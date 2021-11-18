УНИКС разносит в щепки лидера Евролиги с разницей в 26 очков. Как это было

Три главных итога самой сенсационной победы казанской команды в нынешнем сезоне Евролиги

Добыв первую выездную победу в матче с «Панатинаикосом», спустя неделю УНИКС на своем паркете принимал лидера Евролиги — «Олимпию» из Милана. Воодушевившись последними победами казанцев, болельщики УНИКСа ждали достойной игры от своей команды. Однако по итогу получили даже больше, чем могли предполагать. УНИКС безоговорочно разнес «Олимпию» со счетом 97:71. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги сенсационной победы казанцев над грозными итальянцами. Кто в стане УНИКСа по игре приятно удивил, а кто наоборот, совершенно разочаровал? Обо всем об этом и не только в свежем, что называется с пылу с жару — в нашем материале.

УНИКС доказывает, что может быть сверхрезультативной командой

Эмоциональные раны от матча с «Фенербахче», мы уверены, еще остались не до конца залеченными у многих болельщиков УНИКСа. Да, такое трудно забыть… Сорок одно набранное очко за четыре четверти, пять очков за третью четверть, исторический по результативности антирекорд клуба — зрелище плачевное.

Однако в последних матчах казанцы стали активно реабилитироваться за то недоразумение. В последних пяти матчах лишь с «Реалом» казанцы набрали менее семидесяти очков. А в остальном судите сами: с «Басконией» (83 очка), с «Асвелом» ( 82 очка), с «Панатинаикосом» ( 74 очка). Сегодняшний матч с «Олимпией», несомненно, стал апофеозом результативности УНИКСа — 97 очков! И это с лидером Евролиги, который до того крушил всех подряд и такого никому не позволял.

Что касаеся УНИКСа, то никогда еще в своей истории казанская команда не доводила свое преимущество в игре до 35 очков — в четвертой четверти мы это увидели и не могли поверить своим глазам. Да что там, даже сам главный тренер казанцев Велимир Перасович явно не ожидал такой голевой феерии от своей команды и был очень удивлен тому, что УНИКС так легко разобрался с главным лидером таблицы Евролиги.

Никогда еще в своей истории казанская команда не доводила свое преимущество в игре до 35 очков. Фото unics.ru

— Такой игре, как сегодня, очень сложно дать объяснение. Полагаю, это первый матч в сезоне, когда мы забивали всё, даже тяжелые броски. До сих пор не могу поверить, что мы обыграли «Олимпию» с такой разницей в счете, потому что это сильнейшая команда на старте сезона Евролиги, которая показывала лучший баскетбол и лучшую защиту в предыдущих 9 турах», — говорил наставник УНИКСа после игры.



По итогам встречи сразу три игрока казанской команды набрали 19+ очков за игру. Джей Би (19 очков), Мэйо ( 20 очков), на наш взгляд проведший самую лучшую игру в этом сезоне, и Кэннан ( 22 очка), реализовавший шесть из восьми трехочковых бросков.

Результативность УНИКСа с миланцами поражает однозначно. Но, положа руку на сердце, — должно же было когда-то повезти по полной казанцам. Почувствовав вкус забитых мячей, они, кажется, хотели реабилитироваться сполна за катастрофу в Турции.

Но не только результативность УНИКСа удивила нас вчера.Тони Джекири, которого мы на протяжении нескольких предыдущих материалов усердно критиковали за откровенно слабую игру в центре, словно решил сказать нам решительное «Стоп!». Тони набрал 10 очков за игру, был очень активен на подборах и в целом продемонстрировал отличное стремление к общей победе. Быть может, эта игра станет толчком для прогресса в этом сезоне для новичка УНИКСа.

Хезоня играет по принципу Нехочухи

Помните знаменитый советский мультик Юрия Бутырина про Нехочуху? Импульсивного и чрезмерно переменчивого в настроении юношу. Главный герой этой картины постоянно восклицал, когда ему что-то надоедало фирменное: «Не хочу!»

Как бы ни хотелось сравнивать Хезоню с этим персонажем, но он сам на это напрашивается. В матче с «Олимпией» проявили себя почти все, кому не лень, даже те, от кого успешного выступления ждать не приходилось. Все, кроме двух игроков: Брауна и Хезони. Если игру Лоренцо еще можно оправдать единичным случаем (всякое бывает — неудачный день), то в ситуации с хорватом это далеко не первый раз. Марио — очень классный игрок, который обладает всем необходимым, чтобы стать главным лидером команды. Однако его крайняя нестабильность из матча в матч сильно настораживает как нас, так и всех болельщиков УНИКСа.

Так вот, мы не случайно вспомнили про мультик «Нехочуха». В игре с «Олимпией» у Марио практически всегда было недовольное лицо — видно, как сильно тяготила его сегодняшняя игра. У Супер Марио не получалось абсолютно ничего: из четырех попыток пробраться под кольцо он реализовал всего одну, а с трешками и вовсе все печально — всего две попытки, лишь одна из которых увенчалась успехом. На протяжении всей игры Марио был в тени и будто не хотел быть участником общего спортивного праздника. Хезоня неохотно учувствовал в атаках УНИКСа, мало бросал и старался действовать больше на стадии развития атаки, но никак не ее завершения.

Хезоня сейчас — безусловно, игрок настроения. В матче с «Астаной» он был лидером, набравшим 19 очков. Было видно, как Марио заинтересован в игре и как сильно он желает приносить пользу УНИКСу. Многие ждали такой же блистательной игры от хорвата и в матче с миланцами. Но, то ли встал Марио в среду не с той ноги, то ли перед Баскет-холлом пробежала черная кошка — непонятно. Хезоня с первых минут начал допускать грубые ошибки, терять мяч (за всю игру у Марио более трех потерь) и, поддавшись, видимо, негативным впечатлениям от всего происходящего, просто решил перестать играть. Как итог — один из ужаснейших матчей Хезони в этом сезоне.

«Когда ты действуешь с такой энергией и агрессией в обороне, то получаешь возможность набирать легкие очки в переходе», — объяснял наставник УНИКСа. Фото: vk.com/unicsbasket

Хорошие оборона и прессинг УНИКСа вновь дали свои плоды

Логично, что именно торжество результативности игроков УНИКСа дало вчера необходимый результат в матче с «Олимпией». Но отметим в очередной раз и блестящую игру казанцев в обороне. Как и в матче с мадридским «Реалом», именно организованность и сбалансированность при игре в защите баскетболистов УНИКСа не позволила миланцам проводить свои стремительные атаки. Это отметил на послематчевой пресс-конференции и сам Перасович.

«Мы хорошо защищались, что стало ключом к победе. Когда ты действуешь с такой энергией и агрессией в обороне, то получаешь возможность набирать легкие очки в переходе», — объяснял простой секрет успеха журналистам хорватский наставник УНИКСа.



Брэнтли и Джекири отлично играли на подборах и здорово разгоняли через Списсу и Джей Би атаки. А активный прессинг в центре площадки позволил поймать несколько раз игроков «Олимпии» на ошибках и забить дважды баскетбольный буллит. Сначала это сделал Брэнтли, а потом, спустя мгновения, уже Мэйо воспользовался своим шансом. Думаем, что в эти моменты многие болельщики словили дежа вю матча с «Реалом», когда произошло ровно то же самое, но уже с участием Лоренцо Брауна и Джо Брауна III.

Матч с УНИКСа с «Олимпией» может отныне носить символичное название «Ограбление по-итальянски». Во многом из-за того, что казанцы не только молниеносно разбили миланцев, использовав практически все свои шансы, но еще и и по-спортивному обокрали «Олимпию». Ведь итальянская команда впервые в этом сезоне набрала менее 50-ти очков за три четверти. А это дорогого стоит, учитывая статус команды в этой Евролиге.

Евгений Романов