Основательница Татарской лиги КВН погибла в ДТП под Челнами

В ночь на субботу на трассе между Набережными Челнами и Казанью произошла авария. В результате погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова.

«Страшная трагедия произошла этой ночью на трассе Казань — Набережные Челны. После полуфинала Татарской лиги попала в аварию наша группа организаторов», — сообщается в группе КВН РТ.

В реанимацию челнинской БСМП попали также Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа. В аварии пострадали Руслан Харисов и Екатерина Захарова.