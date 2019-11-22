Новости общества

16:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов награжден медалью Минобороны «За вклад в укрепление обороны РФ»

15:08, 22.11.2019
Рустам Минниханов награжден медалью Минобороны «За вклад в укрепление обороны РФ»
Фото: пресс-служба президента РТ

Президента Татарстана Рустама Минниханова наградили ведомственной медалью Минобороны России «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Награждение прошло в рамках пятой межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации», участие в которой принимает глава республики.

Отмечается, что награду вручают отличившимся представителям федеральных органов исполнительной власти и организаций по системе межведомственного информационного взаимодействия, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов поручил обсудить вопросы молодежной преступности в Татарстане с привлечением заинтересованных сторон.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров