Видео недели: елка в Альметьевске, Москва в тумане и спящий Байден

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Проходят — все



Группа активистов, выступающих против вакцинации и введения QR-кодов, из Набережных Челнов в начале недели побывала в соседнем Нижнекамске. Зайдя в один из ТЦ, они стали приглашать посетителей пройти внутрь магазина без предъявления кода: «Мы отменили, конечно. Мы здесь власть». Видео со страницы челнинской активистки быстро распространилось по соцсетям. Одни пользователи высказывали поддержку их действиям, другие осуждали, называя это и захватом торгового центра.

Дом Равиля Муратова чуть не сгорел

Дом бывшего первого вице-премьера республики Равиля Муратова попал во власть огня. Пожар вспыхнул утром 2 ноября в Адмиралтейской слободе. Соседи долго пытались дозвониться до МЧС, а когда бригада пожарных приехала, упало давление в пожарных гидрантах, так что тушить особняк было нечем. Впрочем, пожар потушили. А самого Муратова, по слухам, вообще нет на территории республики. На пожаре никто не пострадал.

К Новому году — с опережением графика



В нефтяной столице Татарстана на этой неделе уже начали готовиться к встрече Нового года. Монтаж 20-метровой главной городской елки шел на центральной площади Альметьевска. Видео процесса сооружения главного новогоднего атрибута появилось в городских пабликах соцсетей. Вместе с елкой на площади заблаговременно появилась и основа для будущего ледового катка.



Москва превратилась в Сайлент Хилл

Во вторник 2 ноября Москву неожиданно накрыл плотный туман. Из-за него в столичных аэропортах отменили и задержали вылет более 200 авиарейсов. В полотне тумана оказалась не только Москва, но и весь столичный регион. Судя по видео в соцсетях, в некоторых местах пелена тумана была такой густой, что не было видно даже пальцев вытянутой руки, на ролики также накладывают известные песни про туман — от группы «Любэ», Вячеслава Добрынина или Макса Барских. Конечно, не обошлось и без бредовых версий о том, что туман радиационный. А заядлые шутники пугали сограждан тем, что это распространяется назальная форма вакцины от коронавируса, чтобы уж все с гарантией оказались привитыми.

Пользователи создали и множество забавных мемов по поводу аномально плотного тумана — на одном из них мэр столицы Сергей Собянин сообщает, что, несмотря на локдаун, москвичи «все равно выходят из дома», на что его зам рапортует: «Запускаем туман». Однако эта «спецоперация» обернулась провалом, потому что Собянин вновь недоволен: «Теперь мы их не видим».

Спит уставший президент

В центре внимания пользователей Сети во всем мире на этой неделе снова оказался президент США Джо Байден. В этот раз поводом для обсуждения стало видео, где 78-летний глава государства уснул во время выступления одного из спикеров климатического саммита в Глазго. Видео стремительно распространилось по Сети и новостным каналам, став вирусным. Сон Байдена длился порядка 40 секунд. Он вполне мог бы подремать и дольше, если бы не помешал помощник, подошедший с каким-то вопросом.

Смена образа — в мгновение ока

Знаменитая фигуристка из Казани Алина Загитова продемонстрировала «чудеса» экстрабыстрого переодевания в ролике Reels в своем официальном аккаунте в Instagram. Эта фишка нового формата соцсети довольно популярна — ей пользуются многие обычные пользователи, инфлюенсеры и звезды во всем мире. На видео спортсменка в доли секунды меняет части спортивного гардероба на нарядный яркий костюм, подписав пост «Когда нет времени на сборы». За два дня лайки ролику поставили порядка 77 тысяч пользователей Сети.

О конфликте — через 10 лет

Поводом для разделения на два лагеря звездной тусовки России стал новый клип рэпера Оксимирона. 1 ноября после 4-летнего перерыва рэпер выпустил сольный трек «Кто убил Марка?» и клип на него. За сутки видео на официальном канале исполнителя в YouTube посмотрели почти 4 миллиона человек, что выдвинуло клип на первую строчку трендов этого видеохостинга в России.

В клипе Оксимирон впервые откровенно рассказал о конфликте с рэпером Ромой Жиганом (Роман Чумаков). Кстати, в день выхода ролика многие россияне с удивлением узнали, что Жиган и Джиган — это два разных деятеля. В клипе появляются кадры десятилетней давности, когда Жиган с соратником ворвались в квартиру Мирона, поставили его на колени вместе с рэпером Шокком и дали обоим по пощечине. После просмотра видео одни встали на сторону Оксимирона, другие стали защищать Жигана, считая, что обиду можно было давно простить и не ворошить былое.

Для фанатов Star Wars

Кинокомпания Disney представила на днях первый трейлер одного из самых ожидаемых сериалов о героях киносаги «Звездные войны». В этот раз «сольник» посвящен наемнику Бобу Фетту, другу Хана Соло.

Охотник за головами напомнил о себе во втором сезоне «Мандалорца», где и был анонсирован очередной спин-офф. В главной роли — снова Темуэра Моррисон, снимавшийся во II и III эпизодах Star Wars. Его напарницу Феннек Шанд сыграла Минг-На Вэн, ставшая известной по роли Мелинды Мэй в сериале про агентов Щ.И.Т. Первый эпизод сериала «Книга Боба Фетта» выйдет уже 29 декабря на стриминговом сервисе Disney+. Кстати, трейлер к нему за два дня посмотрели уже более 6 млн пользователей сервиса YouTube.