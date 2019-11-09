Основательница Татарской лиги КВН погибла в ДТП под Челнами
В ночь на субботу на трассе между Набережными Челнами и Казанью произошла авария. В результате погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова.
«Страшная трагедия произошла этой ночью на трассе Казань — Набережные Челны. После полуфинала Татарской лиги попала в аварию наша группа организаторов», — сообщается в группе КВН РТ.
В реанимацию челнинской БСМП попали также Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа. В аварии пострадали Руслан Харисов и Екатерина Захарова.ПроисшествияОбщество Татарстан
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Соболезнования родным и близким