День в истории: Челны переименовали в Брежнев, аграрная реформа Столыпина и убийство Кеннеди

Чем примечательна дата 22 ноября?

Сегодня, 22 ноября, в мире — День сыновей, в России — День психолога. В разные годы и столетия в эту дату в Кракове обручились по доверенности Марина Мнишек и Лжедмитрий I, в парижской «Гранд-опере» впервые исполнили знаменитое «Болеро» Мориса Равеля, в России началась аграрная реформа, на Ладожском озере в ходе Великой Отечественной войны заработала «Дорога жизни», в СССР выпустили первую партию автомобилей «Запорожец», в США убили 35-го президента страны Джона Кеннеди, «железная леди» Великобритании Маргарет Тэтчер подала в отставку. Родились в этот день: русский писатель, врач, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, президент Франции Шарль де Голь, министр обороны СССР и дважды Герой Советского Союза Родион Малиновский, советский конструктор вертолетов Михаил Миль, поэт-песенник Николай Добронравов. Умерли: русский поэт и литературный критик Петр Вяземский, американский писатель Джек Лондон, английский писатель Олдос Хаксли, французский хореограф Морис Бежар, российский и британский оперный певец Дмитрий Хворостовский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени»

Челны стали Брежневым, главный прокурор автограда

В 1982 году город Набережные Челны переименовали в Брежнев (в 1988 году городу вернули прежнее наименование). В период правления Леонида Брежнева город был построен практически с нуля. Хотя статус города Набережные Челны получили еще в 1930 году, бурное развитие началось в 70-х в связи со строительством КАМАЗа. Тогда активно строились жилые массивы для работников завода, и каждый год тысячи людей со всего СССР съезжались сюда на строительство завода. За 20 лет население города из 30 тысяч человек выросло до полумиллиона.



Фото: 16.mchs.gov.ru

Пять лет назад в Татарстане стало известно, что подростки из мести сожгли дом с пенсионерами. Трагедия произошла в Зеленодольске. Отравившись угарным газом, погибли два пожилых человека. Силовики вычислили злоумышленников практически сразу. Ими оказались подростки 13 и 17 лет. Была выдвинута следующая версия: двое мужчин не пустили молодых людей переночевать в доме. В отместку они подожгли дом, а затем, испугавшись последствий, сами же вызвали пожарных.

В 2017 году две актрисы из Набережных Челнов удостоились звания «Заслуженный артист РТ». Такой титул получили представительница театра «Мастеровые» Марина Николаева и кукловод кукольного театра Ева Мингажева. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов. Артисткам присвоили звание за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Фото: chelny-biz.ru

Три года назад в Набережных Челнах назначили нового главного прокурора. Им стал Дмитрий Ерпелев. Он окончил Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В столице республики работал помощником прокурора войсковой части 9251, затем заместителем прокурора Сармановского района и Вахитовского района Казани. А с 2014 года работал прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ. К слову, Дмитрий Ерпелев сменил Александра Евграфова — тот сложил полномочия в связи с предельным сроком пребывания.

В 2019 году не стало бывшего председателя Государственного комитета Татарской АССР по труду и социальным вопросам Габдулхака Гилязова. Ему был 91 год. Он родился в 1928 году в поселке Ялтау. Работал учителем, секретарем и первым секретарем Лениногорского горкома ВЛКСМ ТАССР. В 1970 году его назначили на должность председателя исполкома Лениногорского районного Совета народных депутатов ТАССР, а через 10 лет Гилязов перешел на пост первого секретаря Мензелинского райкома КПСС и еще через 5 лет стал председателем Государственного комитета Татарской АССР по труду. За его плечами множество наград, например, орден Трудового Красного Знамени, медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медаль «За доблестный труд» и другие.



Фото: пресс-служба президента РТ

В том же году президента Татарстана Рустама Минниханова наградили ведомственной медалью Минобороны России «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» на Пятой межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ». Такую медаль вручают представителям федеральных органов исполнительной власти и организаций, которые отличились в области межведомственного информационного взаимодействия.

Аграрная реформа Столыпина и первые машины на «Дороге жизни»

В 1906 году в России началась аграрная реформа председателя Совета министров Петра Столыпина. В основном ее задача заключалась в передаче надельных земель в собственность крестьян, также поэтапно упразднялась сельская община как коллективный собственник земель и многое другое. «Аграрный вопрос» в то время вызывал всеобщее недовольство, поэтому в первую очередь основной целью реформы было разрешение этой проблемы. В долгосрочной перспективе она должна была обеспечить процветание и развитие сельского хозяйства и крестьянства. К слову, аграрные волнения начались из-за ситуации в 1900—1904 гг., тогда в деревнях дела шли плохо, крестьяне обнищали и остались без земель, а правительство реагировало достаточно вяло. Тем не менее, несмотря на масштабные планы, завершить реформу не удалось: в 1911 году умер Столыпин, затем наступили Первая мировая война и революция, а в 1917 году Временное правительство и вовсе прекратило реформу.

Фото: wikipedia.org

22 ноября 1941 года по «Дороге жизни» стали ходить машины. Во время Великой Отечественной войны она была единственной транспортной магистралью, проходившей через Ладожское озеро и связывавшей блокадный Ленинград со страной с 1941 по 1943 годы. «Дорога жизни» начала свою работу в тот момент, когда объем продовольствия в городе был снижен до критических отметок: 250 граммов хлеба в день для рабочих и 125 граммов для остальных горожан. От голода погибали тысячи людей. Подготовка к строительству трассы началась в октябре 1941 года, а уже 22 ноября на восточный берег была отправлена автоколонна из 60 автомашин с прицепленными санями. В том месяце по дороге доставлялось около 100 тонн грузов ежесуточно, а в начале декабря, по мере усиления льда, около 300 тонн и к его концу уже порядка 1000 тонн.

В 1942 году основали Московский механический институт боеприпасов Народного комиссариата боеприпасов на базе городского завода боеприпасов №398 НКБ. Учебному заведению передали здания эвакуированного Московского полиграфического института. В новом заведении сформировали три факультета: трубок и взрывателей, снарядов, мин и авиабомб, патронов и гильз. Также в институте создали более 20 кафедр, среди них — физика, высшая математика, металловедение и металлургия, химия и др. Весной 1945 года состоялся первый выпуск. В том же году ММИБ переименовали в Московский механический институт, в 1953 году — в Московский инженерно-физический институт (МИФИ). А с 2009 года он получил название «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Фото: wikipedia.org

Убийство Кеннеди и отставка «железной леди» в Великобритании

В 1963 году в американском городе Далласе убили 35-го президента США Джона Кеннеди. Старт его политической карьеры начался после гибели в 1944 году старшего ребенка в семье Кеннеди. Все надежды возложили на Джона — отец уговаривал его заняться политикой. Ранее он вел журналистскую деятельность. Сначала Джон Кеннеди вошел в состав Палаты представителей США, затем представлял округ Бостон в Конгрессе США как конгрессмен от демократической партии, а в 1953 году стал сенатором. В 1960 году он победил на президентских выборах в возрасте 43 лет. Именем Кеннеди в США названо большое количество объектов, улиц, школ и прочих. По мнению большинства жителей страны, Кеннеди входит в десятку величайших американских президентов в истории. 22 ноября 1963 года президентский кортеж следовал по городским улицам Далласа и в этот момент раздались выстрелы. Первая пуля попала в шею Кеннеди, вторая — в голову, из-за чего разрушились кости черепа в затылочной части и повредился мозг. Президента отправили в операционную: там констатировали его смерть спустя полчаса после нападения. Единственным официальным подозреваемым в этом деле был стрелок Ли Харви Освальд. Однако через 2 дня после задержания в полицейском участке его убил один из жителей Далласа. По сей день выдвигаются многочисленные гипотезы по поводу убийства Кеннеди.

В 1990 году премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке. Это первая женщина, которая занимала такой пост в европейском государстве. Причем ее премьерство стало самым продолжительным в XX веке. Также Тэтчер получила прозвище «железной леди» за резкую критику советского государства. А еще при ней появилось понятие «тэтчеризм» — это политика консервативного правительства Великобритании под ее руководством в период с 1979 по 1990 годы. Сторонники Тэтчер считают, что она сумела восстановить британскую экономику и имидж Великобритании в качестве мировой державы. Например, в период ее премьерства увеличилось количество жителей, которые владели акциями или приобрели дома, принадлежавшие ранее муниципальным советам. Также одним из ее важнейших достижений считают победу в Фолклендской войне и тесный союз с Соединенными Штатами.

Фото: wikipedia.org

В 2004 году на Украине началась «оранжевая революция». Предпосылкой к этому стало объявление результатов второго тура президентских выборов, победителем которых стал Виктор Янукович. На тот момент он занимал пост премьер-министра. Основным его соперником был Виктор Ющенко. Сторонники последнего, а также иностранные наблюдатели считали, что Янукович победил за счет нарушений на выборах. Революция продлилась до 23 января 2005 года и получила свое название благодаря тому, что в этот период массовые митинги и пикеты проводились под оранжевым флагом, а еще этот цвет присутствовал в элементах одежды или аксессуарах. В результате повторного голосования Януковичу пришлось уступить своему сопернику.