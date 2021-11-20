В Краснодаре решатся судьбы Витории и Гончаренко, а в Москве ЦСКА вернется на победный ход

Прогноз на 15 тур российской Премьер-лиги

Вот и подошел российский футбол к экватору сезона. Лидер в РПЛ к середине ноября все тот же, что и был и год, и два года назад. Вся основная борьба, как это ни парадоксально, сконцентрировалась в середине таблицы, куда сползли признанные топы. «Спартак» с «Краснодаром» будет выяснять, кто из двух неудачников хуже. ЦСКА попытается разобраться с «Химками», чтоб вернуться в гонку, а «Рубин» поищет возможности на сочинском «Фиште». Спортивная редакция «Реального времени» приводит расклады на главные матчи 15 тура.

ФК «Краснодар» — «Спартак»: на кону — головы Гончаренко и Витории

И у босса краснодарцев, и у владельца московской команды к тренерам накопились серьезные вопросы. «Краснодар» и «Спартак» находятся на местах, неприемлемых для больших команд.

После убедительной победы «Краснодара» над «Рубином» в конце августа казалось, что дела «быков» при Викторе Гончаренко наконец-то пошли в гору. Но начиная с октября южане вновь вернулись на позиции типичной команды-середнячка.

В последних пяти поединках РПЛ краснодарцы одержали лишь одну победу. Команда Гончаренко скатала две ничьи с ЦСКА (0:0) и «Уфой» (1:1). Потом немного порезвились над обороной «Нижнего Новгорода» — 4:1. В последних двух турах южане и вовсе очков не набрали, неожиданно уступив «Крыльям Советов», а потом и «Динамо» — без голов, пропустив по одному мячу. Так что «Краснодар» вновь прозябает на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, повторяя свой прошлогодний внееврокубковый график. Вишенка на торте — вылет из Кубка России, да еще от кого! От своего принципиального соперника — «Кубани».

У Руя Витории в «Спартаке» тоже все печально. Та же одна победа в пяти турах (1:0 с «Ахматом»). Команда располагается на 9 месте с 19 очками. Красно-белые пока так и не отошли от унижения в Петербурге, потеряв очки с «Ростовом» и «Локомотивом» (оба раза по 1:1). Поэтому зимний перерыв, кажется, «Спартаку» особенно необходим.

Фото: spartak.com

Прогноз «Реального времени»:



Дела у обеих команд грустные, и ничья не устроит никого. Тренерам обоих коллективов нужно отстаивать свое место. Но, скорее всего, соперники выберут разные способы решения задачи. Наверняка «Спартаку» придется играть от соперника в гостях у «Краснодара», а хозяева поля пойдут в атаку. Но именно ничья кажется закономерным результатом в этой битве.



1:1 — ничья

ФК «Сочи» — «Рубин»: казанская непредсказуемость

Казанцы получили самую неприятную и унизительную оплеуху в сезоне от «Ростова» перед перерывом на матчи сборных. «Рубин» в этом сезоне настолько нестабилен, что за одну конкретную игру может провести как очень качественный тайм, угрожая чужим воротам и удерживая мяч под своим контролем, так и выйти полностью расхлябанными и ни на что не способными в тайме втором. Так и случилось в Ростове-на-Дону.

Сочинцы же продолжают восхождение к первому в истории клуба пьедесталу. В последних пяти турах сочинцы выиграли четыре раза, проиграв только «Локомотиву» (1:2). Зато были обыграны «Зенит» (2:1), «Ростов» (3:2), «Арсенал» (2:1). А перед перерывом команда Федотова разобралась с ЦСКА 4:1, и теперь заслуженно занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на каких-то 3 очка.

У «Рубина» одна победа в семи турах. И конца этого кризиса пока не видно, хоть Леонид Слуцкий и не признает наличие такового в своей команде.

В Сочи у «Рубина» не сыграет Хвича Кварацхелия, но если быть совсем честными, сейчас это не кажется большой потерей. Грузин буксует и совсем не конвертирует свои усилия на фланге в голы или голевые передачи. Солтмурад Бакаев, умеющий сыграть на любом фланге, выглядит предпочтительнее.

Прогноз «Реального времени»:



«Рубин» слишком нестабилен, чтобы предугадывать в каком настрое выйдет казанская команда и что сможет показать. Другое дело — «Сочи», от которого гарантированно можно ожидать быструю и атакующую игру через скоростные фланги. Попробуем поставить на то, что «Рубин» все-таки увезет с черноморского побережья очки. Казанцы зажаты в угол и умеют в таких случаях играть с топами.



1:1 — ничья

ЦСКА — ФК «Химки»: Березуцкий вернет команду на победный ход

Самой главной интригой этого противостояния станет то, как «Химки» сыграют при своем новом наставнике. Интересен факт тем, что этим новым тренером стал… Игорь Черевченко, которого «попросили» из клуба меньше месяца назад — 25 октября. Накануне Черевченко в соответствии с традициями даже представили команде (будто никто с ним не знаком). Об этом сообщил хавбек команды Илья Кухарчук. «Да, ситуация действительно очень редкая, но в нашем мире возможно все! Сегодня перед тренировкой нам официально представили старого нового тренера. Все на позитиве, готовимся к ЦСКА!» — сказал Кухарчук.

Неизвестно, что заставило боссов подмосковного клуба пойти на такой камбэк, остается только догадываться, что никого лучше сейчас на рынке просто нет. Но проблемы-то никуда не делись — «Химки» по-прежнему находятся в зоне вылета из РПЛ — 15 место с 12 очками.

Фото: fckhimki.com

ЦСКА будет зол после обидного поражения от «Рубина» и унизительного — от «Сочи». Армейцам надо срочно реабилитироваться и возвращаться в медальную гонку. Так что «Химкам» не позавидуешь.

Прогноз «Реального времени»:

Наверняка Алексей Березуцкий провел пару-тройку серьезных разговоров в эти две недели и сумел вернуть команде нужный настрой. В Москве ЦСКА не оставит шансы химчанам.



2:0 — победа ЦСКА

ФК «Ростов» — ФК «Уфа»: южане не смогут расколоть закрытых уфимцев

В Ростове-на-Дону сойдутся соседи по турнирной таблице.

Ростовчане в 14 туре окончательно ожили и доказали это, разгромив «Рубин» Слуцкого. Если после игры со «Спартаком» (1:1) можно было осторожно предполагать, что Виталий Кафанов и Заур Тедеев потихоньку вытягивают команду из глубокой ямы, то теперь очевидно, что желто-синие вернулись. У ростовчан три победы и одна ничья в пяти последних турах.

Уфимцы в последнее время — все больше специалисты по ничейным результатам. Зато очки удалось откусить у «Рубина» и «Краснодара», а в последнем туре — у «Арсенала».

Фото: fcufa.pro

Прогноз «Реального времени»:



Предположительно, и в этом поединке команда Алексея Стукалова сможет зацепить такие необходимые очки. Ростовчане удачно играли с командами атакующего плана, которые сами раскрываются. Теперь им придется поискать ключи к контратакующей модели «Уфы». Вряд ли здесь получится так же хорошо, как с «Рубином».



0:0 — ничья