Бизнес-аккаунт дня: нижнекамский салон красоты
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 203-я
В 2017 году одним салоном красоты в Нижнекамске стало больше — в одном из торговых центров открылась студия «Бигуди». Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.
От работы в парикмахерской до своей студии
Проработав какое-то время парикмахером, жительница Нижнекамска Лейсан Ахметзянова решила открыть собственную студию красоты «Бигуди». Своим клиентам сотрудники салона предлагают широкий спектр услуг, в том числе уходовых процедур — по лечению и восстановлению волос.
Здесь также можно сделать маникюр, педикюр, наращивание ресниц, пройти различные виды массажа, косметологические процедуры, шугаринг и лазерную эпиляцию. Высокий спрос среди нижнекамцев позволил владелице салона этой осенью открыть еще одно заведение.
Сегодня аналитический разбор аккаунта студии провела основательница маркетингового агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Его специализация — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.
В описание аккаунта — преимущества и сильные стороны
Уже в ходе анализа выяснилось, что у студии красоты “Бигуди” есть два почти одинаковых аккаунта, правда с разным количеством подписчиков и местонахождением. Могу предположить, что, создавая для каждой студии отдельные аккаунты, владельцы планировали разделить потоки клиентов. Получилось ровно наоборот: возникло больше путаницы и из-за малого количества подписчиков молодой аккаунт bigudi_nk_rmall сложно найти. Было бы здорово, если бы собственники Бигуди прочитали этот разбор и рассказали в комментариях, чем руководствовались при выборе такого решения.
Что же делать, если у вас несколько салонов красоты под одним брендом, и как сделать запись удобной как для клиентов, так и для администраторов?
Решение очень простое: во-первых, добавить в шапку профиля ссылку на таплинк и там разместить адреса и телефоны для записи. Во-вторых, закрепить в актуальном: сторис с адресами, услуги и прайсы по каждому из филиалов студии красоты. В-третьих, прописывать в постах телефоны и адреса.
Теперь приступим к самому разбору аккаунта. Разбирать будем только аккаунт bigudi_nk_rmall, поскольку ошибки в обоих профилях одинаковые.
На аватаре аккаунта крупно размещены лого и название студии красоты “Бигуди”. В этом аккаунте можно оставить так, поскольку лого (девушка с пышными волосами) довольно типовое и не запоминающееся. Разумным решением было бы создание уникального логотипа и размещение его на аватаре.
Логин bigudi_nk_rmall содержит название студии, что позволяет легко найти студию красоты, если вбивать в поиске Instagram слово bigudi. Однако “_nk_rmall” — это излишние данные в логине, не влияющие на выдачу — их можно заменить на более подходящие по смыслу. Также из-за того, что название “БИГУДИ” популярно среди салонов красоты, то первыми Instagram показывает те аккаунты с названием “Бигуди”, у которых больше подписчиков. Рекомендую выбирать уникальное и запоминающееся название для вашего бизнеса.
Имя. Здесь использовано название компании и вид деятельности: Студия красоты “БИГУДИ”. Это вполне приемлемо и помогает быстро найти аккаунт, если ищешь в Instagram на русском и вбиваешь название целиком: студия красоты БИГУДИ.
Описание аккаунта (Раздел “О себе”): перечислены все услуги, но не указано ни одного из преимуществ. Описание аккаунта необходимо изменить, отразив сильные стороны вашей студии.
Highlights (Раздел “Актуальное”). На текущий момент раздел “Актуальное” имеет структуру и логику, в то же время оформление можно улучшить. Решить проблему можно двумя способами: сделать дизайн обложек в стиле лого, либо подобрать подходящие по смыслу и по цветовой гамме фотографии для обложек.
Повысить вовлеченность поможет единый стиль и высокое качество фото
Бизнес-аккаунт. Bigudi_nk_rmall — это бизнес-аккаунт, а значит этот аккаунт можно продвигать и собирать статистику для анализа.
Контент. В аккаунте очень мало лайков и есть посты, где всего один лайк и тот аккаунт сам себя лайкнул. Улучшить вовлеченность поможет единый стиль и высокое качество выкладываемых фотографий, публикация постов через день и написание нативных полезных постов с призывом к обсуждению в комментариях.
Что хорошего есть в аккаунте:
- посты с полезной информацией
- актуальная информация в хайлатсах
- примеры работ в ленте и актуальных историях
- создание собственного контента
- регулярная выкладка
Недостатки:
- публикация сразу нескольких постов в день
- в актуальном указан прайс не на все услуги
- осутствие геоотметки в постах
- отсутствие коммуникации в сторис
- неактуальные дизайны сторис
- неактуальный визуальный ряд
- отсутствие единой обработки фотографий
- отсутствие видео формата Reels
- отсутствие мастеров в ленте
Конкуренты. Среди конкурентов больше всего выделяются студии красоты Babor и Beauty Lab. Хотя услуги не идентичны полностью, но у них можно подсмотреть много интересных решений.
Babor
Beauty Lab
Сильные стороны конкурентов:
- быстрые сообщения в Direct
- использование формата reels в аккаунте Beauty Lab
- шапка профиля в аккаунте салона Babor (наличие тезисов, которые отличают их от конкурентов, например, обучение специалистов в Германии).
- наличие отзывов в актуальных сторис
Так выглядят быстрые сообщения в Direct конкурентов
Рекомендации для bigudi_nk_rmall:
- Создание разнообразных сторис на темы (полезное, вопрос/ответ, лайфхаки, эстетичные видео), обложки для актуальных сторис
- Использование формата reels
- Коммуникация с подписчиками в постах и сторис, проведение розыгрышей
- Изменение визуальной концепции: обработка фотографий в едином стиле, гармонично составленный визуальный ряд.
- Написание более нативных и полезных постов.
- Перенос “Свободное окошко” из текста постов в сторис, где клиента удобнее будет записываться.
- Редактирование шапки профиля, указание УТП, добавление гео, ссылки, смена названия аккаунта на более короткое.
- Рассказ о мастерах салона (reels с мастерами, рубрика “знакомство с мастером”, вопрос/ответ от специалистов)
Примеры визуального оформления постов других студий красоты, для вдохновения.
Reels и кросс-конкурсы как средство продвижения
Способы продвижения bigudi_nk_rmall:
- Сотрудничество с блогерами на взаимовыгодных условиях. Работать лучше с нано-блогерами с аудиторией не более 10 000 подписчиков. Главное — обговорить все условия сотрудничества “на берегу”.
- Публикация полезных Reels с популярной музыкой и в соответствии с трендами. Например, развеять мифы по уходу за волосами.
- Кросс-конкурсы в Instagram. Это вид сотрудничества, в котором не конкурирующие между собой компании запускают совместные конкурсы. Бренды делятся подписчиками и другими ресурсами, чтобы повысить эффективность продвижения. Например, bigudi_nk_rmall может провести совместный конкурс с магазином одежды. Сам конкурс запускается в аккаунте, где больше подписчиков. Основное условие участия в нем — это подписка на оба аккаунта, а призы для конкурса могут предоставлять либо обе компании, либо одна.
- Проведение прямых эфиров на экспертные темы, например, “Модные идеи дизайна ногтей 2021”
- И, конечно же, таргетированная реклама. Необходимо предварительно запустить тестовую рекламную кампанию и определить стоимость привлечения одного подписчика.
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