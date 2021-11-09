День в истории: татарский просветитель Буби, аграрная реформа и разрушение Берлинской стены

Чем примечательна дата 9 ноября

Фото: tataroved.ru (Габдулла Буби с женой и дочерьми)

Сегодня, 9 ноября, в России — День сотрудников СОБРа, в мире — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, а также День антиядерных акций. В разные годы и столетия в этот день в Париже произошел переворот, поставивший точку в истории французской революции, в Москве открылся первый городской водопровод, началась аграрная реформа Петра Столыпина, прошло успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова, парижанин Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу, в Мюнхене подавили «пивной путч», руководимый Адольфом Гитлером, в нацистской Германии произошли массовые погромы евреев «Хрустальная ночь», началось разрушение Берлинской стены. Родились в эту дату русский писатель Иван Тургенев, французский писатель Эмиль Габорио, поэт и прозаик Велимир Хлебников, разработчик методов импульсивного фотолиза, лауреат Нобелевской премии по химии Рональд Джордж Рейфорд Норриш. Умерли монах Киево-Печерского монастыря, предполагаемый автор «Повести временных лет» Нестор Летописец, самый первый кавалер ордена Красного Знамени Василий Блюхер, французский генерал, президент Франции Шарль де Голль. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Поэт Велимир Хлебников и основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова

9 ноября 1871 года в деревне Иж-Буби Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне — Агрызский район Татарстана) родился педагог-просветитель, основатель татарского медресе в селе Иж-Бобья Габдулла Габдулгаллямович Буби. Всю жизнь Буби занимался самообразованием, изучал труды арабских просветителей-гуманистов Мухаммеда Абдо, Абдуррахмана ал-Кавакиби, Касима Амина, турецких реформаторов-идеологов «новых османов» Намыка Кямала, Зии-бея, Ахмеда Мидхата (Мидхата-паши) и других. В 1895 году Буби стал указным муллой и с благословения отца приступил к реорганизации иж-бубинского медресе. К 1902 году он создал комплекс мужской и женской средних школ, где наряду с глубоким изучением богословия давали широкое светское образование.

В дальнейшем Буби продолжал совершенствовать учебные программы, вводить новые предметы, открывать новые классы. Так, с 1903 года было введено преподавание русского языка, в 1905-1907 годах семейство Буби добились от Сарапульского уездного земства открытия одноклассной женской и двуклассной мужской русско-татарских школ, разрешения выдавать свидетельства с правом преподавания в начальных татарских школах. В Иж-Буби за знаниями потянулась молодежь со всех уголков России — из Казани и Оренбурга, Москвы и Иркутска, Уфы и Ташкента. Росту популярности медресе Буби способствовало и то, что Габдулла Буби всегда сочетал практическую работу с теоретическим обоснованием и пропагандой своих взглядов. 7 февраля 1922 года Габдулла Буби скончался от туберкулеза и был похоронен в Иж-Буби. Учитывая его заслуги, Советское правительство назначило его жене Хуснифатиме персональную пенсию. Его именем назвали одну из улиц Казани в районе Черного озера (но это решение было отменено в 30-е годы когда Буби признали лидером панисламизма и пантюркизма). В Иж-Буби создан музей, проводятся научно-практические конференции.

Фото wikipedia.org

9 ноября 1885 года родился русский поэт, родоначальника русского футуризма Велимир (настоящее имя — Виктор Владимирович) Хлебников. В 1898 году семья переехала в Казань, где Виктор поступил в 3-ю казанскую гимназию. Летом 1902 года посещал орнитологические курсы. Через пять лет он окончил курс гимназии. В 1903 году Хлебников поступил на математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета. В ноябре того же года после участия в студенческой демонстрации был арестован и месяц провел в тюрьме. В феврале 1904 года Виктор подал прошение об увольнении из числа студентов. Летом того же года попросил зачислить его на естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета, где и продолжил обучение. Слава Хлебникова-новатора началась со стихотворений «Зверинец», «Заклятие смехом», «Бобэоби» (1908-1909). В 1910 году он вошел в группу «Гилея», в которую входили поэты Василий Каменский, Давид Бурлюк, а позже вошли Владимир Маяковский и Бенедикт Лившиц. Вскоре Хлебников стал главным теоретиком футуризма, который он называл «будетлянством». Его стихи вошли в футуристический сборник «Садок судей» (1910), которым заявило о себе новое литературное движение. В том же году вышли книги поэта «Ряв!», «Творения 1906-1908" и другие. Творчество Велимира Хлебникова оказало большое влияние на поэтов Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака, Николая Заболоцкого.

9 ноября 1927 года умер первый нарком юстиции Татарстана Алексей Нехотяев. Он родился 5 декабря 1879 года в Симбирске. Участвовал в студенческих волнениях в Казани в 1903 году. В 1904–1906 году служил в Казанском окружном суде. В 1906–1917 году Нехотяев был помощником присяжного поверенного округа Казанской судебной палаты. С февраля 1917 года — член Казанского комитета общественной безопасности, с мая — исполкома Казанского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. После Октябрьской революции Нехотяев стал комиссаром по судебным делам, помощником комиссара юстиции, председателем кассационного суда. В 1918 году он был председателем Казанского окружного суда, в 1919–1920 году — заведующим отделом юстиции Казанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В 1920-1921 годах был наркомом юстиции ТАССР.

Фото: vk.com/kvnrt

В ночь с 8 на 9 ноября 2019 года на трассе между Набережными Челнами и Казанью произошла авария. В результате погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. 32-летний водитель «Фольксвагена» на большой скорости протаранил «КАМАЗ», который ехал впереди. Известные КВНщики Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа попали в реанимацию челнинской БСМП.

9 ноября 2020 года Верховный суд РТ приговорил к 15 годам колонии строгого режима приговорил 49-летнего беглого участника ОПС Алексея Назарова. Он признан виновным в убийстве 17-летнего Эльмира Шафигуллина, покушении на жизни трех его друзей и повреждение автомобиля в ходе стрельбы членов группировки «Седьмовские» во дворе коробки домов 66, 68, 70 и 72 по проспекту Победы в ночь на 4 июня 2011 года. В ту ночь «Седьмовские» ждали нападения «Первомайских» и кроме стволов вооружились бутылками с зажигательной смесью и арматурой. На случайно заехавшую во двор «Ладу Приора» обрушился шквал огня. «Реальное время» тогда вело репортаж из зала суда.



Фото: Ирина Плотникова

Начало аграрной реформы Столыпина, испытания первого в мире ранцевого парашюта

9 ноября (28 октября по старому стилю) 1818 года родился русский писатель-реалист Тургенев. Первое произведение Тургенева — драматическая поэма «Стено» — была написана в 1834 году. В 1843 году была опубликована поэма «Параша», высоко оцененная Виссарионом Белинским. В конце 1840-х годов Тургенев много писал для театра. Его пьесы «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне» и «Провинциалка» были популярны у публики. До 1850 года писатель жил за границей — в Германии, Франции, общался с Павлом Анненковым, Александром Герценом, познакомился с Жорж Санд, Проспером Мериме, Альфредом де Мюссе, Фредериком Шопеном, Шарлем Гуно. В 1856 году в печать вышел первый крупный роман Тургенева — «Рудин». А в 1862 году был опубликован роман «Отцы и дети». После 1871 года Тургенев жил в Париже, изредка возвращаясь в Россию. Он активно участвовал в культурной жизни Западной Европы, пропагандировал русскую литературу за рубежом. Кроме того, он посещал кружок крупнейших французских писателей — Гюстава Флобера, Эмиля Золя, Альфонса Доде, братьев Гонкур, где пользовался репутацией одного из крупнейших писателей-реалистов. Иван Тургенев умер 3 сентября (22 августа по старому стилю) 1883 года в Буживале, под Парижем, похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

9 ноября 1906 года по инициативе председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина был издан указ о порядке выхода крестьян из общины и закрепления в личную собственность надельной земли, который знаменовал собой начало аграрной реформы. Она преследовала несколько целей: создать в деревне прочную опору для самодержавия из крепких собственников, (крепкие хозяйства должны были стать препятствием на пути нарастания революции в деревне); разрушить общину, насадить частные хозяйства в виде отрубов и хуторов, а избыток рабочей силы направить в город, где ее поглотила бы растущая промышленность; обеспечить подъем сельского хозяйства и дальнейшую индустриализацию страны с тем, чтобы ликвидировать ее отставание от передовых держав. В результате аграрной реформы начался подъем сельского хозяйства, на 12-15% увеличилась средняя урожайность всех хлебов, более активно начала действовать сельская кооперация, возросло применение новых машин и орудий. В социально-политическом отношении произошло увеличение слоя зажиточных хозяйств. Но в то же время стала расти социальная напряженность как на селе, так и в городе.

Глеб Евгеньевич Котельников с парашютом РК-1 за плечами. Фото авиару.рф

9 ноября 1911 года прошло успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1, разработанного Глебом Котельниковым. Парашют имел круглую форму, укладывался в металлический ранец расположенный на летчике при помощи подвесной системы. На дне ранца под куполом располагались пружины, которые выбрасывали купол в поток, после того как прыгающий выдергивал вытяжное кольцо. Впоследствии жесткий ранец был заменен мягким а на его дне появились соты для укладки в них. Такая конструкция спасательного парашюта применяется до сих пор.

Патент неоновой рекламы, разрушение Берлинской стены

9 ноября 1911 года француз Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу. Изобретению предшествовали многочисленные эксперименты с отделением инертных газов от кислорода, так как очищенный кислород требовался для медицины и промышленности. Однажды подав на емкости напряжение, исследователь получил принципиально новый продукт — неон. Клод сразу открыл фирму Claude Neon Lights и начал продавать лицензии на свое изобретение по всему миру. В России первая неоновая реклама появилась в 1931 году. Это была неоновая вывеска «САД» в городском парке им. Прямикова, который находился недалеко от Таганской площади. Позже неоновые вывески нашли свое применение в кинотеатрах и гостиницах.

Фото wikipedia.org

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии началась серия еврейских погромов, вошедшая в историю как «Хрустальная ночь» (нем. Kristallnacht) или «Ночь разбитых витрин». «Хрустальная ночь» стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Формальным поводом для акции стало покушение в Париже 17‑летнего еврейского подростка, сына польских репатриантов Гершеля Грюншпана на жизнь германского дипломата. Он желал отомстить за унижения своей семьи, высланной из Германии в числе 15 тысяч евреев и приобрел пистолет. Беспрепятственно войдя на территорию посольства, он выстрелил в третьего секретаря барона Эрнста фон Рата.

В ту ночь нацисты атаковали «неарийские» магазины и банки, синагоги и дома евреев, а утром улицы Берлина, Мюнхена, Нюрнберга, Гамбурга, Вены и многих других немецких и австрийских городов оказались усыпаны битым стеклом. В результате беспорядков около 90 человек убили, сотни ранили и покалечили, около 30 тысяч человек были отправлены в концентрационные лагеря Заксенхаузен, Бухенвальд и Дахау. Были разрушены тысячи домов, торговых и коммерческих предприятий, 267 синагог сожгли или разгромили. Общий ущерб составил 25 миллионов рейхсмарок, из которых значительная часть пришлась на разбитые витрины (отсюда второе название «Хрустальной ночи» ‑ «Ночь разбитых витрин»).

Фото wikipedia.org

9 ноября 1989 года началось разрушение Берлинской стены. Она состояла в основном из стандартных блоков высотой 3,6 м и шириной 1,5 м. После разрушения около 40 тыс. блоков были использованы для различных строительных проектов в Германии, многие были проданы или подарены другим городам. Кусок берлинской стены есть и в Москве у Сахаровского центра. Стену построили для того, чтобы сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, число которых росло из года в год (до начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек).

Прорыв через стену и ее разрушение произошли случайно. 9 ноября в эфире телевидения ГДР показали ответы на вопросы члена политбюро Гюнтера Шабовски, который заявил, что упрощение режима пересечения начинается немедленно. Хотя планировалось, что он будет облегчен постепенно, а жителям востока все равно потребуется виза для пересечения границы. В тот же вечер тысячи людей начали подходить к границе, первым не выдержал наплыва людей офицер на КПП Борнхольмер-штрассе Харальд Йегар, давший команду пропустить толпу. Его примеру последователи и на других КПП. В Берлине сейчас сохранились фрагменты стены, они служат мемориалом, напоминающим о периоде холодной войны.

