Получится ли у Слуцкого снова обыграть ЦСКА, а у «Спартака» — выбраться из ямы после питерского унижения?

Прогноз на 13-й тур Российской премьер-лиги

Центральный матч тура между лидерами чемпионата — «Зенитом» и «Динамо» — был вынесен на пятницу. Но остались еще несколько важных поединков, среди которых казанское противостояние Слуцкого со своей бывшей командой и попытка «Спартака» реабилитироваться за унижение на прошлой неделе. Спортивная редакция «Реального времени» приводит прогнозы на самые интересные матчи нового тура РПЛ.

«Рубин» — ЦСКА: Слуцкий умеет играть с бывшими. Получится ли на этот раз?

Так повелось, что у Леонида Слуцкого у руля «Рубина» очень уж здорово получаются игры против своей бывшей команды — московского ЦСКА, с которым тренер проработал семь лет. Совпадение? Не думаем.

В прошлом сезоне казанцы под его руководством выиграли и гостевой (1:2), и домашний (1:0) матчи. Но тогда свой век в армейском клубе доживал Виктор Гончаренко, а теперь у руля «красно-синих» Алексей Березуцкий, который практически все эти семь лет играл в ЦСКА под руководством нынешнего наставника «Рубина».

Сейчас дела у Слуцкого далеки от идеала. В последних пяти турах РПЛ у него всего две ничьих и три поражения. Более того, у «Рубина» всего одна победа в одиннадцати последних матчах. За счет чего казанцы собираются переигрывать набравший ход ЦСКА — пока неясно. С другой стороны, к игре с «Локомотивом» перспективы тоже были неясны, однако тогда подопечные Слуцкого большую часть матча сыграли с позиции силы.

Фото: rubin-kazan.ru

Проблемы «Рубина» заключаются в отсутствии забивных игроков. Кварацхелия окончательно увлекся своим дриблингом, а не реализацией моментов. Джордже Деспотович вновь не поможет своей команде в сегодняшнем поединке, а Герман Онугха пока не выглядит полноценной заменой бомбардиру прошлого сезона.

ЦСКА после неуверенного начала сезона набрали ход и закрепились на третьей позиции с 23 очками. Команда Березуцкого не проигрывает вот уже шесть матчей подряд в чемпионате и восемь — с учетом Кубка России. С составом у армейцев полный порядок — травмированных почти нет.

Прогноз «Реального времени»:



Казанцы пропустили девять мячей в пяти прошлых турах, а армейцы — те же девять, но за весь сезон. ЦСКА — самая непропускающая пока команда РПЛ, что говорит о том, как щепетильно Березуцкий решил выстраивать игру обороны. Тем не менее казанцам деваться некуда и именно в таких форсмажорных ситуациях, да еще в реваншистской игре Слуцкого, для которого ЦСКА как красная тряпка, «Рубин» может выдать неожиданно агрессивный футбол.



1:1 — ничья

«Спартак» — ФК «Ростов»: как отреагируют «красно-белые» на питерское унижение?

Униженный «Зенитом» и оскорбленный всеми кому не лень «Спартак» всю последнюю неделю пребывал в настоящем кошмаре. Критика и гневные призывы ветеранов «Спартака», ужасная пресса и комментарии болельщиков наверняка вогнали игроков «красно-белых» в еще большую психологическую яму.

Между тем к Витории накопились вопросы. Во-первых, о вратаре. Стрелы полетели в голкипера Александра Максименко, который пропустил в Питере несколько необязательных мячей, так что выбор португальского специалиста в его пользу стал самой обсуждаемой претензией. Во-вторых, недоумение многих вызвало решение Витории играть с тремя защитниками и высоко. Что дальше будет делать португалец? Прислушается или будет гнуть свою линию?

Фото: spartak.com

У «Ростова», в свою очередь, произошла очередная тренерская рокировка — команду возглавил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, многое почерпнувший у Курбана Бердыева и удачно заменявший его при необходимости. Именно этот тандем тренеров творил сенсации в еврокубках и во главе «Рубина», и во главе «Ростова».

Такое назначение точно должно положительно сказаться на настроении футболистов. Кафанова отлично знают и уважают в коллективе. К тому же за ним тянется аура больших побед, что тоже должно дать свой положительный эффект. Другой вопрос, сразу ли это произойдет или Виталию Витальевичу будет необходимо время, чтобы настроить механизм команды.

Прогноз «Реального времени»:



Как Руй Витория и его футболисты отреагируют на разгромное поражение в Санкт-Петербурге и последствия, следовавшие за ним? Разозлятся и разорвут «Ростов» или окончательно опустят руки? Поставим на результативную ничью.



2:2 — ничья

ФК «Краснодар» — «Крылья Советов»: в игре играющих и забивающих верх возьмут более мастеровитые

Виктор Гончаренко и его команда набрали отличный ход в осенней части сезона. У краснодарцев — серия из десяти игр кряду без поражений (включая Кубок и контрольную игру с «Рубином»). Причем в семи играх «быки» праздновали победу, а пропущено в этих матчах было всего 5 голов при 20 забитых. В последнем сыгранном туре краснодарцы крупно обыграли «Нижний Новгород» (4:1). Южане показали полное превосходство и разгромили команду, которая уже получила репутацию грозы топовых клубов с грамотной обороной. А это — показатель.

Фото: fckrasnodar.ru

Самарцы тоже на неплохом ходу. В семи играх кряду «Крылья» забили те же 20 мячей. Правда, в этом есть некий элемент читерства — статистику «крылышкам» хорошо подтянула игра в Кубке России с ногинским «Знаменем», которому самарцы наколотили целых 10 голов. Команда Игоря Осинькина занимает уже восьмую строчку в таблице РПЛ, опередив «Рубин» с 16 очками. Самара лишь в пяти очках от первой пятерки.

Прогноз «Реального времени»:



Судя по тому, что встречаются две играющие команды, любящие и умеющие забивать, можно предположить, что нас ждет игра с обилием голов. Однако Осинькин не лезет на рожон: когда против него выходит соперник с мощным атакующим потенциалом, он перестраивает свою атакующую модель в осторожную контратакующую. Однако «быки» все равно на своем поле очки заберут.



2:1 — победа «Краснодара»

ФК «Нижний Новгород» — «Локомотив»: Гисдоль продолжит неудачную серию Кержакова?

Что-то пошло не так в последнее время в отношениях «Нижнего Новгорода» со своим стадионом. У команды Александра Кержакова — пять поражений подряд дома. Все удачные игры получаются исключительно в гостях. Например в 11-м туре нижегородцы минимально обыграли «Рубин» в Казани, а в прошлом туре получили разгром от «Краснодара» на своем стадионе «Нижний Новгород».

А вот «Локомотив» под руководством Маркуса Гисдоля, судя по всему, выправляет положение во внутреннем первенстве. Сначала «железнодорожники» спаслись в Казани и увезли очко, а потом и обыграли прямого конкурента в борьбе за медали — ФК «Сочи» Владимира Федотова — 1:2. Железнодорожники оживают, и мысль впереди теперь видна отчетливее.

Фото: fclm.ru

Прогноз «Реального времени»:



Есть вероятность, что «Локомотив» продлит неудачную домашнюю серию «Нижнего Новгорода». Москвичи сейчас настроены восполнять недобранные в начале сезона очки и нагонять лидирующую группу команд.



0:2 — победа «Локомотива»