Бизнес-аккаунт дня: челнинский медицинский центр во главе династии врачей

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 198-я

Известный в Набережных Челнах медик, заслуженный врач РТ, эксперт в области лучевой и ультразвуковой диагностики Миндияр Яхин больше 10 лет назад создал собственный медицинский центр. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

С заботой о здоровье челнинцев

В одной из поликлиник автограда Миндияр Яхин работал более четверти века, а потом, основываясь на большом опыте, в конце 2000-х открыл в Набережных Челнах собственный медицинский центр. По сути он стал семейным бизнесом — вместе с ним в центре работают его жена, три их сына, а также их жены.

В списке услуг частной клиники — порядка 30 видов. Начиная от традиционных анализов и заканчивая приемами узких специалистов — таких как эндокринолог, флеболог. Также опытные врачи центра проводят диагностику различных заболеваний.

Сегодня аналитический разбор аккаунта частного медцентра Челнов провела директор казанского digital-агентства Yield’s Trail Евгения Большагина. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Описание профиля должно показывать преимущество и продавать

Начнем по-порядку. Нику профиля медцентра не хватает конкретики. Ник профиля работает как поисковая строка, так же, как и Имя профиля. Поэтому в Нике и Имени нужно использовать слова, по котором профиль будут искать пользователи. Также здесь стоит указать геолокацию. Я рекомендую использовать, например, clinikayakhina_nch или medcentryakhina_nch.

Имя профиля — Медицинский центр Яхина М.Г. Наверняка, доктор Яхин— очень известный специалист в городе. Но все-таки, для увеличения количества клиентов в Имени нужно использовать слова, по которым клинику будут искать клиенты. А название «Медицинский центр Яхина М.Г.» лучше перенести в первую строку описания профиля.

Под именем стоит указать категорию профиля — «Медицина и здоровье». В описании профиля советую перечислить основные направления: возможность проведения УЗИ, сдачи анализов, ЭКГ, массажа. Хорошо, что есть цифры в описании: указаны опыт и количество врачей. Информацию о сотнях довольных пациентов из описания нужно убрать— для них них лучше использовать актуальное в категории «Отзывы». Описание должно показывать преимущество, продавать.

Также из описания нужно убрать адрес и номер телефона, для контактных данных есть специальные разделы. Не нужно занимать ограниченное количество символов в описании информацией, для которой есть специально отведенные разделы. У пользователя есть 3-5 секунд на принятие о решении, остаться на вашей странице или уйти. Поэтому в описании нужна информация, которая поможет ему принять решение в вашу пользу.

Для записи на прием рекомендую использовать сервис Taplink. Там вы разместите все способы, по которым клиенты смогут связаться с клиникой и записаться на прием. Перед ссылкой на Taplink разместите призыв к действию — запишитесь по ссылке. К тому же действующий сайт не адаптирован под мобильные устройства и им не удобно пользоваться тем, кто зашел со смартфона, а таких сейчас большинство. Поэтому Taplink будет для них удобнее.

Highlights должны стать удобной навигацией для аудитории

В качестве аватара используется логотип — это верное решение. По логотипу есть определенные пожелания, но это уже отдельная тема. Раз уже есть фирменный стиль, то обложки актуального нужно оформить в этом стиле — сейчас нет единого стиля оформления профиля.



В разделе актуального размещены три обложки с загадочными подписями «Плановой замены», «Однодневные» и «Цветные». Возможно, это такой креативный подход, использованный для того, чтобы вызвать интерес у пользователей, заинтриговать их — так делать не стоит. В актуальном все гораздо проще, здесь должна быть информация, которая нужна клиенту для принятия решения, но в описание профиля не поместилась.

Для клиники рекомендую следующие категории highlights: о нас, врачи (команда), отзывы, перечисление направлений, обследования, УЗИ, анализы, прайс, акции. Актуальное должно стать удобной навигацией для потенциальных клиентов.

На вовлеченность аудитории работают прямые эфиры с экспертами

У аккаунта 1584 подписчика. Несмотря на то, что их не так много, хочется отметить, что медцентр не использует методы для их накрутки. В будущем у аккаунта не возникнет проблем, связанных с серыми методами привлечения подписчиков. А вот вовлеченность аудитории низкая -1,9%. Увеличить этот показатель можно с помощью правильно подобранного контента.

Рекомендую использовать видеоконтент, в том числе Reels. Полезными короткими роликами до 15 секунд пользователи охотно делятся и сохраняют их в закладки. Также они могут дать отложенный эффект в виде новых подписчиков и лайков, когда попадут в «Рекомендованное». Для этого нужно регулярно выкладывать их — и результат появится примерно через месяц.

Хорошо на вовлеченность работают прямые эфиры с врачами. Для привлечения участников за день до эфира нужно сделать анонс, а за несколько часов в день эфира в stories запустить таймер с обратным отсчетом.

Привлечь новых подписчиков помогут хэштеги. Выбирать их можно:

По специальностям, как отдельно, так и в сочетании с локацией;

По болезням;

По методам лечения и диагностики, которые есть в медцентре;

По возможным жалобам клиентов.

Вышеперечисленные способы бесплатные. А после подготовки —для привлечения новых клиентов — по рекомендациям можно будет запустить и платные способы продвижения: таргет и рекламу у инфлюенсеров.