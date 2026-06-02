В Казани Тихвинскую церковь и Успенскую часовню признают объектами культурного наследия

Каменная Тихвинская церковь закрылась после убийства протоирея, настоятеля храма

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Казани два православных храма занесут в Единый госреестр объектов культурного наследия как памятники регионального значения. Соответствующие акты государственной историко-культурной экспертизы в настоящее время рассматриваются Комитетом республики по охране ОКН, сообщила пресс-служба ведомства.

Каменная Тихвинская церковь, в честь Тихвинской иконы Божией Матери, была построена в селе Вознесенском (в настоящее время это поселок) на средства прихожан в период с 1740-го по 1780 год. Ранее, начиная с середины XVI века, в селе находилась деревянная церковь, о которой упоминается в документе 1600 года. В 1824 году, когда приходским священником был Симеон Афанасьев, к храму была пристроена колокольня и придел в честь Вознесения Господня.

В 1885 году, с учетом увеличившегося числа прихожан, церковь была расширена по проекту архитектора Павла Аникина на средства казанского купца-старообрядца Павла Лисицына. Кульминацией духовной жизни прихода стали местночтимые иконы — «Всех скорбящих Радость» и Тихвинская икона.

Однако в 1936 году во время пасхальной недели протоиерей Владимир Фиалковский, настоятель храма, был убит местными комсомольцами, что привело к закрытию и разграблению церкви. Отец Владимир впоследствии был прославлен Русской православной церковью как священномученик.

С 1992 года службы в Тихвинской церкви возобновились, а в 1994 году храм был официально передан Казанской епархии, с тех пор функция приходской церкви вновь выполняется.

Успенская часовня в селе Большие Клыки была построена в конце XIX века на пожертвования верующих и служила местом молебнов для православных из Больших и Малых Клыков, поскольку других храмов в округе не было. Часовню закрыли в начале 1930-х годов.

Местные жители начали сбор средств на восстановление часовни Успения Пресвятой Богородицы в 2011 году, и в июле 2012 года здесь провели первое богослужение после долгого перерыва. В настоящее время часовня находится в ведении Тихвинского прихода поселка Вознесенское.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин отметил, что Тихвинская церковь и Успенская часовня являются яркими примерами культового зодчества, которые связаны с именами известных меценатов, а также историей местных сел. Это признание их ценности на государственном уровне является важным шагом, поскольку оба объекта находятся в удовлетворительном состоянии и имеют особое значение для истории и культуры Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Казани могут внести в реестр объектов культурного наследия водокачку рубежа XIX—XX веков.

Никита Егоров