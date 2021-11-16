Гид по Кукморскому району: текстильные короли и их творения

Фото: protatarstan.ru (усадьба Утямышевых в селе Маскара).

После автомобильного гида по Заказанью «Реальное время» предлагает путешественникам направить свой путь в сторону Кукмора. У этого района, наряду с Арском, есть одно большое преимущество — до него можно доехать по железной дороге. Что смотреть в самом райцентре и что находится в нескольких десятках километров от него?

«Вы на «Братьев Комаровых» выходите?»

В XVII веке в деревне Таишево, где жили ясачные татары, то ли в 1780-м, то ли в 1743-м построили медеплавильный завод вятского комиссара Тряпицына. Так появился Кукмор. Завод сгорел и закрылся в 1851-м, поскольку рабочие уехали на Урал, а на месте закончились запасы руды. Так что теперь Кукмор — валяльно-войлочная столица республики, после войны к этому производству присоединился и завод металлопосуды.

Валенки сначала делали кустарно, потом мастеров стали объединять в артели. Сохранился дом XIX века братьев Комаровых, производителей валенок. Построил его в 1870-е Сергей Васильевич Комаров. Внутри сохранился камин, а по историческому полу теперь ходят живущие здесь обычные кукморцы. Кстати, якобы из-за Комаровых железная дорога и прошла через Кукмор — мол, братья пообещали денег рабочим, которые их так не увидели. А они в ответ построили станцию на высоком холме.

Дом братьев Комаровых. Фото: kukmor-rt.ru

На самом деле Николай Комаров, после утверждения в 1912 году проекта железнодорожного маршрута Казань — Сарапул — Екатеринбург, написал письмо начальнику отделения железной дороги Москва — Казань, где привел свои доводы в пользу прохождения дороги через Кукмор, которую начали строить через 2 года и закончили в 1916-м. Местный деревянный вокзал появился в 1920-м, а современное здание в 2005 году. Рядом с фабрикой находится остановочная платформа «927-й км» с народным названием «Братья Комаровы». Вам тут, кстати, и выходить — можно осмотреть и центр, и парк с набережной реки Нурминки.

Фото: пресс-службы Программы развития общественных пространств Республики Татарстан

На месте еще одной фабрики валяльно-войлочной обуви братьев Родыгиных, которой также около 150 лет, работает Кукморский краеведческий музей. При этом экспонаты в нем можно увидеть сохранившиеся от Комаровых! Также будет интересно посмотреть на находки при раскопках Больше-Кукморского могильника эпохи Золотой Орды и Казанского ханства и на одежду многочисленных районов севера республики. До музея здесь работал книжный магазин.

Кукморский музей. Фото: culture.ru

Собственно, на базе фабрик Комаровых и Родыгиных возникло нынешнее производство, при котором есть презанятный магазин собственной продукции. А еще на территории Кукморского валяльно-войлочного комбината находится памятник архитектуры советского рационализма — водонапорная башня, построенная по принципам Владимира Шухова.

Также не забудем про построенную в 1811—1822 гг. Петропавловскую церковь — сейчас она полуразрушена.

Наконец, на Кукморской горе (она же «Зеленая жемчужина») в 2005 году построили горнолыжную базу «Медная гора» (длина трассы — 375 метров, абсолютная высота — 212 метров).

«Изгеләр чишмәсе». Фото: svyato.info

Ятмас-Дусай (29 км от Кукмора)

Дусаем звали местного первого муллу. Он похоронен на сельском «Кладбище святых». Помимо него, народ наведывается к местным родникам «Күз чишмәсе» (то есть целебный «Глазной родник»), «Изгеләр чишмәсе», «Зифа чишмәсе» и «Хәдичә чишмәсе».

Рядом с селом растет многовековой дуб-исполин высотой 24 метра. Самое любопытное, что дуб находится у «дороги эби-патша», «екатерининского» тракта, который шел от Москвы в Екатеринбург. А сам дуб, возможно, был посажен по указу Петра I — здесь растили древесину для изготовления бочек и кораблей.

Первая соборная мечеть в селе Маскара. Фото: kitubijca.livejournal.com

Маскара (24 км от Кукмора)

«Маскар» по-марийски — «медведь». Один из центров богословия Казанской губернии. Первую соборную мечеть здесь построил в 1791 году Габдулла Утямышев, разбогатевший на производстве текстиля.

Как писал казанский богослов, имам Первой соборной мечети Шигабутдин Марджани, купец возвел в России более 150 таких зданий, он был одним из самых богатых татар страны.

В потрепанной временем мечети снимали часть первой серии «Зулейха открывает глаза», хотя наиболее спорные сцены все-таки были зафиксированы в павильоне.

В местном медресе обучался шейх Накшбандийского тариката, мыслитель Габденнасыр Курсави и автор «Таварих-е Булгарийа» («Булгарских хроник») Хусаин Амирханов.

Сын Утямышева Муса в 1800-м построил вторую деревянную мечеть, которая в 1871 году сгорела, на ее месте через год его сын Исхак построил нынешнее здание, у которого сейчас утрачен минарет. К слову, Исхак породнился с Галимжаном Баруди, основателем медресе «Мухаммадия» (третий его построен на средства Утямышевых). Также среди потомков Утямышевых по материнской линии — писатель Чингиз Айтматов.

Неподалеку от мечетей — старинная лавка. И родовая усадьба Утямышевых постройки 1826 года с внушительной деревянной лестницей, по которой попадаешь в музей. В здании находится коррекционная школа-интернат. Музей — их дело.

В августе 2021-го в селе прошла научно-практическая конференция «IV Маскаринские чтения». Тема этого года — «Родословная — корни нации».

Асан-Елга. Фото: pinterest.ru

Асан-Елга (10 км от Кукмора)

В деревне Асан-Елга, появившейся в конце XVII века, на центральной улице стоит мечеть, построенная, вероятно, в 1742 году. У нее интересный деревянный «балкон», но самое важное — это, видимо, редчайший пример деревянного зодчества Татарстана. Реставрация — все еще в планах, а пока что местные жители за ней приглядывают сами.