Главным прокурором Набережных Челнов назначен Дмитрий Ерпелев

Главным прокурором Набережных Челнов назначен Дмитрий Ерпелев.

Коллективу челнинского надзорного ведомства его представят на следующей неделе. Ожидается, что в представлении примет участие прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков.



Как уточняет Chelny-biz.ru, приказ о назначении Ерпелева был подписан накануне.

Дмитрию Ерпелеву 47 лет. В 1993 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция». До 2001 года работал помощником прокурора войсковой части 9251 Казани. После этого был заместителем прокурора Сармановского района и Вахитовского района Казани. С марта 2014 года занимал должность прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ.



На посту главного прокурора Набережных Челнов Ерпелев сменил Александра Евграфова, который покинул должность этой весной в связи с предельным сроком пребывания. В апреле Евграфов стал первым заместителем прокурора Чувашской Республики Василия Пословского.