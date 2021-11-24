Поможет ли сортировка отходов сэкономить на платежах за вывоз мусора?

В Башкирии спорят об эффективности раздельного сбора ТБО

Фото: Эмиль Зиянгиров

Критика главы Башкортостана Радия Хабирова в адрес министра экологии РБ Урала Искандарова, выступившего с докладом о сортировке мусора, вызвала бурное обсуждение вопроса среди населения республики. Речь шла о том, как внедрить раздельный сбор отходов и отказаться от мусоропроводов в домах. Глава региона остался недоволен выступлением министра, а эксперты уверены, что только экономический стимул поможет сподвигнуть жителей Башкортостана сортировать отходы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Аккуратнее говорите, когда публично выступаете!»

Выступая на оперативном совещании, Урал Искандаров рассказал главе Башкортостана о необходимости заваривать мусоропроводы в домах и вводить сортировку отходов гражданами. В частности, чиновник упомянул о том, что при переходе на раздельный сбор мусора, стоимость услуг по вывозу отходов снизится.

— Надо признать, что есть проблема недостаточности сортировки отходов населением. Нам необходимо усилить информационную политику, мы планируем создать видеоролики с агитацией раздельного сбора отходов. Введение раздельного сбора ТКО приведет к уменьшению платы граждан за вывоз отходов, — заявил министр экологии.

Урал Искандаров: «Введение раздельного сбора ТКО приведет к уменьшению платы граждан за вывоз отходов». Фото: glavarb.ru

— Вы аккуратнее говорите, пожалуйста, когда публично выступаете. Что приведет к уменьшению платы за вывоз мусора. Это действительно так, в этом и смысл, но я вам хочу задать вопрос, а вот в Октябрьском, где у нас сильно продвинулись, и в Туймазах, факт уменьшения платы произошел или нет? — остановил его Радий Хабиров.

На вопрос главы Башкортостана о том, платят ли меньше в населенных пунктах, перешедших в тестовом режиме на раздельную систему сбора мусора, Урал Искандаров ответил отрицательно.

Глава Башкортостана отметил, что прежде, чем говорить о реальном снижении платы за вывоз отходов, необходимо полностью выстроить цепочку раздельного сбора, и предложил министру организовать полную систему в одном из городов, чтобы проверить, приведет ли это к реальному снижению.

«То ли вы не Цицерон… Не убедили вы меня вашим докладом. Вы говорите, людей убеждать надо. Людей мы такими призывами не убедим, это должна быть стройная система воспитания, — заключил Радий Хабиров.

Радий Хабиров: «Людей мы такими призывами не убедим, это должна быть стройная система воспитания». Фото: glavarb.ru

«Сначала нужно организовать, создать условия»

Выступление министра экологии начали активно обсуждать жители республики. Некоторые граждане уже сортируют отходы и в любой момент готовы перейти на новую систему:

— Давно раздельно собираю отходы (картон, бумагу, стекло, полиэтилен, пластик твердый, пластик мягкий, алюминий, жесть), только вот найти, куда сдать — тот еще геморрой, особенно металл, — пишет Светлана Хусаинова.

Кто-то соглашается со словами Радия Хабирова о том, что громкие заявления могут оказаться поспешными:

— Сначала нужно организовать, создать условия, только потом можно кричать с высокой трибуны, господа-товарищи, — выражает мнение Гульфая Валиева.



— Сортируй — не сортируй, приезжает один КАМАЗ, со всех контейнеров все валит в одну кучу. И какой смысл в раздельном сборе тогда? — задается вопросом Ильгиз Баширов.

Есть и те, кто сортировать мусор не собирается, мотивируя это отсутствием условий:

— Живу в однушке, в хрущевке, здесь маленькие кухни, одно мусорное ведро еле влезает. Где я должна сортировать? Весь дом мусорными ведрами заставлять? У меня нет ни места, ни времени, ни желания ничего сортировать, — сообщает Алевтина Яковлева.

На вопрос главы Башкортостана о том, платят ли меньше в населенных пунктах, перешедших в тестовом режиме на раздельную систему сбора мусора, Урал Искандаров ответил отрицательно. Фото: glavarb.ru

Только экономическая выгода подтолкнет людей к сортировке

Генеральный директор компании «Эко-Уфа», специализирующейся на сортировке отходов, Николай Штоль отмечает, что в основе современной переработки лежит дуальная система:

— Во всех странах, где есть раздельный сбор, два источника финансирования — коммунальный тариф и расширенная ответственность производителя. Это дуальная система. За одни отходы платят граждане, а весь цикл обращения с упаковкой ложится на производителей — к примеру, через экологический сбор. Мы купили что-то в бутылочке, и там в цене уже сразу заложена небольшая сумма, которая подразумевает весь цикл переработки. А у нас путают, думают, если два контейнера поставили — уже стала дуальная система.

Без введения такой системы, по мнению Николая Штоля, раздельный сбор мусора для граждан не станет выгоднее с точки зрения платы за вывоз ТКО:

— Это популизм такой, что сейчас все поставим и сразу все подешевеет. Ребята, вы экономику посчитайте, все это разложите по полочкам математикой, посмотрите, что будет прежде, чем делать такие заявления. У нас сначала заявят, а потом: ой, хотели, как лучше, а получилось, как всегда. И когда граждане начинают что-то делать уже, а им заявляют, что у вас все станет дороже, человек просто ничего и не будет делать.

Николай Штоль уверен, что единственно возможный фактор, который подтолкнет жителей к сортировке, это экономическая выгода для них самих:



— Норматив — это неперерабатываемые отходы, это вот минимально, если вы сортируете. Будете платить вот столько. Вы можете не сортировать, но будете тогда платить и норматив, и все, что выше, по факту. И будет разница. Кто сортирует — платит условные 50 рублей, а кто не сортирует — 150 рублей. Понятно, что должна быть полностью вся инфраструктура.

По мнению эксперта, даже сейчас можно увеличить долю сортируемых отходов, однако для этого необходимы определенные условия:

— Реально все можно довести условно до 30 процентов перерабатываемых отходов и достаточно быстро. Нужно людям внятно объяснить, что нужно делать, как они будут платить, если будут сортировать, и как они будут платить, если не будут этого делать. И не менять правила игры. А то у нас бывает, что сегодня сказали одно, завтра подумали — другое. Сначала одна реформа, потом другая, третья. Нужно подумать хорошо и один раз сделать, — подчеркивает Николай Штоль.

Если в случае с частными домами выявить сортировку каждым домохозяйством достаточно просто, то определить, кто из жильцов многоквартирных домов сортирует мусор, а кто — нет, гораздо сложнее. Николай Штоль уверен, что в данном вопросе необходимо ориентироваться на европейский опыт и принцип коллективной ответственности:

— Никто ничего не придумал, это называется коллективная ответственность. В Германии никто за соседа платить не будет. У нас как, вот я сортирую, а кто не сортирует — сами разбирайтесь. Там сам никто не разбирается. Там выставляют счет всем. Там ставят камеры, смотрят, отслеживают, штрафуют. Говорить, что там все дико законопослушные — ничего подобного. Там 30% будут сортировать, потому что они сознательные, 60% понимают, что если они сортируют, они платят меньше, 10% понимают, что если они будут плохо себя вести, они будут получать огромные штрафы. Вот и все, так же там это все работает. И система работает не только в Западной Европе. В Белоруссии все идет без громких «бла-бла-бла». Там никто не стал в приказном порядке заваривать мусоропроводы, просто сказали, что те дома, у которых мусоропровод, будут платить больше. Никто централизованно не приходил и не заваривал. Хотя громких заявлений, что у них реформа, там не делают.

В Белоруссии просто сказали, что те дома, у которых мусоропровод, будут платить больше. Фото: belta.by

Официально мусорная реформа в Башкортостане, как и в некоторых других субъектах Российской федерации, стартовала с 1 января 2019 года. Ее главная цель — улучшение экологической обстановки и снижение нагрузки на природу за счет ликвидации несанкционированных свалок и увеличения доли перерабатываемых отходов.