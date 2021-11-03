Как решить вопрос сырьевого обеспечения химгиганта «Казаньоргсинтеза»

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Строительство ГПЗ в Татарстане может решить задачу обеспечения «Казаньоргсинтеза» сырьем, считают в «Татнефтехиминвест-холдинге», где на последнем заседании совета директоров вновь прозвучал этот вопрос. Является ли этот вариант решения задачи единственным? «Реальное время» разбиралось в вопросе, проанализировав различные способы решения вопроса дефицита сырья для КОСа в поиске наиболее эффективного.

Нехватка сырья ведет к снижению производства



На недавнем заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» вновь упоминался вопрос сырьевой обеспеченности одного из флагманов химической отрасли — «Казаньоргсинтеза».

КОС показывает хорошие финансовые результаты и не имеет кредитной задолженности. Можно было бы расширить инвестиционные планы. Однако без сырьевой базы любой проект окажется рискованным, говорилось на последнем заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

— Из-за нехватки сырья для заводов полиэтилена КОС снизил общий объем производства на 4,4% по итогам января — сентября. При этом предприятие было вынуждено переориентироваться на максимальную выработку более дорогого полиэтилена высокого давления, — приводил пример генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

Рафинат Яруллин заострил внимание на проблеме дефицита сырья для «Казаньоргсинтеза» на недавнем заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Фото: tatarstan.ru

Он предложил обсудить решение этой проблемы через создание собственного газоперерабатывающего завода. «Необходимо вернуться к оценке проекта строительства завода в Зеленодольском районе», — считает Рафинат Яруллин.

Идея строительства ГПЗ в Татарстане не нова. Но насколько она безальтернативна?

Где взять дополнительные 200 тысяч тонн этана в год

Сначала о сырье. На сегодняшний день «Казаньоргсинтез» обеспечивается сырьем по этанопроводу, оно поступает преимущественно из Оренбурга. Эта схема была отлажена еще в начале 70-х годов. КОС остается единственным переработчиком этанового сырья в России. Даже при имеющихся мощностях КОС готов принять дополнительные 200 тысяч тонн этана в год.

Гендиректор КОС Фарид Минигулов неоднократно говорил о том, что «мощности по переработке сырья у «Казаньоргсинтеза» выше, чем объем того сырья, которое поступает».

Перспективный горизонт обеспечения сырьем — реконструкция этанопровода «Оренбург — Казань» и Оренбургского ГПЗ ради увеличения мощностей. Тем более что возможности для реконструкции Оренбургского завода есть. А с учетом того, что «Казаньоргсинтез» теперь стал одним из якорных предприятий СИБУРа, партнерские отношения СИБУРа и «Газпрома» могут увеличить шансы на реализацию этого проекта.

На сегодняшний день «Казаньоргсинтез» обеспечивается сырьем по этанопроводу, оно поступает преимущественно из Оренбурга. Фото: Роман Хасаев

Также нельзя забывать о ведущемся строительстве новой установки ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», которая не просто исправит текущую ситуацию, но и даст возможность нарастить мощности. С этим связано максимальное развитие возможностей этиленопровода между Нижнекамском и Казанью (Поволжское этиленовое кольцо — система трубопроводов для транспортировки этилена между предприятиями ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск), ОАО «Уфаоргсинтез» (Уфа), ОАО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак), ОАО «Газпром нефтехим Салават» (Салават), ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань)).

«Газовый фактор»

Генеральный директор Центра отраслевых исследований Андрей Костин напомнил, что идея строительства ГПЗ для нужд КОС далеко не новая и обсуждается на протяжении нескольких лет. И пока много неизвестных. «До сих пор не называются и вероятные параметры проекта: необходимый объем переработки газа. По этой причине трудно дать оценку стоимости проекта, но, понятно, что речь идет о нескольких десятках миллиардов рублей», — комментирует ситуацию Андрей Костин.

Конечно, у этого проекта есть сильные и слабые стороны, которые заставляют возвращаться к нему на фоне меняющейся конъюнктуры мировых цен. Безусловно, наличие близкого к КОС источника поставки сырья является сильным аргументом при оценке целесообразности проекта. Но есть и обратная сторона: техническая и экономическая оценки ГПЗ. И здесь большие затраты связаны не столько со строительством ГПЗ, а с его инфраструктурой. Так, основная газовая магистраль по перекачке газа не является экспортной трубой «Газпрома». Поэтому предстоит переобвязка по транспортировке «жирного» газа, который не подходит основным потребителям. И таких моментов в подготовке инфраструктуры немало.

Отметим, что СИБУР имеет большой опыт строительства и эксплуатации ГПЗ, который позволяет давать объективную оценку будущим проектам. В структуре «СибурТюменьГаза» восемь газоперерабатывающих заводов, которые расположены на местах добычи нефти и газа крупных месторождений в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах России. Это Белозерный ГПЗ, Вынгапуровский ГПЗ, Губкинский ГПЗ, Нижневартовский ГПЗ, «Няганьгазпереработка», Южно-Балыкский ГПЗ, Южно-Приобский ГПЗ (СП с ООО «Газпромнефть — Хантос»). Ежегодно перерабатывается более 20 миллиардов кубов газа, вырабатывается 6 млн тонн собственного ШФЛУ, 1,5 млн тонн бензина газового стабильного БГС (аналог нафты). В настоящее время на финальной стадии находится проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома», который реализует НИПИГАЗ, только месяц назад вышедший из состава СИБУРа.

СИБУР имеет большой опыт строительства и эксплуатации ГПЗ, который позволяет давать объективную оценку будущим проектам. Фото: sibur.photas.ru

Решение сырьевого вопроса — один из мотивов сделки СИБУРа и ТАИФа

Итак. Расчеты по проекту ГПЗ ведутся много лет. Разработано ТЭО, которое тщательно изучают специалисты. Но логика в таком решении будет только тогда, когда оно станет комплексным. Например, появятся новые химические мощности КОСа, которые позволят создать прочную связку «ГПЗ — полная переработка», по аналогии с Амурскими ГПЗ и ГХК.

Эту мысль высказали многие аналитики. По словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, в случае строительства ГПЗ его объемы производства могут позволить «Казаньоргсинтезу» в будущем построить новый комплекс по переработке этана и ШФЛУ и получению этилена и пропилена с последующей переработкой и созданием новых мощностей по их переработке в конечные продукты.

Идея наращивания мощностей «Казаньоргсинтеза» — это новые перспективы и для рынка, и для республики, по мнению Александра Разуваева, члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков. «В Татарстане в последние годы были очень большие инвестиции, это сильно укрепило позиции республики как в России, так и в мире. Все, что связано с сырьем и продуктами переработки, очень хорошо дорожает, — оценил Александр Разуваев, высказав свое мнение о запуске ГПЗ в Татарстане: — Идея правильная. Маржинальность высокая».

Повышение сырьевой обеспеченности предприятий Татарстана стало одним из мотивов сделки СИБУРа и ТАИФа, так что здесь можно ожидать довольно быструю динамику. Фото: Роман Хасаев

На данный момент не прояснен вопрос с инфраструктурой и сырьем для самого ГПЗ. А пока для решения вопроса дефицита сырья для КОСа рассматриваются и другие более доступные варианты, такие как поставки с НКНХ и Оренбургского ГПЗ.

Повышение сырьевой обеспеченности предприятий Татарстана стало одним из мотивов сделки СИБУРа и ТАИФа, так что здесь можно ожидать довольно быструю динамику.

Общий прогресс работ по проекту этиленового комплекса НКНХ в настоящее время составляет 34%. Производство позволит перерабатывать прямогонный бензин объемом 1 800 000 тонн в год для получения 600 тысяч тонн этилена и таких целевых продуктов, как пропилен (273 тысячи тонн), бензол (249 тысяч тонн) и бутадиен (88 тысяч тонн). Строительно-монтажные работы будут закончены в декабре 2022 года, а в июне 2023 года планируется получить первую продукцию.

