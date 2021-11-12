Волгоградский химзавод ищет миллиарды для всех кредиторов КЗСК

АО «Каустик» хочет привлечь «Промтех» к субсидиарной ответственности по долгам казанского предприятия на 5,5 млрд рублей

Российские кредиторы обанкроченного Казанского завода синтетического каучука активизировали борьбу за взыскание долга с предприятия в 5,5 млрд рублей. В преддверии возможного завершения конкурсного производства волгоградское АО «Каустик» (входит в ГК «НИКОС») потребовало привлечь к субсидиарной ответственности структуры «Промтеха» Валерия Шадрина, чье действующее АО «КЗСК», как считает истец, «извлекает выгоду от банкротства ОАО «КЗСК». Волгоградцы указали на то, что у обеих организаций один руководитель — Алексей Контуров. Правда, на следующий день после принятия иска в производство Контурова сняли с поста гендиректора АО «КЗСК». Очевидно, «стратеги» КЗСК будут отбиваться от претензий кредиторов, однако другие источники погашения требований до сих пор не определены. Подробности — в материале «Реального времени».

«Каустик» нашел крайнего по долгам КЗСК

В затяжном процессе банкротства ОАО «Казанский завод синтетического каучука», где зависли многомиллиардные требования российских компаний, назревает резонансное судебное разбирательство. Кредиторы намерены привлечь структуры «Промтеха» Валерия Шадрина к субсидиарной ответственности по долгам предприятия на 5,5 млрд рублей.

Как стало известно «Реальному времени», соответствующий иск подала волгоградская компания «Каустик». Ответчиком выступает действующее АО «КЗСК», которое истец считает контролирующим лицом по отношению к неплатежеспособному банкроту ОАО «КЗСК» (копия заявления есть в распоряжении «Реального времени»).

Как утверждает заявитель, «должник и ответчик являются аффилированными лицами посредством вхождения в одну группу», а также «связаны между собой общей структурой управления и производственной деятельностью». ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК», отмечается в заявлении, «имеют общие наименования, адреса, коды, ОКВЭД, одинаковую клиентскую базу».

Волгоградцы выявили семь признаков, которые, по их мнению, позволяют привлечь к субсидиарной ответственности АО «КЗСК». Фото: Ринат Назметдинов

Всего волгоградцы выявили семь признаков, которые, по их мнению, позволяют привлечь к субсидиарной ответственности АО «КЗСК». Но самым красноречивым аргументом стал тот факт, что оперативное руководство обоими предприятиями осуществляется одним лицом. «Так, гендиректор должника и ответчика является одним лицом (Алексей Контуров, экс-гендиректор КЗСК до его банкротства)», — говорится в иске.

«Разделили на «центр прибыли» и «центр убытков»»

Исходя из этого в исковом заявлении высказывается предположение о том, что новая компания АО «КЗСК» была специально создана в 2017 году, чтобы не платить по долгам учрежденного в 2002-м и обанкротившегося в 2019 году ОАО «КЗСК».

«Анализ указанных обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что учредители ОАО «КЗСК», имея значительную задолженность перед кредиторами, в том числе перед «Каустиком», с целью причинения вреда последним и уклонения от погашения задолженности создали новую компанию с таким же названием АО «КЗСК», которая стала заниматься той же деятельностью и заключает договоры с контрагентами, являющимися кредиторами ОАО «КЗСК»», — говорится в заявлении. — Совместные действия свидетельствуют о фактической передаче актива аффилированному лицу АО «КЗСК». При этом одинаковое название вводит в заблуждение добросовестных контрагентов».

Следуя логике заявителей, АО «КЗСК» извлекает выгоду из банкротства ОАО «КЗСК» (имеется в виду использование мощностей предприятия на условиях процессинга, — прим. ред.). «Должник и ответчик незаконно воспользовались возможностью ведения бизнеса, разделив на рисковые части «центров убытков» и безрисковые «центры прибыли», позволяющие в случае проблем с оплатой контрагентами в короткие сроки поменять рисковую часть (обанкротив/ликвидировав предыдущую) и продолжить ведение деятельности, не утрачивая активы», указывает заявитель.

Следуя логике заявителей, АО «КЗСК» извлекает выгоду из банкротства ОАО «КЗСК». Фото: Ринат Назметдинов

По этой причине волгоградцы считают, что АО «КЗСК» должно стать правопреемником долгов банкрота ОАО «КЗСК» и рассчитаться за него с конкурсными кредиторами.

— Если полное погашение требований кредиторов невозможно из-за действий контролирующего должника лица, то оно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам, — заключает истец, ссылаясь на базовые положения федерального закона «О банкротстве».

«Каустик»: заявление не отозвано, мы сохраняем свою позицию

В пресс-службе АО «Каустик» «Реальному времени» подтвердили факт подачи ходатайства, заявив, что компания, как один из кредиторов ОАО «КЗСК», законным путем отстаивает свои интересы. «На текущий момент заявление не отозвано, а сама компания придерживается этой позиции», — отметил представитель пресс-службы АО «Каустик».

Сумма субсидиарной ответственности АО была определена на основе финального отчета конкурсного управляющего Ольги Рущицкой, составленного в декабре 2019 года, говорится в исковом заявлении АО «Каустик». Дело в том, что в настоящее время конкурсная масса обанкротившегося КЗСК не определена, поэтому заявители вынуждены были воспользоваться уже имеющимися в деле данными. Два года назад Ольга Рушицкая оценила требования кредиторов в 5,539 млрд рублей.

Почему конкурсная масса остается несформированной, остается догадываться. Вероятно, сделки по возврату в собственность выведенных активов ОАО «КЗСК» не завершены. На запрос «Реального времени» по этому поводу новый «конкурсник» Владимир Каржадузов не ответил.

Минпромторг РТ лично взялся уговаривать бывших контрагентов ОАО «КЗСК» возобновить поставки сырья на новое казанское предприятие. Фото: rt.rbk.ru

Спасли «оборонку» от дефицита герметиков

Российский оборонный холдинг АО «Промтех» при поддержке Минпромторга РТ 2 года назад заключил соглашение с ОАО «КЗСК» о возобновлении работы предприятия в условиях конкурсного производства. Татарстанские власти приложили немало усилий, чтобы спасти гибнущее производство и найти стратега. «Ростех» отказался от участия в его реанимации, и руку помощи протянул российский холдинг «Промтех».

Соглашение предусматривало передачу производственной площадки КЗСК в аренду его структуре — ООО «Синтез» в обмен на инвестиции на перезапуск производственных цехов. В свою очередь Минпромторг РТ лично взялся уговаривать бывших контрагентов ОАО «КЗСК» возобновить поставки сырья на новое казанское предприятие. Среди его поставщиков оказался волгоградский «Каустик», который является единственным, кто производит технический винилиденхлорид (то есть хлор).

Итоги первого года работы руководство «Промтеха» впервые представило на заседании в Доме правительства РТ в августе прошлого года. «Полтора года назад ситуация на КЗСК была прискорбной, но зашла на процессинг компания «Промтех», — отмечал на заседании премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Тогда компания сообщила о переименовании «Синтеза» в АО «КЗСК», которое было зарегистрировано со 100-процентным участием «Промтеха». С ней было пролонгировано соглашение о передаче мощностей в процессинг, но на какой срок — не уточнялось. Источники, близкие к предприятию, называли трехлетний период — до лета 2023 года.

Предприятие было признано несостоятельным (банкротом) в июле 2019 года. Фото: Максим Платонов

Представитель «Промтеха» Денис Чернышов докладывал, что за счет давальческой схемы поставок был преодолен дефицит герметиков. «Удалось полностью восстановить производственные цеха завода, обеспечить предприятия ОПК необходимой продукцией в рамках ГОЗ. Закрыли полностью потребности судостроительных заводов: «Севмаш», «Адмиралтейские верфи», «Звездочка», «Амурский судостроительный завод», — перечислял он основных потребителей.

Объясняя причины переименования в АО «КЗСК», он говорил, что это было сделано «для сохранения преемственности технологий». «Сейчас оформляются лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химических объектов, лицензия на право работы с радиационными источниками. После оформления лицензий весь персонал «КЗСК» будет переведен на новое предприятие».

Тем временем конкурсное производство на ОАО «КЗСК» было продлено до февраля 2021 года. Предприятие было признано несостоятельным (банкротом) в июле 2019 года, а внешнее управление ввели в августе 2018 года. За это время требования кредиторов не были удовлетворены. Они оцениваются примерно в 5,5 млрд рублей, основным кредитором является ВЭБ (3,6 млрд рублей).

Исключением явилась сделка по выкупу долгов по договору цессии у «Акибанка». В июне этого года татарстанский банк продал требования на 233,7 млн рублей с дисконтом в 99,7% и вышел из состава кредиторов.

Алексей Контуров остался в качестве исполнительного директора ОАО «КЗСК» по договору с конкурсным управляющим, а на АО «КЗСК» — гендиректором. Фото: kzck.ru

Алексей Контуров оставил руководящий пост, но остался в команде

Как выяснилось, с переводом работников из ОАО «КЗСК» в АО «КЗСК» не изменилось лишь руководство. Алексей Контуров остался в качестве исполнительного директора ОАО «КЗСК» по договору с конкурсным управляющим, а на АО «КЗСК» — гендиректором. Совмещение им двух руководящих должностей вызвало негативную реакцию кредиторов, которые не получили ни рубля за несколько лет банкротства. Среди них — волгоградский «Каустик». «На момент подписания заявления требования АО «Каустик» остались неизменными, а суммарный объем всех требований кредиторов превышает активы должника», — указывает истец.

Интересно, что вскоре после подачи иска «Каустиком» о привлечении «Промтеха» к субсидиарной ответственности в госкорпорации мгновенно отправили в отставку Контурова. Заявление было зарегистрировано 25 октября, а на следующий день руководителем АО был назначен экс-глава компании «Промтех-Ульяновск» Игорь Сокол.

— Алексей Контуров продолжает работу в команде руководящего состава АО «КЗСК» на позиции заместителя генерального директора, — прокомментировали «Реальному времени» кадровые перестановки на АО в аппарате «Промтеха». — Мы используем весь кадровый потенциал корпорации для решения задач предприятий. Кадровая ротация внутри подразделений или в рамках предприятий корпорации всегда направлена на развитие предприятия по наилучшему сценарию.

Нового главу АО «КЗСК» охарактеризовали как опытного и успешного руководителя производственного предприятия. «У Игоря высшее химическое образование, свою трудовую деятельность он начинал по специальности. Контракт у нового генерального директора на 3 года», — рассказали в корпорации.

Основная стратегия развития АО «КЗСК» остается прежней и включает в себя безусловное выполнение текущих контрактов, совместную работу с предприятиями авиационной отрасли, развитие экспортного направления и главное — обеспечение экологической и техногенной безопасности. К тому же она была поддержана на заседании комиссии по вопросам взаимодействия правительства республики и ГК «Ростех». Очевидно, Шадрин будет отбиваться от претензий кредиторов, однако другие источники погашения долга до сих пор не определены, указывают эксперты.

По данным собеседников «Реального времени», источником могла бы стать продажа 4,6 га свободных земельных участков в Приволжском районе Казани, которые находятся в залоге. Фото: Ринат Назметдинов

«Промтех» не собирается продавать земли

Инициатива АО «Каустик» о привлечении АО «КЗСК» к субсидиарной ответственности будет рассматриваться в татарстанском арбитраже 30 ноября. Ходатайство готовы поддержать остальные кредиторы, так как не видят шансов для удовлетворения их требований.

Источники «Реального времени» объясняют неожиданную активность кредиторов вероятностью списания «вечных долгов». Дело в том, что в начале января конкурсный управляющий должен представить отчет о ходе ведения конкурсного производства, а в феврале собранию предстоит решить вопрос — продлевать ли его на новый срок или завершать. Основной кредитор ВЭБ высказывался в пользу его окончания.

По данным собеседников «Реального времени», источником могла бы стать продажа 4,6 га свободных земельных участков в Приволжском районе Казани, которые находятся в залоге «Акибанка», «Спурт» банка, «Татагропромбанка» и ВЭБа. Теоретически их могли бы выставить на торги для расчетов с кредиторами и закрыть основную часть требований. Однако вопрос пока остается открытым.

— В ближайшей перспективе АО «КЗСК» планирует развитие и модернизацию исключительно производственных мощностей на территории ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон», — сообщили в «Промтехе».