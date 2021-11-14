7 вопросов о помощи жертвам домашнего насилия в Казани

К кому бежать за помощью, кто поможет и как работает чат-бот женского кризисного центра «Фатима»

На днях казанский женский кризисный центр «Фатима» запустил чат-бот в Telegram для помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Его разработали соосновательницы «ФемКызлар» Дина Нурм и Тасия Альбариньо. Чат-бот работает круглосуточно и без выходных дней. Он поможет жертвам насилия найти психолога, соцработника или юриста. Воспользоваться ботом можно по ссылке или набрав в Telegram @fatimahelp_bot. До конца месяца аналогичный сервис запустят во «ВКонтакте».

К выходу бота на вопросы редакции «Реального времени» о домашнем насилии отвечают Дина Нурм и руководитель программ и юрист АНО ЖКЦ «Фатима» Ксения Тузова.