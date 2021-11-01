Бизнес-аккаунт дня: казанская компания по строительству загородных домов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 184-я

Спрос на загородную недвижимость в последние годы растет стремительными темпами. За прошлый год в Татарстане число желающих переехать из большого города увеличилось более чем наполовину. Реализовать мечту и построить «домик в деревне» жителям Казани уже больше 10 лет помогает проектно-строительная фирма «Аксиома». Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

За 12 лет — более 300 домов

Имея за плечами строительный вуз и освоив разные строительные профессии, два друга — казанцы Владимир Михайлов и Илья Макаров — основали в середине 2000-х годов свою строительную компанию «Аксиома». Они не только руководят ей, но и сами принимают заявки от клиентов, выезжают на строительные объекты. На счету стройфирмы уже более 300 сданных объектов и порядка 1 тысячи подготовленных под стройку фундаментов. У «Аксиомы» есть собственное архитектурное бюро, эксперты которого помогут определиться с дизайном дома и создадут его проект. А затем строительные бригады займутся его возведением. Компания строит дома из различных материалов — кирпич, дерево или блоки. Кроме того, в список услуг входит внутренний дизайн жилья — не важно квартира это или частный дом.

Сегодня аналитический разбор Инстаграм-аккаунта строительной компании провел Олег Кашин — сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сфере деятельности которого графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.



Аватар — это лицо аккаунта

Очень частая ошибка предпринимателей — это не разделять личный бренд и свою компанию. В чем проблема? В том, что методы и инструменты продвижения разные. Компания — это не директор и не владелец. Компания — это больше. Это— совокупность капиталов: денежных, кадровых и временных. Когда предприниматель ведет аккаунты в соцсетях от лица своей компании, он возвышает собственную персону, не раскрывая саму компанию. И из всех капиталов остается только один. И это — основная проблема аккаунта @pskaksioma

Аватар профиля. Серая маленькая надпись «уверенность в строительстве» не видна на белом фоне и просто не нужна. Аватар — это лицо аккаунта, а сейчас это лицо еле-еле влезает в обрамление, поэтому смотрится не очень аккуратно. Будет лучше смотреться, если уменьшите размер логотипа.

Ник аккаунта «pskaksioma» — тяжело прочитать. Не скажу, что это критично, но будет лучше написать так: «psk_aksioma». Зачем? Чтобы сделать общий вид аккаунта более аккуратным, и чтобы выразить заботу о потенциальном клиенте даже в таких мелочах.

Имя и био профиля. Из-за капса выглядят очень грязно и агрессивно. Также помним, что именно имя профиля участвует в поисковой индексации внутри «Инстаграма», поэтому при запросе «строительная компания» будет выдавать очень много конкурентов. Может, будет лучше написать «Строительство загородных домов» — это ведь основное направление компании, поэтому этот шаг поможет привести к более целевому трафику.

В био нужно лучше раскрыть УТП (уникальное торговое предложение) компании. Например, гарантия — можно сразу сказать, сколько она длится. Не помешает добавить эмодзи, чтобы визуально выделить ключевые моменты, например, конкурентные преимущества.

Сайт. За все разборы аккаунтов, которые я провел, впервые вижу, что на сайте установлен FB Pixel. Это очень правильное решение. А для читателей напомню, что Pixel — это маркетинговый инструмент, который позволяет показывать рекламу на посетителей сайта, а также оптимизировать ее под определенные действия, например, отправку заявки или обратный звонок.

Самое страшное в этом аккаунте — это полное отсутствие закрепленных историй. Они должны быть, потому что через них можно прогревать потенциальных клиентов. Нужно добавить отзывы, примеры объектов, типовые популярные проекты, список услуг, контакты.

Контент должен быть полезным и интересным аудитории

Контент. При быстром просмотре может показаться, что этот аккаунт — семейный альбом. Упор сделан на видео с объектов строительства, но обложка этих видео — селфи. Из-за чего кажется, что контент одинаковый. При публикации видео можно выбрать кадр обложки, и выбирать лучше что-то нейтральное. Ещё лучше — сверстать обложку в фирменных цветах, например, в сервисе Canva.

Вторая проблема контента — все только про этапы стройки на реальных объектах. Нужно публиковать такой контент, который бы был релевантным запросам потенциальных клиентов. Например, выборы материалов для будущего дома или важность правильно составленной сметы для всех этапов строительства. Контент должен быть полезным и интересным.

Регулярность публикаций напрямую зависит от количества объектов в компании. То есть если стройка ведется — есть и публикации. Делайте не менее двух постов в неделю. Регулярность — важнейшее правило в SMM.

И последнее — тексты. Они очень короткие, но структурированные и логичные. Я бы посоветовал использовать в них чуть меньше эмодзи. А для статичных публикаций лучше писать тексты объемом 800 символов.