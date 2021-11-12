Есть первая выездная победа в Евролиге. В «валидольном» матче повержен «Панатинаикос» Прифтиса

УНИКС одерживает четвертую победу в Евролиге

Трудовую победу в по-настоящему «валидольном» матче двух равных соперников одержал накануне УНИКС в Афинах. Сладости этой виктории добавляют еще два нюанса: во-первых, казанцам удалось обыграть «Панатинаикос» экс-наставника Димитриса Прифтиса, который предпочел УНИКСу возвращение на родину, во-вторых, эта победа стала первой гостевой в евросезоне. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги остросюжетного поединка в столице Греции.

Принципиальнейшее сражение для УНИКСа с бывшим наставником

Главной интригой вчерашнего поединка стало, конечно, противостояние УНИКСа со своим бывшим наставником Димитрисом Прифтисом, который провел в Казани четыре года, а в прошлом сезоне в эту Евролигу казанскую команду и вывел, дойдя до финала Кубка Европы. А вот дальше пошли «мутные делишки».

Известно, что греческий наставник получил заманчивое предложение с родины и тянул время в раздумьях. А позже улетел представлять УНИКС на саммите Евролиги в Испанию, где параллельно решал свои вопросы по контракту с Пао. Времени у казанцев на подготовку к новому сезону оставалось все меньше, а когда Прифтис решил все-таки отправиться в Афины, боссам УНИКСа пришлось в авральном режиме искать нового специалиста и собирать команду под него. А грек еще и прихватил с собой тяжелого форварда Окару Уайта.

Сложно определить, являлось ли этот противостояние для самого Прифтиса принципиальным — особых эмоций он не показывал ни во время матча, ни по его окончании. Но надо полагать, что для руководства УНИКСа обыграть новую команду специалиста, сыгравшего в межсезонье не самым достойным образом, точно было важно.

У Прифтиса и его команды были другие мотивации. Греческий клуб последние два сезона является одним из аутсайдеров главной лиги Старого света. В прошлом сезоне афиняне закончили на 16-й позиции, а в нынешнем — прозябают на предпоследней 17-й строчке. Нужно было как-то спасать ситуацию.

В общем-то, на это место хозяева площадки и наиграли. УНИКС заслуженно вырвал первую в нынешней Евролиге победу на выезде, не провалив концовку и сохранив спокойствие в защите. Этого хватило, чтобы оставить Прифтиса раздумывать о своей карьере на катастрофически низкой позиции для одного из грандов Евролиги.

Команды долго играли в поддавки

Опасность составлял тот факт, что обе свои победы в нынешнем розыгрыше Евролиги «Панатинаикос» одержал именно дома, на паркете домашней арены ОАКА — у «Фенербахче» (91:87) и «Анадолу Эфеса» (95:69). Но уже через пару минут вчерашней игры стало очевидно: «Панатинаикос» и дома в этой Евролиге не впечатляет.

Впрочем, непозволительно много брака в передачах и неудач под кольцом было с обеих сторон. Неудачных решений было столько, что только едва ли не каждая третья попытка оказывалась удачной и у хозяев паркета, и у казанцев. Лишь 30 очков на двоих набрали команды к исходу первой четверти. Причем УНИКС впервые в игре вышел вперед лишь за 11 секунд до первой сирены благодаря перехвату на своей половине площадки — 13:15, однако оставшихся секунд грекам все-таки хватило, чтобы паритет восстановить.

Более или менее разыгрались во второй десятиминутке, когда обе команды подтянули дальние броски и стали немного меньше ошибаться в передачах. Однако уровень показываемого баскетбола не выдерживал планки Евролиги. А одноочковое преимущество «Панатинаикоса» (36:35) к большому перерыву выглядело неубедительно. Греки плохо атаковали, много ошибались в передачах и слабо играли на подборе. А процент попадания из-за дуги греков составляли слабейшие 26%.

Лишь систематические провалы Тони Джекири в центре и неудачи Андрея Воронцевича с дальней дистанции позволяли команде Димитриса Прифтиса получать свои шансы. Уже к середине встречи было очевидно, что если УНИКС проиграет, то только если сам это позволит.

Благо, под конец игры Лоренцо Браун вспомнил, что он вообще-то по идее лидер и должен вытягивать матчи при прочих равных (это касается и второго Брауна, но тот так и не проснулся). Именно Лоренцо самостоятельно подержит мяч, сделает три неуловимых для защиты шага и мягко, но точно положит судьбоносные два очка со средней дистанции за 19 секунд до сирены. Американец сыграл свою роль палочки-выручалочки — 72:74.

— На протяжении всего матча мы по-настоящему хорошо защищались, — подвел итог матча наставник УНИКСа Велимир Перасович. — Сегодня любая из команд могла выиграть, но в концовке мы приняли лучшее решение, благодаря которому и добились победы.

Джекири провалил матч. Кажется, УНИКСу нужен новый центр

Нигерийский центровой вчера отыграл удручающе даже на фоне не самой уверенной атаки УНИКСа, в том числе на фоне бедолаги Марио Хезони, которого трибуны вчера буквально впечатывали в паркет своим давлением и непрерывным свистом при каждом его прикосновении к мячу. Греческая обида на своего «бывшего» — она такая. Темпераментная.

Защищались-то казанцы вполне приемлемо, а вот атака спотыкалась именно там, где в дело вступал Тони Джекири. Он и фолил в одном из ключевых моментов четвертой четверти (оставим эпизод на усмотрение арбитра), потом грубо ошибся при входе в чужую зону, и мяч перешел к сопернику.

Есть большие подозрения, что, будь вчера соперник покачественнее, нахождение на паркете Тони с его потерянностью могло стоить казанцам этой трудовой и такой важной победы. А не стоит ли УНИКСу поискать центрового другого калибра, если хотят не только попасть в плей-офф, но и побороться там?

Эрик Добролюбов