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Происшествия

Основательница Татарской лиги КВН погибла в ДТП под Челнами

15:42, 09.11.2019 2
Основательница Татарской лиги КВН погибла в ДТП под Челнами
Фото: vk.com/kvnrt

В ночь на субботу на трассе между Набережными Челнами и Казанью произошла авария. В результате погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова.

«Страшная трагедия произошла этой ночью на трассе Казань — Набережные Челны. После полуфинала Татарской лиги попала в аварию наша группа организаторов», — сообщается в группе КВН РТ.

В реанимацию челнинской БСМП попали также Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа. В аварии пострадали Руслан Харисов и Екатерина Захарова.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:16
    Какая страшная трагедия((( соболезнования родным и близким!
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  • Анонимно 16:31
    Очень очень жаль! Светлого хорошего человека не стало...
    Соболезнования родным и близким
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