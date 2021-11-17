Маннинен и Метсола добыли для «Салавата» победу в первом матче после эпидемии в команде

Три главных итога матча «Торпедо» — «Салават Юлаев»

В каком состоянии вернутся хоккеисты «Салавата Юлаева» после карантина и будут ли использовать полученный «технарь» в качестве источника злости и энергии в матче с «Торпедо»? Вот главные интриги, с которыми Уфа возвращалась в сезон КХЛ. На деле мы увидели довольно скучный хоккей, полный прагматизма и следования плану на игру. Тренерский штаб Томи Лямсы явно понимал нынешние возможности своей команды после перерыва и сыграл строго на результат, а Юха Метсола ему в этом помог. Спортивная редакция «Реального времени» приводит главные итоги первого матча «Салавата» после возвращения.

Злосчастный Минск, карантин и техническое поражение. Разозлилась ли Уфа?

Чуть больше недели назад Континентальная лига слегка шокировала хоккейную общественность решением вынести уфимскому «Салавату Юлаеву» вердикт, в котором значилось, что команде присуждается техническое поражение за неявку на домашний матч с «Трактором». Ранее Роспотребнадзор Башкортостана отправил всю команду на недельный карантин, так что сыграть она не смогла не по хоккейным причинам.

КХЛ мотивационную часть своего решения объясняла тем, что Уфа не вняла и халатно отнеслась к постоянным предупреждениям, что в олимпийском и пандемийном сезоне все очень сложно — своих хоккеистов надо беречь.

«В условиях сохраняющихся ограничений по ситуации с коронавирусом, наступлением сезона респираторных инфекций, учитывая плотность календаря в олимпийский сезон, лига неоднократно отмечала, что клубы несут повышенную ответственность за сохранение здоровья игроков. КХЛ приняла решение о том, чтобы засчитать техническое поражение клубу «Салават Юлаев» в связи с тем, что клуб не предпринял достаточных мер по нераспространению заболевания в команде», — говорилось в заявлении КХЛ.

Все вроде бы логично. Однако во всей этой ситуации очень уж деликатно умалчивалось, что игроки массово заболели после поездки в Минск, где «Динамо» тоже едва наскребло состав для игры. Проблемы были и у Риги. К ним подобных санкций применено не было. Вероятно, из соображений, что там команды все-таки на лед выходили и игры проводили, пусть и в три звена.

Впрочем, вчера уфимцы особых эмоций на льду не проявили, не говоря уже о злости, за счет которой могли бы отыграться за несправедливость. Мы увидели рациональный и предельно собранный хоккей, «сушку» соперника после первой шайбы и игру по счету. Очевидно в «Салавате» прекрасно осознают свои возможности после долгого простоя и не форсируют.

Сил после эпидемии на весь матч пока не хватает

Самым главным опасением уфимских болельщиков перед игрой в Нижнем Новгороде был вопрос, в каком состоянии и в какой форме вернулись переболевшие хоккеисты. Последние свои матчи они играли в заметно усеченном составе. Против «Амура» на льду не появились Джефф Плэтт, Данил Башкиров, Павел Коледов, Михаил Науменков, Евгений Бирюков и Сакари Маннинен.

На вчерашнюю игру с «Торпедо» в состав вернулись почти все. И по первому периоду игроки «Салавата Юлаева» даже переиграли хозяев льда по времени в атаке. Более того, именно переболевший Сакари Маннинен на 9-й минуте открыл счет в быстрой позиционной атаке в большинстве.

Он же и поставил точку в матче в его концовке, выдав мощный рывок после перехвата, и положил шайбу с неудобной руки в девятку ворот Тихомирова.

О том, кто в стартовой двадцатиминутке работал быстрее, можно судить хотя бы по штрафному времени. Нижегородцы отсидели в штраф-боксе 6 минут, сбившись на нарушения, когда лишились шайбы. Уфимцы же обошлись без нарушений.

Во втором тайме Уфа вновь провела в атаке больше времени, но нижегородцы уже стали поинтереснее. Перебросали «Салават», перебегали и больше угрожали воротам Метсолы.

А к третьему периоду «Торпедо» и вовсе полностью переломило игру: двое перебросали по воротам (15-9), выиграли вбрасывания (13-9) и вынудили отсидеть уфимцев те же 6 минут штрафа. Благо, что Метсола в этот день божил: 39 бросков в створ ворот отразил Юха, еще 10 бросков заблокировали защитники. Это третий «сухарь» финского голкипера в сезоне.

— Почему отдали инициативу «Торпедо»? Понимали, что соперник будет играть первым номером. Многие вещи влияют на действия на льду. Важно было здорово сыграть в обороне, — подвел итог наставник уфимцев Томи Лямся после игры.

Хартикайнен и Кадейкин в роли зрителей на льду

Впрочем, несколько хоккеистов вчера выглядели непрезентабельно с самого старта поединка.

Теему Хартикайнен, который вроде и не болел (по крайней мере из состава до карантина не пропадал), вчера передвигался заметно тяжелее своих партнеров. Его легко обкрадывали торпедовцы, в скоростях он уступал молодым защитникам нижегородцев и в целом выбивался из общей картины в легионерской тройке.

Не похожим на себя в первой пятерке смотрелся и Филип Ларсен, несмотря на участие в первой шайбе. Слабенько выступили и россияне из второй ударной тройки. Особенно заметно это было на примере Александра Кадейкина, от которого ждут креатива и в таких сложных поединках. Игрокам как можно скорее нужно набрать кондиции — уже в субботу игра с «Динамо» в Москве.

— Физическое состояние команды после болезни? Не самое лучшее состояние — мы не тренировались неделю. После болезни ребята только набирают форму, но уже в течение игры они добавляли, — сказал финский специалист.

Эрик Добролюбов