались. В итоге чуть не опоздала
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Вся эта отвратительная ситуация - заслуга тех, кто не вакцинировался.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Это не так. есть невакцинированные, которые не хотят никаких документов контролерам показывать. Нет таких постановлений, это противоречит другим законам.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Это заслуга тех, кто придумал совершенно дурацкий способ борьбы с вирусом. Кто инициировал, сами подумайте
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Я вакцинировался, но эта ситуация меня взбесила сегодня. Как добираться до работы? Стоим полчаса на остановках, все эти истерики с утра выслушиваешь. А главное какие это дает гарантии, что не заболеешь?? Полный бред придумали. Надо всех чиновником пересадить на автобусы, забрать служебные автомобили. И пусть тоже с нами вместе с утра в этом аду едут.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    с ним это с чем? у нас что эпидемия такая страшная? вы вообще человек грамотный? вы что сами посчитать не можете есть эпидемия или нет? верите всеиму что вам из ящика голикова попова и прчая ОПГ вещают? блин за 20 месяцев на планете было заражено 250 млн много это или мало ? населени е 7 млрд. итого заразилось примерно 3,5 процента! не тянет такое число на уугрозу изза которой надо было устьроить все происходящее. причем 3,5 процента это накопительный итог за 2 ! года. а эпидемический порог при котором обьявляется эпидемия от той же ВОЗ находится на уровне 5 процентов ОДНОМОМЕНТНО! ОДНОМОМЕНТНО! болеющего населения. и тогда обьявляется эпидемия. Что ж вы за люди то! что же из вас так легко баранов то сделать а?! тьфу.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    МОЛОДЕЦ!
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Мозг есть у вас?
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    узко мыслите, из народа баранов делают...
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Очень жаль кондукторов на самом деле. Итак работа тяжелая, а тут еще на них свалили всю эту бредятину. Они теперь и ковидом должны заниматься
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Охранников в концлагере Вам то же жалко?
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    По сути запретили работать без куаркодов. Чего уж! Как людям на работу попадать? Настоящая травля началась.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    В таком формате долго транспортники работать не смогут. Нечеловеческие условия. Не так страшен ковид, как вся эта ситуация.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Такси как подорожало-то!
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Да, такси всегда дорожает, когда метель, самолет падает или автобусы недоступны. Законы джунглей
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Почему правительство не подумало о том, чтобы этот рынок проконтролировать как-то. Только бы ограничить, а дальше-то что делать будем?
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Скоро еще смартфоны подорожают, потому что куар-код как-то надо показывать
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Таксисты - самые беспринципные люди. И без масок и куар-кодов кстати рассекают
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    В такси-то ковида же нет) Только в автобусах живет
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    бедные кондукторы
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Еще только первый день, но можно уже признать провал эксперимента.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Как бы дело до стрельбы не дошло.Как а школе недавно.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Всех под одну гребенку - и тех, кто не хочет прививаться, и тех у кого код не пришел. Придумали меры против народа. Давайте тогда опять по домам расходиться, фабрики закрывать. Все равно никуда не доехать.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Чем дальше, тем безумнее все происходящее
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    респект!!!
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Люди без куар-кодов теперь не люди. Страшные времена
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    а домохозяины )
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Какой позор, стыдно за все происходящее...
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Ждите это позор через месяц во всех регионах страны. Как всегда на нас тренируются
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Поэтому и надо объяснить властям. людям которые в автобусах не ездят, что они не непривитых наказывают, а все участники процесса сильно страдают.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Вот и Песком уже почти проговорился, что все нормально, скоро привыкните. Значит точно скоро везде введут.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Где-то с утра читала, что кондукторам для самозащиты хотят баллончики или резиновые дубинки выдавать. К чему катимся...
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    наверняка вирус в ватсапе)))
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Скоро будем куар-код на лбу набивать, чтобы очередей не создавать
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    боюсь, что так и будет
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    У меня один вопрос: причем тут ковид??
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    а как с ним еще бороться? все такие умные в чатиках. Вынужденные меры, людей пытаются защитить от самих себя
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    «Понимаем, почему была принята эта непопулярная мера»: первый день QR-кодов в маршрутках Казани
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/232663-neprodumannaya-akciya-passazhiry-i-konduktory-stonut-ot-qr-kodov кто понимает?? я вот не понимаю
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Людей жалко. Машину сейчас купить очень дорого, большинство вынуждены терпеть это все
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Будем как в Москве искать работу своем районе. Чтобы не ездить далеко, а пешочком ходить.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Машина - полбеды. Права ещё нужно получить. Вот я уже полтора года не могу сдать. То экзамен откладывали несколько раз на 2-3 месяца, когда наконец разрешили - уже плохо получается (навыки-то не супер). Да и сейчас даже после занятий с инструктором сдать почти не реально (после новых правил, когда и площадку и город нужно сдавать сразу и каждый раз, и на всё 5 штрафных баллов). Неуверенное вождение сразу всем лепят, поворотничек какой-нибудь - и свободен. В день из 80-100 человек сдают 8-10...
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Надо было всех вакцинировать
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Все равно бы ввели эту систему. Ковид только предлог
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Какой прогноз, когда это все закончится?
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Никогда. так и останемся с куар кодами навсегда
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Еще бы, столько бабла уже в эти программы вложено
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    да уже и не кончится, это наш новый мир
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Мир- тюрьма
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Это не шутки, мы встретились в маршрутке. QR-556781 один, едем и молчим. Он говорит: «где маска», а я не слышу будто; Он жал мне руку сильно,и высадил насильно — А дальше, было как лучших фильмах. В русских фильмах...
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Теперь и кондуктор станет опасной и вредной профессией. Хотя и так трудная работа всегда была.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Дубинки раздадут и станет безопасной и почетной
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Там одни бабушки работают и молодые женщины. Их этой же дубинкой и поколотят.
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  • Анонимно 22 ноя
    Такие законы люди принимают от беспомощности, не знают как действовать еще, чтобы все привились
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  • Анонимно 22 ноя
    Очередное шоу вместо разумных решений
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    Анонимно 22 ноя
    Шоу Трумана. Пройдет N лет и мы узнаем кто и для чего это делал.
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  • Анонимно 22 ноя
    Наш народ спасает пофигизм. Один день на камеры попроверяют, поругаются и забью на это дело. Завтра уже все будет происходить спокойнее. Купил билет и едешь
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    Анонимно 22 ноя
    Будут опять частные нелегальные газельки и тд. Возродится альтернативный рынок перевозок, что ж поделать
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    Анонимно 22 ноя
    На самоката будем ездить, не зря же их понатыкали
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  • Анонимно 22 ноя
    Пора уходить на удаленку опять. На такси не наездишься
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    Анонимно 22 ноя
    мы и не выходили
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  • Анонимно 22 ноя
    Потенциально опасные - те, кто ездит с кодом! Во-первых, они так же болеют и умирают, как непривитые, но еще и заражают запросто. Во-вторых, их опасность - в лояльности к народным слугам, которые позволяют себе так обращаться с народом.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Умирают все. Это самое точное из всех знаний
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    Анонимно 22 ноя
    Полностью согласна!
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    Анонимно 22 ноя
    "так же болеют и умирают" ?? Реальность проходит мимо таких, как вы... Живёте в своем ограниченном мирке невежественных представлений. Вы, наверняка, и 100500 разных доказательных фактов обязательно проигнорируете.
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    Анонимно 22 ноя
    да так же заражаются болеют и умирают с куар кодом что и без.
    этов ывыдумали свой мир испуганный и нереальный а мыживем вреальном мире в октром мы точно знаем чего боятс янадо а чего нет дв агода жизни с этой заразой дает намправо та кговорить ваши меры контрпродуктивны вы сеете панику это хуже простуды
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    у вас нет 100500 доказательных фактов
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  • Анонимно 22 ноя
    Оставили бы людей уже в покой. Всех предупредили, хочешь прививайся, хочешь не прививайся. Зачем устраивать весь этот цирк. Каждое решение делает ситуацию еще хуже.
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    Анонимно 22 ноя
    В покое все быстренько вымрут. Надо было просто поголовно всех прививать, как в советское время делали, без этих экивоков. Потому что это нифига не личное дело никакое - заразу распространять.
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    Анонимно 22 ноя
    в советское время насильно не прививали. вакцины заражение не останавливают. вам законы не дают право насильно колоть вакцину.
    законы важнее ваших слов
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Это же классика - разделить, стравить и властвовать. Во все времена работало. Ничего не меняется. Столкнуть лбами людей и даже делать ничего не надо.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Только локдаун спасет от заразы. Но это экономически невыгодно
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Хотят власть свою показать
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  • Анонимно 22 ноя
    Никакого покоя. И так жить непросто, цены выросли в разы, болеют все, лечение дорогое, зарплаты не повышают. Так теперь еще этот утренний "бег с препятствиями". Хватит уже издеваться над людьми
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    В нашем автобусе никого не сканировали, спрашивали и не проверяли. Если бы проверяли каждого, то мы бы тоже два часа ехали - автобус полный был.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Обратного пути уже нет, будут все прививаться, будет как раньше
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Ну что ж, уронили рейтинг власти. Послушайте, что люди говорят, а сколько сегодня до работы не доехало, а сколько опоздало! Закон о кодах еще не принят - на Татарстане отыграют и посмотрят, чем грозит эксперимент.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    У нас народ самый терпеливый, мы не показатель.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Хотели как лучше, а получилось как всегда
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    ст 15 конституциитРФ утверждает в пункте 2
    что м ы обязаны соблюдать законы РФ
    Про постановления там речи нет.
    ст 22 говорит о личной неприкосновенности граждан то есть вакцинировать нас против нашей воли не имеют права.
    ст 27 конституции РФ говорит о том что у нас есть право на свободу передвижения.
    Подчеркиваю НА СВОБОДУ то есть хотим на автобусе хотим пешком хотим н а такси и никто не вправе как нам лучше передвигаться,и выставлять допусловия дл яосущсетвления своегоправа,оплат аза презд это неограничение права а расплата за оказнною услугу читайте ГК РФ.


    штрафовать хотят по 20.1.6 КОАП РФ нотам говорится что нельзя нарушать правила поведения при угрозе ЧС. Но в этих правилах нет ни слова о куар кодах


    НЕМЕДЛЕННО отменять! надо пока граждане сами не отменили исками в суды

    и выгнать тех кто дал советы такие руководству Республики!
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    Ну вот где логика у человека? Чем он лучше бюрократа? Ему важнее то, что на бумаге написано, а не то, что люди мрут в муках. А врачи пашут как проклятые из-за этих либеральных перекосов. Законы писались, когда все прививались как миленькие и эпидемий, кроме гриппа не было. Все забыли про такие вещи, как тиф и чума. А вот с таким подходом мы очень быстро можем вспомнить про этот кошмар. Локти себе кусать будете, что перестали прививаться! Корона ещё не такая смертельная, как возможные будущие инфекции. А вы про букву закона цепляетесь всё! Пустая страна останется. Вы этого хотите?
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    так сами же говорите, что это не чума (и не Эбола), нефиг нагнетать!
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    тем временем ученные из японии обнаружили последнюю мутацию короновируса. котора яне невызвает болзнь нелетальна ине длолгоживуща ивытесняет стремительно дельту кновому году похожевируса нестанет но нам объявят что победли из за казани с куаркодами и вакцина протухнет вся не секрет выходят сроки годности у спутника вот и гонят народ..
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    конституция важнее5 всех твоих страхов ты обязан её выпонять !ОБЯЗАН! тех кто нарушает конституцию надо сажать ваши страхи чушь

    нам ваши заботы не нужны!!! сиди дома!
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    логика проста.
    Законы не бумага. законы выше ваших слов.
    Законы надо соблюдать. Это обязанность.

    мы два года живем с этой заразой и видим кой что..
    Живите по законам. Это ваша обязанность. За уклонение от этой обязанности вас посадят
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Таксистов судить надо, в три раза цены подняли!
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Сейчас автобусники еще и в убытки попадут, людей меньше станет, а проблем больше. Загубят очередную отрасль из лучших побуждений. Очень недальновидное решение.
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  • Анонимно 22 ноя
    В других странах граждан не высаживают из автобус без куар-кодов.
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    Анонимно 22 ноя
    в китае вроде высаживают
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  • Анонимно 22 ноя
    Потом сделают поликлиники по куар-кодам, школы по куар-кодам, родильные дома. И все ради блага людей, конечно же. Безбожники
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  • Анонимно 22 ноя
    Вакцинация должна быть добровольной, иначе это очень близко к эвтаназии может получиться. Обследования не проводятся, врачи боятся медотводы давать. Выходит, что людей на страх и риски прививают. Так пусть хотя бы человек решит, где его риски выше.
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  • Анонимно 22 ноя
    Окончательное разочарование (
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  • Анонимно 22 ноя
    Когда народу и так сложно и страшно, его не надо еще больше дожимать
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Народ сам выбрал эту власть, сейчас терпите. Еще рост цен бешеный к концу года.
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  • Анонимно 22 ноя
    Путин, а как же Конституция? Почему регионы принимают какие-то бредовые решения и они работают, а Конституция нет? Президент гарант Конституции, заметно.....
    \
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    КАК четко вы сказали. ВЫШЕ федеральный закон и конституция, вы же за нее голосовали , а не за указания и распоряжения. Все что делается на местах не законно,Что делать , всем вместе организовываться и делать по закону.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Добрый вечер! Самый простой выход и отменили ор коды в общественном транспорте это сделать забастовку водителям и кондукторам автотранспортам выйти на работу а в рейс не выходить отказаться тогда отменят ор кода в транспорте.
    Ответить
    Анонимно 22 ноя
    не выйдет с забастовкой,там колхозники одни,мигранты и активисты опг.
    Ответить
  • Анонимно 22 ноя
    Сегрегация началась. Что следующее - продуктовые магазины?
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  • Анонимно 22 ноя
    ВСЕ ПРАвильно нечего эпидемию распространять- надо уважать здоровье других !
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    Анонимно 22 ноя
    м ы не распространяем.
    это увас выдумка мы имеем право ездить без куар кода. По закону имеем право.
    Вашим словам просто не верим
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  • Анонимно 22 ноя
    кроме своего мы ничьим здоровьем не рискуем, привитые же не болеют (это же смысл прививки)
    интересно какие люди с пониманием относятся к этому беспределу

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  • Анонимно 22 ноя
    Страшно... Ждём когда начнут жечь книги. ФАШИЗМ.
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