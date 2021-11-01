Займы под 1% и образовательные программы: как Татарстан спасает бизнес в условиях COVID-ограничений

В Татарстане предприниматели смогут воспользоваться не только федеральными, но и региональными мерами поддержки

В условиях новых COVID-ограничений властям приходится спасать бизнес, который терпит убытки из-за мер, призванных улучшить эпидемиологическую обстановку. В Татарстане в дополнение к федеральным мерам поддержки предусмотрели региональные. Представители бизнеса могут воспользоваться займом под 1%, сервисными и образовательными мерами поддержки и т. д. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подать заявку на гранты можно с сегодняшнего дня

Меры по сдерживанию роста заболеваемости коронавирусом так или иначе приводят к проблемам у бизнеса. Например, после введения QR-кодов снизилась посещаемость торговых центров и заведений общепита. Как следствие, падают трафик и выручка, а бизнес оказывается в состоянии затяжной и мучительной гибели. О том, какими мерами поддержки со стороны властей могут воспользоваться татарстанские предприниматели, рассказали сегодня представители руководства республики.

Первый заместитель министра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин сразу же начал с федеральных мер поддержки — расширенной программы льготного кредитования «ФОТ 3.0» для бизнеса и социально ориентированных НКО, пострадавших от «ковидных» ограничений, и грантовой программы в размере одного МРОТ на сотрудника. Подать заявку на получение этих мер поддержки можно уже с сегодняшнего дня.

На гранты предприниматели успевают подать заявки до 15 декабря включительно. Сделать это можно дистанционно, через личный кабинет на сайте ФНС, или распечатав и направив заявление в налоговую по почте. Первый способ, как отметил Сибгатуллин, предпочтительнее — так заявку обработают быстрее.

Фото: tatar-inform.ru

— Важно, что бизнес будет освобожден от налогов с полученных грантов. И если предприниматель решит направить грант на выплату заработной платы своим сотрудникам, ему не придется платить с этой суммы НДФЛ и страховые взносы, — уточнил Сибгатуллин.

Выплаты грантов будут осуществлять автоматически в течение восьми рабочих дней. Первые выплаты заявители начнут получать уже с 15 ноября.

Гранты из расчета одного МРОТ за сотрудника могут получить предприниматели, занятые в 21 сфере:

деятельность автовокзалов и автостанций; деятельность в области демонстрации кинофильмов;

деятельность музеев;

деятельность зоопарков;

деятельность физкультурно-оздоровительная;

деятельность санаторно-курортных организаций;

образование дополнительное детей и взрослых; предоставление услуг по дневному уходу за детьми;

деятельность по организации конференций и выставок;

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

стоматологическая практика;

деятельность по предоставлению мест для временного проживания;

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;

деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта.

«ФОТ 3.0»

Следующая мера поддержки, запущенная на федеральном уровне, — льготное кредитование под 3% на любые обоснованные заемщиком цели, она же программа «ФОТ 3.0». Подать заявку на получение льготного кредита тоже можно с сегодняшнего дня.

— Размер кредита рассчитывается исходя из одного МРОТ на одного занятого с умножением на 12 месяцев. Срок кредитования составляет 18 месяцев, включая отсрочку по уплате процентов и тела кредита на шесть месяцев, по истечении которых период погашения кредита составит 12 месяцев равными долями, — рассказал Сибгатуллин.

Получить льготный кредит смогут участники «ФОТ 2.0» и первой программы «ФОТ 3.0», а также компании из шести новых, добавившихся сфер: дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, химчистки, стоматология, а также парикмахерские и салоны красоты. Всего в нее включено 17 видов деятельности. Кредиты могут получить и предприниматели, зарегистрировавшиеся с 1 июля 2020 года.

— Вот тут хотел пояснить, для чего это. То есть это категория вновь зарегистрированных предпринимателей, которые в принципе по дате своего рождения не могли участвовать в программе «ФОТ 2.0» и «ФОТ 3.0», поэтому правительство России это предусмотрело, и эту категорию бизнеса также включили в категорию получателей по «ФОТ 3.0», — объяснил Сибгатуллин.

Льготные кредиты можно получить в 30 банках, половина из которых представлена в Татарстане. Сибгатуллин заверил, что взаимодействие с банками налажено. Заявки на льготные кредиты от бизнеса они уже начали получать.

Сибгатуллин напомнил, что одним из условий для получения кредита по льготной ставке является сохранение предпринимателем не менее 90% численности сотрудников, зафиксированных в кредитном договоре:

— Если предприятие нарушит условие сохранения численности работников, то оно автоматически выпадает из программы и начинает платить полную рыночную ставку, которая, полагаем, будет составлять порядка 10% годовых. Банки самостоятельно проверяют численность работников через платформу Федеральной налоговой службы.

Кроме того, Сибгатуллин напомнил, что по ранее выданным льготным кредитам период погашения увеличен с шести до 12 месяцев:

— Это значит, что для предпринимателей, ранее получивших кредит, ежемесячные платежи станут меньше. То есть если раньше кредит был на 12 месяцев, то теперь он рассчитан на 18 месяцев, — констатировал первый заместитель министра экономики Татарстана.

Он обратил внимание, что участники предыдущей программы «ФОТ 3.0» могут получить кредит повторно. Его они могут направить на погашение первого кредита либо, если позволяют финансы, «обслуживать сразу два кредита одновременно».



Сибгатуллин добавил, что еще одной мерой поддержки малого и среднего бизнеса служит реструктуризация кредитов для малого и среднего бизнеса. На нее могут рассчитывать в том числе кредитные и микрофинансовые организации.

— Для проведения реструктуризации заемщикам необходимо подать заявление об изменении условий договора. Срок подачи заявлений начинается так же, с сегодняшнего дня, и продлится до 31 декабря этого года, — рассказал Сибгатуллин.

Татарстан поможет розничной торговле и самозанятым

Предпринимателям, которых не касаются федеральные меры поддержки, окажут помощь на республиканском уровне. Власти запускают микрозаем под 1%, который оказался востребованным еще в 2020 году. Вместе с этим те, кто оформил его раньше, получат отсрочку на погашение.

— В основном это торговля, по которой мы и фиксируем большинство обращений, — уточнил получателей поддержки Сибгатуллин. Он же отметил, что в Татарстане на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлено свыше 3 млрд рублей.



В частности, предложение предназначается субъектам розничной торговли в неспециализированных магазинах, а также магазинах по продаже информационного и телекоммуникационного оборудования, прочих бытовых изделий, культурно-развлекательного назначения, прочих автотранспортных средств, кроме пассажирских, в специализированных магазинах.

Микрозаем предоставляется Фондом поддержки предпринимательства РТ. Как рассказал его генеральный директор Айдар Салихов, в первую очередь продукт рассчитан на субъектов МСП, занимающихся розничной торговлей, которые не попали в программы поддержки от федерального центра, но пострадали от введенных в республике ограничений.

— Второе — это ИП, не имеющие наемных сотрудников, осуществляющие деятельность, связанную с творчеством, спортом, работой театров, кинотеатров, зоопарков, санаториев, бань, гостиниц, выставок, общественного питания, — добавил Салихов.

Фото: tatar-inform.ru

Получатель займа может направить его на любые предпринимательские цели. Предоставить готовы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей — при условии сохранения предпринимателем не менее 90% численности сотрудников по состоянию на 1 октября 2021-го. Если условие не выполнить — договор пересмотрят и выплачивать кредит придется по ключевой ставке ЦБ, установленной на дату заключения договора.

Также в Татарстане пересмотрели микрозаем «Самозанятые». Если раньше на него могли рассчитывать плательщики налога на профессиональный доход, зарегистрированные как минимум 6 месяцев, то теперь его могут получить зарегистрированные от 1 месяца. Самозанятые могут получить микрозаем в размере от 50 до 500 тысяч рублей на срок от трех до 24 месяцев. Максимальная ставка — 5,5% годовых.

Кроме того, властями Татарстана в этом году была продолжена программа субсидирования затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды:

— В следующем году мы планируем продолжить ее действие и включить туда расходы общепита, ресторанов, которые действуют в этом году в период текущих ограничений, — анонсировал Сибгатуллин.



Нефинансовые меры поддержки

Помогают власти Татарстане бизнесу и нефинансовыми инструментами. Речь идет о мерах поддержки для расширения рынков сбыта. Это создание товарных карточек, фотосъемка продукции, настройка логистики и консультации по особенностям работы на маркетплейсах. Кроме того, в Татарстане готовы помочь в повышении квалификации сотрудников МСП по работе на онлайн-площадках для торговли.

— Полка магазинов имеет ограничение по емкости, по географии реализации, а маркетплейсы дают возможность предпринимателям и самозанятым гражданам торговать по всей России.

Салихов напомнил, что татарстанским предпринимателям готовы помочь с выходом на международные маркетплейсы. Там им могут приобрести годовой аккаунт. Если впоследствии у предпринимателя появятся международные контракты, ему готовы оказать помощь в сертификации продукции:

— Здесь у нас услуга — до миллиона рублей мы можем платить за предпринимателя за международную сертификацию на условиях софинансирования 80 на 20. То есть мы оплачиваем 80%, 20% оплачивает предприниматель, — рассказал Салихов.

Кроме того, татарстанские бизнесмены могут воспользоваться экспертными сессиями по digital-маркетингу. Всего представлено 32 онлайн-урока по digital-маркетингу, маркетингу, таргетированной и контекстной рекламе. По итогу определяются 50 лучших предпринимателей, аккаунтами которых займутся профессионалы.

Сервисные и образовательные меры поддержки

Салихов также обратил внимание, что в Татарстане для бизнесменов запущены сервисные меры поддержки — три пакета, из которых можно выбрать один. Первый — ведение бухгалтерской либо налоговой отчетности, подготовка и сдача отчетности, а также кадровое администрирование.

Второй пакет сервисных мер — кадровое администрирование и расчет зарплаты в течение шести месяцев. Третий — анализ состояния учетной базы, восстановление учета за предыдущий период.

Кроме того, с 6 ноября в Татарстане запускается образовательная мера поддержки — масштабирование бизнеса через франшизу. Заявки на участие принимаются до 4 ноября.

Еще один образовательный проект — «Бизнес на прокачку». Здесь заявки от предпринимателей принимаются до 15 ноября. Обучение будет проводиться с середины ноября до 10 декабря. Занятия будут проходить онлайн и офлайн, на них эксперты проведут анализ бизнес-процессов на предприятиях и дадут рекомендации по оптимизации деятельности.

Когда предпринимателям стоит обратиться в Гарантийный фонд РТ

Когда предпринимателям стоит обратиться в Гарантийный фонд РТ, рассказал его директор Рустем Мухамедшин. Прежде всего когда залогового обеспечения недостаточно для получения всего кредита.

— Далее — если предприниматель покупает или приобретает какое-то нестандартное оборудование, то, как правило, это приводит к применению понижающего коэффициента при залоге имущества и требуется дополнительное обеспечение. И третий случай — это когда на рынке услуг очень большое количество предложений от банков, где порой предприниматель теряется и не знает, как выбрать тот или иной продукт, — рассказал Мухамедшин.

Фото: tatar-inform.ru

В связи с введением новых ограничений в Татарстане Гарантийный фонд РТ запускает два новых продукта к существующим проектам «Стандартный» и «Согарантия». Речь идет о льготной поддержки для субъектов, «чья деятельность ограничена постановлением Кабинета министров №208».

— Прежде всего это продукт «Поддержка 2021». Максимальная сумма поручительства по нему составляет до 50 миллионов рублей. Ставка по вознаграждению по данному продукту снижена нами в два раза по сравнению со «Стандартным» и составляет 0,5%. А также мы предусмотрели возможность отсрочки уплаты вознаграждения до шести месяцев, — сообщил Мухамедшин.

Второй продукт — гарантийный продукт реструктуризации.

— В случае если предприниматель не может оплачивать кредит с поручительством Гарантийного фонда, и во втором случае это отдельный кредитный договор. Он может реструктуризировать свою кредитную задолженность, воспользовавшись как раз вот этим нашим новым продуктом «Реструктуризация», — пояснил Мухамедшин.

Максимальная сумма поручительства — до 50 миллионов рублей. Есть возможность отсрочки до шести месяцев.

— Наши двери всегда открыты для предпринимателей. Мы рады будем их видеть и помочь, — заявил директор Гарантийного фонда РТ.