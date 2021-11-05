«Я уверен, многие даже не знают, что за праздник 4 ноября»

Жесткая позиция татарстанского историка по поводу Дня народного единства: при чем тут Сурков и почему именно поляков «назначили» объединять русский народ

Фото: Олег Тихонов

Вчера Россия отмечала государственный праздник, День народного единства. Корнями он уходит в 1612 год, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одолело польских интервентов и освободило Москву. «Реальное время» поговорило об этой дате со старшим научным сотрудником Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана, кандидатом исторических наук Булатом Рахимзяновым. В его мини-интервью — откровенные рассуждения о том, почему именно эти события выбраны в новой России поводом для государственного праздника.

«Историки сели и подумали — и ничего лучше этой даты не придумали»

— Что мы празднуем 4 ноября? В связи с чем был установлен этот праздник?

— 4 ноября мы отмечаем День народного единства. Праздник связан с событиями Смуты, которая достаточно долго длилась — c конца XVI и до начала XVII века, и условно закончилась в 1613 году, когда был избран новый царь. Но конкретно установление даты 4 ноября (по старому стилю — 22 октября) связано с тем, что в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Сначала они освободили Китай-город, после чего интервенты отступили в Кремль и в дальнейшем подписали капитуляцию. Это историческая канва события.

Мы можем заметить, что речь идет о событиях, которые были 400 лет назад. Как правило, люди не помнят, что было 100 лет назад, но почему-то решили воскресить именно эти события.

Для меня интерес в этом представляло то, что одним из инициаторов установления этого праздника был небезызвестный кремлевский политтехнолог и теневой кардинал Владислав Сурков. Он с присущей ему демонической откровенностью как-то высказался, что «в России ведь не было ни единого праздника, связанного с событиями до революции. Этот день стал днем русского национализма по сути своей». И далее он совершенно откровенно продолжает: «Была такая задача: как сказать об империи, о нашем желании расширяться, но при этом не оскорбить слух мирового сообщества». Вот, видимо, решили сказать об этом именно таким образом. Сурков четко отметил, что 4 ноября стало, по сути, днем русского национализма. Не знаю, хорошо ли для многонациональной России, когда выпячивается лишь один народ…

— Есть мнение о том, что для установления 4 ноября в свое время просто нашли ближайшую дату к 7 ноября: народ привык к «ноябрьским праздникам», а годовщину революции продолжать отмечать было уже не комильфо… Чем эта дата значительнее, чем, например, дата Бородинского сражения или Куликовской битвы, или Ледового побоища?

— Абсолютно согласен с этой точкой зрения. Народ действительно привык к «ноябрьским праздникам», а революция отошла на совершенно иные позиции. И нужно было что-то придумать взамен.

Я сам лично где-то в 2005—2006 годах в Институте всеобщей истории Российской академии наук слышал, как академик Александр Чубарьян, тогдашний директор института и советник президента России, нам объяснял, что была поставлена такая задача. В итоге историки сели и подумали — и ничего лучше этой даты не придумали.

Э. Лисснер, «Изгнание поляков из Кремля». Репродукция: wikipedia.org

Конкретно установление даты 4 ноября (по старому стилю — 22 октября) связано с тем, что в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

О какой вообще сплоченности идет речь? Это не очень понятно. В пояснительной записке, когда принимали этот праздник, говорилось о том, что воины народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и «продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». Здесь я не думаю, что какая-то осознанная сплоченность была у людей, когда они выкидывали иностранных пришельцев из страны. Это просто нормальное желание безопасности и желание жить по своим законам. Был ли этот процесс осознанным? Вряд ли.

Чем дата 4 ноября значительнее даты Бородинского сражения или Куликовской битвы, или Ледового побоища? Да ничем! Просто перечисленные события не подходили по датам на начало ноября, вот их и не взяли.

«Выпячивать тему мусульманского участия в этих событиях — это сильная натяжка»

— Как с этими историческими событиями связана Казанская икона Божией Матери?

— Это очень интересно, как переплетаются личности в истории, государственная политика и история отдельных людей. В 1649 году царь Алексей Михайлович принял решение отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября, то есть 4 ноября по новому стилю. В этот день у него родился сын Дмитрий Алексеевич.

То есть совместили такое радостное для отдельного человека, который хоть и являлся царем, но все же был человеком, событие, как рождение его сына, и государственный праздник. То есть, на мой взгляд, здесь совершенно искусственная привязка. Тем не менее привязали, и это все работает до сих пор.

Фото: Роман Хасаев

В 1649 году царь Алексей Михайлович принял решение отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября, то есть 4 ноября по новому стилю. В этот день у него родился сын Дмитрий Алексеевич

— Как мусульманское население России связано с событиями 1612 года? Татары как-нибудь участвовали в этой истории?

— Я давал подробное интервью «Реальному времени» по этому аспекту темы в прошлом году. Да, мусульманское население России с этими событиями связано — но не более, чем все остальное нерусское население. Тут никакой этнической составляющей нет. Как подданные империи, мусульмане наравне со всеми участвовали в этих событиях, видимо, не особо понимая, что происходит.

Действительно, президент России еще несколько лет назад поднял эту тему и сказал, что во главе ополчения 1612 года стоял этнический татарин, который отдал все свои деньги для спасения России, имея в виду Кузьму Минина, якобы настоящая фамилия которого Миндубаев.

Я считаю, что выпячивать тему мусульманского участия в этих событиях — это сильная натяжка. Никаких особых ролей у этой группы населения не было. Они выступали просто как население России, которое страдало от неурядиц и тотальной нестабильности.

— Почему праздник называется «День народного единства», если он связан с освобождением от польской интервенции?

— Действительно, здесь есть очередная натяжка. Официальная версия состоит в том, что в освобождении от иностранной интервенции участвовали все народы России. Но вряд ли это была осознанная акция и все вдруг решили сплотиться. Просто все страдали от нестабильности. И все были заинтересованы в установлении хоть какого-то порядка. Ну и по мере возможностей все в этом участвовали. Но сильно раздувать тему единства, которое тут же улетучилось, как только прошли эти военные события, я бы не стал.

В целом мы имеем дело с обычным акцентированием на каком-то историческом событии, когда это выгодно власти. В данном случае это было выгодно. Потому что наша власть вообще любит «раздавать» праздники, когда люди «отдыхают», зачастую доводя себя до безобразного состояния алкоголем. Так что нужно было придумать замену 7 ноября. И ее придумали, просто найдя близкую дату. Видимо, ставилась задача выбрать дату с 1 по 7 ноября — и ничего лучше 4 ноября не было.

Фото: Роман Хасаев

Нужно было придумать замену 7 ноября. И ее придумали, просто найдя близкую дату

Другой вопрос — при столь низком уровне культуры населения люди верят, без задней мысли на веру принимают все, что им говорят. В данном случае никто не разбирался, что за единство и откуда оно взялось. Я уверен, многие даже не знают, что за праздник 4 ноября. Просто ноябрьские праздники...

Кристина Иванова