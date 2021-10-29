Школьников научат Родину любить, а студентов — работать волонтерами и вести соцсети

Какие проекты Университета управления «ТИСБИ» победили на конкурсе Росмолодежи и что они принесут школьникам и студентам республики

Фото: пресс-служба «ТИСБИ»

Университет управления «ТИСБИ» в этом году вновь победил в конкурсе студенческих проектов, которые проводит Росмолодежь, и реализует в Татарстане сразу три крупных проекта для студентов. Рассказываем, что это за проекты, на что они направлены и зачем нужны.

Победили все три проекта «ТИСБИ»

В 2021 году 326 вузов России подали на конкурс Росмолодежи 1 946 проектов. Заявки от 284 вузов были допущены к экспертной оценке. Итог оказался радостным для «ТИСБИ»: Университет управления вошел в число 142 вузов, чьи проекты победили в конкурсе. Причем все три, которые были заявлены! Напомним, что казанский вуз уже несколько лет подряд побеждает в этом конкурсе и успешно реализует свои проекты вместе с Росмолодежью.

Все три проекта-победителя получают поддержку Федерального агентства по делам молодежи, все они рассчитаны на реализацию до конца 2021 года. Но один из них — «Обучающий семинар для волонтеров» — уже реализован в сентябре. Это своеобразная платформа для поиска и обучения волонтеров.

Этот опыт планируется масштабировать и создать на основе платформы Всероссийское волонтерское сообщество. Цель его — обмен опытом. Ребята, которые уже работали на всероссийских и международных мероприятиях, будут делиться навыками и компетенциями со своими коллегами по волонтерству. Нет ничего удивительного, что такой проект родился в Казани: именно наш город и наши вузы создали самую разветвленную и мощную сеть подготовки волонтеров для крупнейших мероприятий международного масштаба, опыт столицы Татарстана в этом деле насчитывает вот уже 8 лет.

Учащиеся ТИСБИ несколько лет подряд побеждают в конкурсах студенческих инициатив и успешно реализуют свои проекты вместе с Росмолодежью

Познакомимся поближе с двумя другими проектами-победителями, которые разработали в «ТИСБИ»



Реcпубликанская Школа социального проектирования «TISBIPROJECTLIFE»

Этот проект тоже стартовал. Его цель — вовлечь молодежь в то, чтобы участвовать в социальном преобразовании городов и сел, в которых они живут. А в глобальной перспективе — вернуть выпускников школ и вузов на родину, в сельские районы и малые города Татарстана. Ведь не секрет, что отток молодежи, ее равнодушие к проблемам своей малой родины — одна из огромных проблем нестоличных территорий. Молодое поколение стремится уехать в мегаполис и всеми правдами и неправдами закрепиться там.

Неурбанизированные территории остаются обескровленными, рискуют превратиться в депрессивные территории с постепенно стареющим населением и большой социальной нагрузкой при ограниченных возможностях их финансирования из бюджетов.

Среди старшеклассников проводится конкурс проектов, призванных повысить активность молодежи из сел и малых городов

Школа социального проектирования включает обучающий курс по социальному проектированию и полноценные консультации профессионалов в этой области. Для занятий используют специально разработанный интерактивный модулятор-тренажер для разработки проектных решений на web-платформе. А среди старшеклассников проводится конкурс проектов. Все это, как надеются авторы идеи, повысит активность молодежи из сел и малых городов, подтолкнет их самих придумывать социально значимые и реально работающие проекты для своей малой родины — а то, во что вложил душу и силы, оставлять уже будет сложнее. Это отчасти поможет решить проблему оттока молодежи в большие города.



Проект пока охватывает пять районов Татарстана — Арский, Высокогорский, Зеленодольский, Алексеевский и Лаишевский. Здесь в 11 школах проходят тренинги и деловые игры для школьников, семинары для педагогов по развитию компетенций трекинга — пошагового сопровождения проекта и ускорения достижения результатов. Первая сессия состоялась в октябре.

Школьники среднего и старшего звена учились мыслить, искать информацию и обдумывать способы решения задач, планировать свои действия и координировать их в команде. А педагоги осваивали «золотые правила» трекинга. Конкурс и презентация проектов, созданных школьными командами, закончится с участием представителей администрации районов и СМИ в октябре и ноябре этого года. Планируется охватить не менее 300 юных татарстанцев.

Университет управления «ТИСБИ» вошел в число 142 вузов, чьи проекты победили в конкурсе. Причем все три, которые были заявлены

«Профилактика негативных проявлений у студенчества в социальных сетях»

В ноябре в Казани пройдет республиканский молодежный медиафорум по проблемам того, как воспринимаются, транслируются и влияют на общественное мнение (офлайн и онлайн) различные события экономической, социальной и межнациональной жизни. Участники форума смогут записаться на цикл мастер-классов по визуализации информационного контента от ведущих экономистов, журналистов и медиаменеджеров. Итогом станет создание аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, где будут размещаться собственные медиапроекты молодых людей. В мероприятиях примут участие не менее 200 представителей студенческого медиасообщества.

Этот проект — продолжение прошлогоднего проекта «ШЭП» («Школа экономики и политики»). Цель его — помочь сформировать у студентов необходимые компетенции в анализе и оценке социальных, экономических и межнациональных проблем в России и мире.

Ожидается, что по завершении проекта ребята будут знать, как организовать собственный медиаресурс, и получат актуальные навыки ведения личных аккаунтов в соцсетях.

#ресурсцентр, #Росмолодежь, #ВКМП, #росмолгрант, #РоссияСтранаВозможностей, #НЛСК, #шэп2021