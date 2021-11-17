«Жизнь в России объективно дешевле, чем в Южной Африке»

Тренер «Стрелы» объясняет интерес соотечественников к нашей стране

Фото: Максим Платонов

По окончании первой половины сезона казанская «Стрела» идет на 3-м месте в турнирной таблице. В состав сборной России были вызваны два игрока Алексей Голов и Дмитрий Грицаенко. Пятерых регбистов — Артеменко, Денисова, Петрушинина, Суксова и Фомина вызвали на сборы перед первенством Европы. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал главный тренер «Стрелы» Джей Пи Нил.

«Мы предполагали, что место в шестерке уже будет хорошим результатом»

— Джей Пи, промежуточное 3-е место вас удовлетворило?

— Перед началом нынешнего сезона в клубе сложилась непростая ситуация. Начать с того, что пять-шесть игроков присоединились к команде буквально за пять-шесть дней до старта чемпионата, много иностранцев, новых россиян. Вспоминая это, я могу оценить итоги первой половины чемпионата как положительные, поскольку, если бы мне кто-то сказал, что мы будем занимать третье место, я бы рассмеялся.

Оценивая свои силы объективно, мы предполагали, что место в шестерке уже будет хорошим результатом. И рассуждая стратегически, мы предполагали, что начало может быть похуже, зато к концовке первой части сезона мы накатим, но получилось с точностью наоборот.

Почему? Тут надо говорить об объективно небольшом составе команды, отсутствии полноценной глубины. Большинство регбистов отыграли все матчи до звонка до звонка, надо отдать им должное, как и за то, что в коллективе был высокий командный дух, и определенный спад произошел только на фоне накопившейся усталости, когда у нас объективно закончился бензин. Где-то нам сопутствовала удача, поскольку удалось избежать травм.

— Судя по счету в двух матчах, проигранных с минимальным счетом («Енисею-СТМ» и «ВВА-Подмосковье»), о какой-то особой везучести говорить не приходится.

— В данном случае я говорил о везении в каких-то отдельных матчах. Речь идет о, скажем так, непредсказуемых отскоках мяча, которые в матчах прошлого сезона зачастую были не в нашу пользу, а в нынешнем нам объективно везло с ними.

Фото: Максим Платонов

Большинство регбистов отыграли все матчи до звонка до звонка, надо отдать им должное и за то, что в коллективе был высокий командный дух, и определенный спад произошел только на фоне накопившейся усталости, когда у нас объективно закончился бензин

«Сейчас мы решили сыграть на изи»

— Тем не менее при всех объективных сложностях, команда улучшила свой прошлогодний промежуточный результат. Есть какое-то объяснение этому?

— Возвращаясь к тому, что мы не смогли провести ни одного полноценного сбора в этом составе, на руководящем уровне было принято менеджерское решение: не давить на игроков. В прошлом году они в какой-то момент попали под такое давление, и это сыграло не в лучшую сторону.

А сейчас решили сыграть на изи, на неком расслабоне, и это, в том числе, позволило поймать кураж, и выдать выдающуюся серию из пяти побед подряд в середине сезона.

— Тем более на этом фоне неприятен проигрыш московскому «Динамо», дебютировавшему в чемпионате России, с точно такими же проблемами, как у «Стрелы», с несыгранностью наспех собранного состава. А мы им уступили, да еще дома.

— Одним словом я не могу объяснить это поражение, скорее это комплекс причин. Одна из опасностей встречи с командой из нижней части турнирной таблицы состоит в недооценке противника. Сколько ни говори о важности любого матча, в подкорке будет сидеть то, что твой следующий соперник — аутсайдер. При этом не стал бы называть динамовцев плохой командой, там солидный подбор игроков, иностранный тренерский состав, и там и там есть бывшие члены клуба «Стрела». В той игре была получена красная карточка на пятой минуте, и это удаление еще надломило команду.

Мы пытались вернуться к своей игре, но каждый из членов команды пытался сделать чуть больше, чем должен, в связи с этим возникала суета.

«Вызов пятерых игроков в молодежку, демонстрирует правильность нашего стратегического развития»

— Бросается в глаза, что сразу несколько команд из прошлогоднего чемпионата ухудшили свои результаты. К примеру, Пенза выиграла регулярный чемпионат, а сейчас идет ниже «Стрелы». Еще ниже находится один из многолетних лидеров российского регби — «Красный Яр».

— Если конкретизировать, то Пенза имела и имеет сильный состав, даже усилив его по сравнению с прошлым годом. Но это спорт. Возьмите казанские «Ак Барс» и «Рубин», они тоже переживают нелегкие времена, уступая своим результатам прошлого года. Там, наверное, повлияла и проблема, с которой и мы столкнулись — с нехваткой глубины состава, но это связано с тем, что пензенцы пробились в еврокубок и получили дополнительную нагрузку по сезону. Надо еще понимать, что выстрелить легко, а стабильно держать высокий уровень, как «Енисею-СТМ», если брать российское регби, удается далеко не всем — тем же соседям из красноярского «Красного Яра». Не находясь внутри команды, могу только предполагать, что тут влияние оказал большой отток игроков основы, произошедший в межсезонье. Сменившие их новички еще не вышли на тот уровень, который демонстрировали ушедшие регбисты. Надо дать время на адаптацию и дождаться возвращение команды в число лидеров.

Фото: Ринат Назметдинов

Одна из опасностей встречи с командой из нижней части турнирной таблицы состоит в недооценке противника. Сколько ни говори о важности любого матча, в подкорке будет сидеть то, что твой следующий соперник — аутсайдер

— В состав сборной страны были вызваны четыре игрока, хотя с Нидерландами сыграли только двое. Тем не менее охарактеризуйте наших сборников.

— Шамиль Давудов своей игрой в этом сезоне доказал, что входит в число лидирующих игроков на своей позиции, тем более что основной игрок сборной на этой позиции был травмирован. Вызов Шамиля в сборную, на мой взгляд, осознанный и правильный. Касаемо его брата, нашего капитана Магомеда Давудова, могу повторить те же слова, и, по моему мнению, наша первая линия, куда входят братья Давудовы и Николай Казаликашвили — одна из лучших в чемпионате России. Дмитрий Грицаенко пришел к нам из «Краснодара», который прекратил существование, при этом сам Дима провел хороший сезон и у него есть большой потенциал для роста. Алексей Голов ровно провел нынешнюю часть сезона и на его игровой позиции в сборной есть определенные проблемы, что привело к его вызову в состав.

Не меньше нас радует и вызов сразу пятерых человек в молодежную сборную, что демонстрирует правильность нашего стратегического развития.

При этом Денисов и Петрушинин — это воспитанники казанского регби, Арсений Петрушинин представляет известную регбийную династию. Суксов у нас в аренде, Фомина мы взяли из Красноярска, Артеменко забрали из Краснодара. Фомин был очень близок к попаданию в основной состав, но помешали травмы. При этом он очень молод для своей игровой позиции, но своими действиями на поле Фомин заставляет забывать о своем юном возрасте, настолько зрело он действует. Петрушинин уже приносит результат в основной команде, входит в число лучших на своей позиции среди сверстников. Денисов раза два уже попадал в стартовый состав, отметился результативной попыткой, как и Петрушинин. Артеменко надо отдать должное в том, что он в интересах команды поменял свою игровую позицию, перейдя с места левого столба направо. У Суксова сильные конкуренты по позиции в команде, но видно, как парень растет и прогрессирует. В итоге Артеменко, Петрушинин и Фомин участвовали в первенстве Европы и завоевали бронзу в составе сборной России.

«Рамиль Юсупов закончил играть и возглавил команду по регби-7»

— Как дела в регби-7?

— Если говорить о семерке, то там у нас новый тренер, которого мы нашли в стане своей команды. Рамиль Юсупов закончил игровую карьеру в 35 лет и возглавил команду по регби-7. В дебютном для него туре мы играли без особой задачи. Тем не менее заняли 3-е место, обыграв в решающем матче «Нарвскую заставу» из Питера, лидера российского регби-7. Теперь перед вторым туром мы готовимся уже «под задачу», которую можно сформулировать так — чтобы выступить не хуже.

— Олимпийские старты смотрели?

— Конечно, и за женским регби, за нашими девчонками, я так называю сборную России. Увы, пик формы команды пришелся, скорее всего, на отборочный предолимпийский турнир, где они с легкостью выносили всех своих соперников, а на саму Олимпиаду сил уже не хватило. Обидно было и за родную национальную команду ЮАР, от команды были большие ожидания, которые ребята не смогли оправдать.

В целом хорошо, что сама Олимпиада состоялась, поскольку из-за всех проблем «семерочники» даже не смогли доиграть свой традиционный турнир Мировой лиги.

Фото: Максим Платонов

Я скажу так, что даже будучи средним по уровню регбистом, играющим в России, можно жить лучше, чем регбисту топового уровня в ЮАР

— Как происходит процесс личной адаптации, после двух лет проживания здесь. Знакомство уже в прошлом, сейчас пришло время «быта», освоения в российских реалиях, которые накладываются на антиковидные реалии, непонятные даже самим россиянам.

— Для нас в приоритете было и остается играть в регби. Это скрадывает все сложности абсолютно другого мира, которым является Россия для южноафриканцев, сложности с незнанием языка и прочего. Но, есть и свои плюсы. К примеру, жизнь в России объективно дешевле, чем в Южной Африке. Это касается и продуктов питания, и обслуживания, в частности, медицинского. Касаемо сельхозпродукции, со стороны может показаться, что все должно быть дешевле. Это не так. Во-первых, у нас очень большие налоги, что удорожает любую продукцию. Во-вторых, большое количество своей продукции фермеры отправляют на экспорт, а под ту, что остается для внутреннего потребления, закладывают высокую добавочную стоимость. Касаемо нашей ситуации, я скажу так, что даже будучи средним по уровню регбистом, играющим в России, можно жить лучше, чем регбисту топового уровня в ЮАР. Чтобы нормально жить на родине, необходимо покупать жилье в закрытых поселках, это безумно дорого.

Другое дело, что трудно уговорить южноафриканца приехать играть в Россию, поскольку бытует мнение, что здесь слабый чемпионат и сюда надо приезжать перед окончанием карьеры. Нет, чемпионат не слабый, он, возможно, медленнее, но в то же время гораздо плотнее.

«Привезти в Россию южноафриканца легче, чем грузина»

— Как у вас дела с ковидом на родине?

— Все нормально, там лето. Инфекции нет, но по истечении лета ожидается очередная, уже четвертая, волна ковида. У нас в команде многие им уже переболели, выработали антитела. Что касается меня, то я собираюсь на месяц съездить на родину, увидеться с близкими, подзарядить эмоциональные батарейки.

— В основном все легионеры «Стрелы» из ЮАР. Вы продолжаете следить за местным чемпионатом?

— Да, это мне интересно как специалисту и полезно как тренеру. Я знаю местный рынок, выходцы из которого востребованы в России. Только надо очень тщательно подходить к итоговому выбору, поскольку одновременно на поле не может быть более шести иностранцев, значит, каждый из них должен быть сильнее местного. Собственный взгляд плюс агенты, бывшие игроки, у меня широкий круг общения, который позволяет составить мнение о потенциальной кандидатуре. Помимо того, в Россию проще привезти на просмотр южноафриканца, чем, допустим, грузина. Между нашими странами безвизовый режим, можно привезти потенциального кандидата на 3 месяца, спокойно посмотреть его в деле. С Грузией у нас визовый режим, и в нынешние ковидные времена это вызывает дополнительные сложности. Мы уже столкнулись с одним из игроков нашей команды, когда его приезд был похож на приключение. В самый разгар пандемии, границы еще толком не открыли, наш спортивный директор нашел игрока с российским паспортом, не заигранным за сборную Грузии (речь идет о Нике Казаликашвили), это была просто находка для нас. Проблема встала в полный рост, когда мы задумались, как привезти спортсмена из Франции. Прямого сообщения не было. В итоге он вначале ехал на поезде до Парижа, далее полетел в Кишинев, оттуда в Минск. Тут в дело вступило регбийное братство, поскольку местные регбисты его встретили, покормили, привезли на машине к границе с Россией, там другие регбисты встретили, привезли в Смоленск, откуда он на поезде приехал в Москву и прилетел в Казань. С южноафриканцем были проблемы, когда его не сажали в самолет, хотя у него были виза и все необходимые документы. А их оформление это тоже продвижение по определенной цепочке: вначале идет запрос в федерацию, оттуда письмо в Минспорта России, затем погранслужба, ФСБ и так далее. Но тут турки встали в позу: не пустим в самолет, и все. Наш спортивный директор взял телефон, общался с турками, клялся, божился, они ему не верили. В итоге посадили, он прилетел в Казань, поспал ночь, и с утра выехал на автобусе в поездку на тур по семерке.

Фото: Максим Платонов

Я знаю рынок, выходцы из которого востребованы в России. Только надо очень тщательно подходить к итоговому выбору, поскольку одновременно на поле не может быть более шести иностранцев, значит, каждый из них должен быть сильнее местного

— Спорт все чаще сталкивается с политикой. В регби с этим столкнулись едва ли не первыми из коллег. Сильная сборная ЮАР долгое время находилась в изоляции, поскольку в стране царил апартеид. Сейчас в России большая напряженность с соседями с Украины, ранее была с грузинами. Это сказывается на регби?

— Мы в целом аполитичны, это раз. Ситуация, которую я только что описал, на мой взгляд, лишний раз доказывает этот тезис. У нас в «Стреле» украинец Красильник плюс три грузина, но все они были связаны с Россией, а потому политические вопросы никоим образом не поднимались.

