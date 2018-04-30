Список персон

Контуров Алексей Валерьевич

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1995 г. -Казанский государственный технологический университет по специальности «химическая технология высокомолекулярных соединений».

Трудовая деятельность:

1995 по 2004 гг. — начальник смены, и.о. начальника отделения цеха, заместитель начальника цеха, начальник цеха № 26 ОАО «КЗСК».

2004 по 2007 гг. — главный инженер, заместитель генерального директора ОАО «КЗСК».

С сентября 2007 г. — генеральный директор ОАО «Казанский завод синтетического каучука».

Награжден почетными грамотами министерства экономики и промышленности РТ (2001 г.), министерства промышленности и энергетики РФ (2006 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, г. Казань, ул. Лебедева, 1
  • Телефон: +7(843) 278-37-57
  • Email: konturov@kzck.ru
  • Сайт: www.kzck.ru

Дата последнего обновления: 30.04.2018

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