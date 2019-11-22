В Казани скончался бывший председатель Госкомитета ТАССР по труду и социальным вопросам

Сегодня стало известно о смерти бывшего председателя Государственного комитета Татарской АССР по труду и социальным вопросам Габдулхака Гилязова. Он скончался на 92-м году жизни.

Габдулхак Гилязов родился 4 апреля 1928 года в поселке Ялтау Лениногорского района ТАССР. В разные годы работал учителем, секретарем, первым секретарем Лениногорского горкома ВЛКСМ ТАССР. В 1970 году был назначен председателем исполнительного комитета Лениногорского районного Совета народных депутатов ТАССР, в 1980 году — первым секретарем Мензелинского райкома КПСС. В 1985 году Гилязов назначен председателем Государственного комитета Татарской АССР по труду. Был отмечен высокими наградами, в числе которых ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «За трудовую доблесть».