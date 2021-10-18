Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 32 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта по 12 октября 2021 года. С конца сентября американские рынки испытали падение на фоне повышения ключевой ставки ФРС, многие котировки просели, что, по его словам, мы и увидим в нашем модельном портфеле.

Как поживает портфель?



+ AMD: на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 105,04 доллара за акцию (примерно 7 562,9 рубля по курсу 72). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 20,53 доллара на акцию (+24,3%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 194,9 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 37 814,5 рубля. Плюс 5 974,5 рубля или 18,8 % .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 105,04 доллара за акцию (примерно 7 562,9 рубля по курсу 72). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 20,53 доллара на акцию (+24,3%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 194,9 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет . + NVIDIA : На момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 206,71 доллара за акцию (примерно 14 883,12 рубля по курсу 72). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 826,84 доллара (примерно 59 532,48 рубля по курсу 72). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 298,26 доллара на пакет (+50,72%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 18 197,48 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 59 532,48 рубля. Плюс 18 197,48 рубля или 44,02 % .

На момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 206,71 доллара за акцию (примерно 14 883,12 рубля по курсу 72). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 826,84 доллара (примерно 59 532,48 рубля по курсу 72). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 298,26 доллара на пакет (+50,72%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 18 197,48 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 629,13 доллара за акцию (примерно 45 297,36 рубля по курсу 72). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 95,67 доллара на акцию (+17,93%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 101,36 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 45 297,36 рубля. Плюс 5 101,36 рубля или 12,7 % .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 629,13 доллара за акцию (примерно 45 297,36 рубля по курсу 72). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 95,67 доллара на акцию (+17,93%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 101,36 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . — Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 23,69 доллара за акцию (примерно 1 705,68 рубля по курсу 72). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 0,21 доллара на акцию (-0,87%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 94,32 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 17 056,8 рубля. Минус 943,2 рубля или 5,24 % .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 23,69 доллара за акцию (примерно 1 705,68 рубля по курсу 72). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 0,21 доллара на акцию (-0,87%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 94,32 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет . + Tesla : на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 805,72 доллара за акцию (примерно 58 012 рублей по курсу 72). Приобрели мы 1 акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 130,22 доллара на акцию (+19,28%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 7 113 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 58 012 рублей. Плюс 7 113 рубля или 14 % .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 805,72 доллара за акцию (примерно 58 012 рублей по курсу 72). Приобрели мы 1 акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 130,22 доллара на акцию (+19,28%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 7 113 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . — Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 42,03 доллара за GDR (примерно 3 026,16 рубля по курсу 72). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,45 доллара на депозитарную расписку (-11,47%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 550,84 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 30 261,6 рубля. Минус 5 508,4 рубля или 15,4% .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 42,03 доллара за GDR (примерно 3 026,16 рубля по курсу 72). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,45 доллара на депозитарную расписку (-11,47%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 550,84 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 2 728,98 доллара за акцию (примерно 196 486,56 рубля по курсу 72). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 707,07 доллара на акцию (+35 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 44 136,56 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 196 486,56 рублля. Плюс 44 136,56 рубля или 29 % .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 2 728,98 доллара за акцию (примерно 196 486,56 рубля по курсу 72). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 707,07 доллара на акцию (+35 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 44 136,56 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . + EOG Resources : на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 90,17 доллара за акцию (примерно 6 492,24 рубля по курсу 72). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 16,25 доллара на акцию (+22%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 985,24 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 116 860,32 рубля. Плюс 17 734,32 рубля или 17,9 % .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 90,17 доллара за акцию (примерно 6 492,24 рубля по курсу 72). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 16,25 доллара на акцию (+22%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 985,24 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет . — Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 216,86 доллара за акцию (примерно 15 613,92 рубля по курсу 72). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 19,88 доллара на акцию (-8,39 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 1 810 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 15 613,92 рубля. Минус 1 810 рублей или 10,38 % .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 216,86 доллара за акцию (примерно 15 613,92 рубля по курсу 72). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 19,88 доллара на акцию (-8,39 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 1 810 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет . + Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 62,93 доллара за акцию (примерно 4 530,96 рубля по курсу 72). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,06 доллара на акцию (+1,71 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 22,67 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 13 592,88 рубля. Минус 68 рублей или 0,49 % .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 62,93 доллара за акцию (примерно 4 530,96 рубля по курсу 72). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,06 доллара на акцию (+1,71 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 22,67 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет . + L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 25,43 доллара за акцию (примерно 1 831 рубль по курсу 72). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,56 доллара на акцию (+2,25 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 0,57 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 12 817 рублей. Плюс 4 рубля или 0,03 % .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 25,43 доллара за акцию (примерно 1 831 рубль по курсу 72). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,56 доллара на акцию (+2,25 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 0,57 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет . — Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 461,69 доллара за акцию (примерно 33 241,68 рубля по курсу 72). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 26,64 доллара на акцию (-5,45 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 2 699,32 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 33 241,68 рубля. Минус 2 699,32 рубля или 7,5 % .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 461,69 доллара за акцию (примерно 33 241,68 рубля по курсу 72). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 26,64 доллара на акцию (-5,45 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 2 699,32 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет . — ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 42,35 доллара за акцию (примерно 3 049,2 рубля по курсу 72). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,01 доллара на акцию (-4,53 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 215,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 21 344,4 рубля. Минус 1 509,9 рубля или 6,6 % .

на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 42,35 доллара за акцию (примерно 3 049,2 рубля по курсу 72). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,01 доллара на акцию (-4,53 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 215,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет . — NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 12.10.2021 торговались по 183,19 доллара за акцию (примерно 13 189,68 рубля по курсу 72). Приобрели мы 1 акцию по 208,12 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 24,93 доллара на акцию (-11,97%).



В рублях (курс остался такой же, как при покупке), мы теряем в моменте 2 107,14 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 13 189,68 рубля. Минус 2 107,14 рубля или 13,7 % .

После покупок новых акций, у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 114,84 доллара (примерно 8 268,48 рубля по курсу 72 на 12.10.2021).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Тридцать две недели спустя, мы видим его рост до 679 390 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 185 198 рублей или 37,5 %.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Тридцать две недели спустя 9 505,86 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 2 946,93 доллара или 45%.

Рубль укрепился в последние 2 недели, с 73,5 рубля до 72 рублей за доллар, наш портфель в рублях немного уменьшился — примерно на 1,5%.

Как уже говорилось вначале, на рынках произошло небольшое снижение, коррекцией его назвать невозможно, так как по определению таковой считается спад от 20% и больше. Переживать не стоит, тем более, как отмечают все аналитики, сентябрь 2021 года стал одним из худших на рынках США за последние годы. Самое время купить подешевевшие акции к себе в портфель.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин