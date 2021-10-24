Собрание букварей, меценатский музей Камала и земля, которая грела Тукая

Автомобильный гид по историческому Заказанью. Часть вторая

Заказанье — ближайшие к столице северные районы Татарстана — интересны в первую очередь своими героями (тогда как районы южнее берут близостью к водоемам и перепадами высот). В первой части мы говорили, в основном, об Атнинском районе. Публикуем вторую часть гида, которая объединяет множество небольших музеев — краеведческих и писательских, а также уникальные мечети. Помощь в составлении материала оказал проект «Ачык университет», который сейчас готовит по Заказанью видеокурс.

Новый Кырлай

Если вы следовали нашим указаниям, то второй день вы начинаете с прогулки по тукаевским местам. К слову, когда поэт жил здесь маленьким мальчиком, его деревня состояла всего из одной улицы. Зато лес был гораздо ближе.

Как рассказывает директор местного музея Дамир Абдуллин, изменения, произошедшие с деревней начиная с хрущевской оттепели, часто инициировали уже почитатели поэта. К примеру, Ахмед Файзи, автор романа «Тукай», приезжая сюда и общаясь с жителями, услышал, что у них нет школы. И вложил гонорар 3 000 рублей в ее строительство.

Баки Урманче, когда ему было уже почти под 80, в 1976 году занимался созданием Тукаевского комплекса (он включает в себя и музей, и декор, и парк). Будет время — прокатитесь тут на лодочке.

А еще местные рассказывают, что их соседи, участвовавшие в спиливании минарета мечети, все закончили жизнь неблагополучно. А мечеть и ныне стоит.

История гласит, что какое-то время маленький Габдулла Тукай жил в Казани. Ямщик привез его в столицу губернии на Сенной базар и начал выкрикивать: «Отдаю мальчика на воспитание! Бери, кто хочет!» Взяла его семья из Новотатарской слободы, которая через пару лет заболела и решила вернуть его в Училе (об этом селе — в следующей главке). На память «мама» сшила ему тюбетейку из разноцветных бархатных лоскутков. Родственники этому факту были не рады и пытались найти новых усыновителей. Таковой нашелся неподалеку, в селе Кырлай, и звали его Сагди.



Сагди обещал мальчику: «Вот сейчас приедем мы с тобой домой, в Кырлай, твоя мать, поди, уже вышла встречать нас, дожидается. А молока, катыка, хлеба у нас хватает, Бог даст, будешь есть вволю». Жили, как писал Тукай, «в приземистом домике под соломенной крышей и с плетеным забором». А еще он писал, что даже осенью у него не было обуви, так что он грел ноги в земле, пока одна из новых родственниц не всадила ему в ногу лезвие лопаты.

В Кырлае Тукай научился читать, освоил Коран и известные книги — «Хафтияк», «Бадавам», «Кисекбаш». А потом из Кушлавыча приехал человек, знавший его отца, и увез в Уральск, к мужу его родной тети по отцу. В дороге, кстати, он вновь встретился со своей «новотатарской» семьей. Теперь невысокий дом Сагдетдина Салихова — тоже музей. Только не перепутайте его с домом Ахматхан Бая: он показывает, как в деревне жили зажиточные купцы.

К слову, местные скульптуры сделаны в 2016 году из стеклоткани. Раньше, говорят, гипсовые варианты ежегодно портились, так что весь персонал превратился в скульпторов.

Дом Ахматхан Бая. Фото: realnoevremya.ru

Училе (14 км)

Өчиле — то есть «три избы». Здесь Тукай оказался по воле отчима после смерти матери, у ее отца Зиннатуллы, который в то время женился во второй раз на женщине с шестью детьми. Деревня была крохотной и бедной. Габдулла недоедал и болел. В воспоминаниях он предполагает, что именно по совету неродной бабушки его и отправили в Казань. На месте дома — новая деревянная постройка, но с памятной плитой. Тукай во второй раз жил здесь уже будучи серьезно больным, с декабря 1911-го по февраль 1912 года.

У местной мечети жители не дали снести минарет. Но его пришлось разобрать и отреставрировать в 1994 году, поскольку к тому времени он серьезно покосился.

Здесь же родился Гариф Ахунов, воспевший труд нефтяников в романе «Клад». По нему в 1975 году Свердловская киностудия сняла одноименный художественный фильм.

Дом на месте, где жил дед Тукая. Фото: Ильзира Гиззатуллина

Арск (15 км)

Основанный в XIII веке ханом Батыем Арск вновь стал городом недавно, в 2008 году. Раскопки показывают, что раньше это было внушительное поселение, даже с собственным «кремлем».

И без истории здесь есть что посмотреть. Например, парк «Казан су» с множеством водоемов. А еще туристы часто ездят в село Хотня — их привлекает вода «Хотнинская» и усадьба дворянина Воронежской губернии, поручика Петра Алексеевича Перцова.

Сохранились в Арске здания XIX века: дом Капраловых (ул. Банковская, 2) и дом купца Сызганова (ул. Сызгановых, 17), торговые ряды купца С. Хайруллина (Советская пл., 16 ) или здание городской администрации (ул. Интернациональная, 39), у которого в 2019-м внезапно начали разбирать мезонин. А еще обращает на себя внимание невосстановленная Богоявленская церковь.

Богоявленская церковь. Фото: realnoevremya.ru

Интересный объект — Арский историко-этнографический музей «Казан арты», созданный в 2009 году. Среди любопытных моментов — кабинет председателя колхоза. Можно посмотреть, как выглядел татарский дом времен Второй мировой или советский школьный класс.



В этот же проект теперь входит как отдел музей литературы и искусства. Слово «искусство» в свое время предложил добавить писатель Гумер Баширов. Здесь говорят, соответственно, о таких людях, как Курсави, Марджани, Культеси, драматург Камал и, конечно, поэт Тукай.

Третий музей сами устроители называют единственным в мире. Это «Әлифба» — собрание 65 различных букварей. Дело в том, что и авторы знаменитого учебника, супруги Салей Вагизов и Рамзия Валитова, — преподаватели в местном педагогическом училище, в помещении которого и работает музей (теперь это колледж).

Директор музея «Әлифба» Дамир Тазиев. Фото: Ильзира Гиззатуллина

Казылино (10 км)

Украшение села Казиле — кирпичная мечеть 1899 года с восьмигранным минаретом. Правда, придется ехать по грунтовке. Сейчас в двухзальном строении работает начальная школа. Сохранилось и медресе.

Фото: realnoevremya.ru

Губурчак (19 км)

Гөберчәк — родина писателя Мухаммета Магдеева. Заведующая его музеем Халида Габидуллина сразу говорит, что в деревню построили асфальтовую дорогу, только потому что в ней родился такой именитый человек. Раньше, кстати, село называлось Малый Муй, его основали удмурты.

Магдиев учился в селе Сикертан (мы к нему еще вернемся), а потом в Арском педучилище, преподавал в районе и, наконец, уехал изучать историю и литературу в Казань. Самое известное произведение Магдеева — «Торналар төшкән җирдә» 1978 года, явно вдохновленное и родным селом. Он в нем шутит, что, вероятно, название Губурчак произошло от слова «губернатор». Кстати, жена Магдиева, Лилия, — дочь писателя Гумера Баширова.

Не менее важен для истории отец писателя Сунгатулла, он был местным имамом. Расстрелян на Черном озере в 1938 году.

Фото: realnoevremya.ru

Сикертан (3 км)

При желании из Губурчака сюда можно пройтись пешком (видимо, повторив путь молодого писателя Магдиева — вы ведь знаете присказку, что наши родители обязательно ходили в школу через леса и поля?). 21 августа нынешнего года в этом селе открыли музей Галиасгара Камала. Хотя один из основателей татарского театра утверждал, что родился в Казани, метрика, найденная в 2004 году, указала, что он — уроженец этой деревни.

Среди экспонатов неожиданно обнаруживается... швейная машинка драматурга — на ней он шил для артистов костюмы. Музей построен на средства местного предпринимателя Шайдуллы Салахова. В местной школе запустили для детей «Школу экскурсоводов».

Галиасгар Камал. Источник: museum.ru