Бизнес-аккаунт дня: нижнекамский салон красоты

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 203-я

В 2017 году одним салоном красоты в Нижнекамске стало больше — в одном из торговых центров открылась студия «Бигуди». Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От работы в парикмахерской до своей студии

Проработав какое-то время парикмахером, жительница Нижнекамска Лейсан Ахметзянова решила открыть собственную студию красоты «Бигуди». Своим клиентам сотрудники салона предлагают широкий спектр услуг, в том числе уходовых процедур — по лечению и восстановлению волос.

Здесь также можно сделать маникюр, педикюр, наращивание ресниц, пройти различные виды массажа, косметологические процедуры, шугаринг и лазерную эпиляцию. Высокий спрос среди нижнекамцев позволил владелице салона этой осенью открыть еще одно заведение.

Сегодня аналитический разбор аккаунта студии провела основательница маркетингового агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Его специализация — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.

В описание аккаунта — преимущества и сильные стороны

Уже в ходе анализа выяснилось, что у студии красоты “Бигуди” есть два почти одинаковых аккаунта, правда с разным количеством подписчиков и местонахождением. Могу предположить, что, создавая для каждой студии отдельные аккаунты, владельцы планировали разделить потоки клиентов. Получилось ровно наоборот: возникло больше путаницы и из-за малого количества подписчиков молодой аккаунт bigudi_nk_rmall сложно найти. Было бы здорово, если бы собственники Бигуди прочитали этот разбор и рассказали в комментариях, чем руководствовались при выборе такого решения.

Что же делать, если у вас несколько салонов красоты под одним брендом, и как сделать запись удобной как для клиентов, так и для администраторов?

Решение очень простое: во-первых, добавить в шапку профиля ссылку на таплинк и там разместить адреса и телефоны для записи. Во-вторых, закрепить в актуальном: сторис с адресами, услуги и прайсы по каждому из филиалов студии красоты. В-третьих, прописывать в постах телефоны и адреса.

Теперь приступим к самому разбору аккаунта. Разбирать будем только аккаунт bigudi_nk_rmall, поскольку ошибки в обоих профилях одинаковые.

На аватаре аккаунта крупно размещены лого и название студии красоты “Бигуди”. В этом аккаунте можно оставить так, поскольку лого (девушка с пышными волосами) довольно типовое и не запоминающееся. Разумным решением было бы создание уникального логотипа и размещение его на аватаре.

Логин bigudi_nk_rmall содержит название студии, что позволяет легко найти студию красоты, если вбивать в поиске Instagram слово bigudi. Однако “_nk_rmall” — это излишние данные в логине, не влияющие на выдачу — их можно заменить на более подходящие по смыслу. Также из-за того, что название “БИГУДИ” популярно среди салонов красоты, то первыми Instagram показывает те аккаунты с названием “Бигуди”, у которых больше подписчиков. Рекомендую выбирать уникальное и запоминающееся название для вашего бизнеса.

Имя. Здесь использовано название компании и вид деятельности: Студия красоты “БИГУДИ”. Это вполне приемлемо и помогает быстро найти аккаунт, если ищешь в Instagram на русском и вбиваешь название целиком: студия красоты БИГУДИ.

Описание аккаунта (Раздел “О себе”): перечислены все услуги, но не указано ни одного из преимуществ. Описание аккаунта необходимо изменить, отразив сильные стороны вашей студии.

Highlights (Раздел “Актуальное”). На текущий момент раздел “Актуальное” имеет структуру и логику, в то же время оформление можно улучшить. Решить проблему можно двумя способами: сделать дизайн обложек в стиле лого, либо подобрать подходящие по смыслу и по цветовой гамме фотографии для обложек.

Повысить вовлеченность поможет единый стиль и высокое качество фото

Бизнес-аккаунт. Bigudi_nk_rmall — это бизнес-аккаунт, а значит этот аккаунт можно продвигать и собирать статистику для анализа.

Контент. В аккаунте очень мало лайков и есть посты, где всего один лайк и тот аккаунт сам себя лайкнул. Улучшить вовлеченность поможет единый стиль и высокое качество выкладываемых фотографий, публикация постов через день и написание нативных полезных постов с призывом к обсуждению в комментариях.

Что хорошего есть в аккаунте:

посты с полезной информацией

актуальная информация в хайлатсах

примеры работ в ленте и актуальных историях

создание собственного контента

регулярная выкладка

Недостатки:

публикация сразу нескольких постов в день

в актуальном указан прайс не на все услуги

осутствие геоотметки в постах

отсутствие коммуникации в сторис

неактуальные дизайны сторис

неактуальный визуальный ряд

отсутствие единой обработки фотографий

отсутствие видео формата Reels

отсутствие мастеров в ленте

Конкуренты. Среди конкурентов больше всего выделяются студии красоты Babor и Beauty Lab. Хотя услуги не идентичны полностью, но у них можно подсмотреть много интересных решений.

Babor

Beauty Lab

Сильные стороны конкурентов:

быстрые сообщения в Direct

использование формата reels в аккаунте Beauty Lab

шапка профиля в аккаунте салона Babor (наличие тезисов, которые отличают их от конкурентов, например, обучение специалистов в Германии).

наличие отзывов в актуальных сторис

Так выглядят быстрые сообщения в Direct конкурентов

Рекомендации для bigudi_nk_rmall:

Создание разнообразных сторис на темы (полезное, вопрос/ответ, лайфхаки, эстетичные видео), обложки для актуальных сторис Использование формата reels Коммуникация с подписчиками в постах и сторис, проведение розыгрышей Изменение визуальной концепции: обработка фотографий в едином стиле, гармонично составленный визуальный ряд. Написание более нативных и полезных постов. Перенос “Свободное окошко” из текста постов в сторис, где клиента удобнее будет записываться. Редактирование шапки профиля, указание УТП, добавление гео, ссылки, смена названия аккаунта на более короткое. Рассказ о мастерах салона (reels с мастерами, рубрика “знакомство с мастером”, вопрос/ответ от специалистов)

Примеры визуального оформления постов других студий красоты, для вдохновения.

Reels и кросс-конкурсы как средство продвижения

Способы продвижения bigudi_nk_rmall:

Сотрудничество с блогерами на взаимовыгодных условиях. Работать лучше с нано-блогерами с аудиторией не более 10 000 подписчиков. Главное — обговорить все условия сотрудничества “на берегу”.

Публикация полезных Reels с популярной музыкой и в соответствии с трендами. Например, развеять мифы по уходу за волосами.

Кросс-конкурсы в Instagram. Это вид сотрудничества, в котором не конкурирующие между собой компании запускают совместные конкурсы. Бренды делятся подписчиками и другими ресурсами, чтобы повысить эффективность продвижения. Например, bigudi_nk_rmall может провести совместный конкурс с магазином одежды. Сам конкурс запускается в аккаунте, где больше подписчиков. Основное условие участия в нем — это подписка на оба аккаунта, а призы для конкурса могут предоставлять либо обе компании, либо одна.

Проведение прямых эфиров на экспертные темы, например, “Модные идеи дизайна ногтей 2021”

И, конечно же, таргетированная реклама. Необходимо предварительно запустить тестовую рекламную кампанию и определить стоимость привлечения одного подписчика.