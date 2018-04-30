Контуров Алексей Валерьевич
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
1995 г. -Казанский государственный технологический университет по специальности «химическая технология высокомолекулярных соединений».
Трудовая деятельность:
1995 по 2004 гг. — начальник смены, и.о. начальника отделения цеха, заместитель начальника цеха, начальник цеха № 26 ОАО «КЗСК».
2004 по 2007 гг. — главный инженер, заместитель генерального директора ОАО «КЗСК».
С сентября 2007 г. — генеральный директор ОАО «Казанский завод синтетического каучука».
Награжден почетными грамотами министерства экономики и промышленности РТ (2001 г.), министерства промышленности и энергетики РФ (2006 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, г. Казань, ул. Лебедева, 1
- Телефон: +7(843) 278-37-57
- Email: konturov@kzck.ru
- Сайт: www.kzck.ru
Дата последнего обновления: 30.04.2018