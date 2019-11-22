Рустам Минниханов награжден медалью Минобороны «За вклад в укрепление обороны РФ»
Президента Татарстана Рустама Минниханова наградили ведомственной медалью Минобороны России «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».
Награждение прошло в рамках пятой межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации», участие в которой принимает глава республики.
Отмечается, что награду вручают отличившимся представителям федеральных органов исполнительной власти и организаций по системе межведомственного информационного взаимодействия, сообщает пресс-служба президента РТ.
Ранее Рустам Минниханов поручил обсудить вопросы молодежной преступности в Татарстане с привлечением заинтересованных сторон.
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