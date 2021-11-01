Фонд «Ярдэм» может прекратить бесплатную раздачу питания, если не получит 36,5 миллиона

Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» попросил федеральную поддержку для продолжения раздачи бесплатных обедов нуждающимся

Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм», считающийся одним из богатейших в Татарстане, претендует на получение федерального финансирования для продолжения бесплатной раздачи питания по социальному проекту «Дорога жизни». НИБФ «Ярдэм» подал заявку на участие в конкурсном отборе Фонда президентских грантов РФ, запросив 36,5 млн рублей для регулярного кормления 700 нуждающихся из Татарстана, Кировский области и Марий Эл. Запрашиваемая фондом сумма оказалась наибольшей среди остальных 60 татарстанских проектов-соискателей с совокупной стоимостью свыше 100 млн рублей по направлению социальное обслуживание. Если проект будет отклонен, то «Ярдэм» с будущего года сократит или вовсе прекратит выдачу бесплатных ланч-боксов, сообщил «Реальному времени» председатель Совета фонда Илдар Баязитов.

В первой волне президентского отбора

Фонд президентских грантов завершил в октябре прием заявок российских НКО на финансирование социально-значимых проектов в регионах страны в 2022 году. На грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций в будущем году выделяется рекордная сумма — 10,2 млрд рублей. Как обычно она будет распределена в два этапа — в начале и середине года. Нетрудно догадаться, что наибольшие шансы победить есть в самом начале конкурсного отбора, когда в распоряжении организаторов практически весь бюджет, а во вторую волну разыгрываются остаточные ресурсы, невостребованные при первом отборе года. Поэтому именно на старте конкурсной компании НКО выдвигают наиболее дорогостоящие капиталоемкие проектные заявки, имеющие большой социальный эффект.

Татарстанские НКО и общественные организации выдвинули на первый этап свыше 60 социальных проектов. Все они проходят по приоритетному направлению работы фонда — социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общая стоимость заявленных инициатив — свыше 100 млн рублей.

Наибольшую сумму гранта из них запросил национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм». Для продолжения известного проекта по кормлению бездомных, немощных, а также нуждающихся матерей детей-инвалидов под названием «Дорога жизни» фонд подал заявку на соискание из федерального бюджета 36,5 млн рублей при общем бюджете проекта в 40 млн рублей. То есть 90% расходов предполагается привлечь за счет средств гранта, а остальные 10% — из средств самого фонда «Ярдэм». Как следует из конкурсной заявки, проект «Дорога жизни» направлен на оказание продуктовой помощи инвалидам старше 18 лет, пенсионерам, семьям с детьми и многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Всего предполагается охватить продовольственной помощью 700 человек, следует из конкурсной заявки фонда. Фото yardem.ru

Бюджет проекта предусматривает ежедневную раздачу горячих обедов в Казани, за исключением выходных, а также ежемесячную раздачу продуктовых наборов среди жителей трех регионов — Татарстана, Кировской области и Марий Эл. Всего предполагается охватить продовольственной помощью 700 человек, следует из конкурсной заявки фонда. Ежемесячные продуктовые наборы оцениваются в 1,5 тысячи рублей.

Горячее питание будет раздаваться только в Казани. Ежедневно предполагается выдавать 220 ланч-боксов. Стоимость обеда оценивается в 250 рублей. Основной точкой останется парк им. Петрова Казани, где год назад и начали раздавать горячее питание нуждающимся. Как сообщили в пресс-службе фонда, обеды содержат второе блюдо с мясом (плов, гречневая каша, картофельное пюре или др.), овощной салат (капустный или из сезонных овощей), хлеб, отдельно подается горячий чай из термоса с сахаром.

Помощь рядом: «Ярдэм» готов идти в Киров и Волжск

С выходом в соседние регионы программа «Ярдэм» приобретает межрегиональный статус, что увеличивает шансы на победу.

— 400 человек — это жители Казани и республики. Еще 300 — это жители Кирова Кировской области и Волжска республики Марий Эл. Выбор данных регионов обусловлен общим уровнем социальной защищенности населения, — пояснили в пресс-службе фонда «Ярдэм».

Так как фонд занимается реабилитацией незрячих людей и людей со сниженным слухом, то в Казань съезжается немало инвалидов со всего Поволжья. Здесь они получают не только медицинскую помощь, но и материальную поддержку, ведь большинство инвалидов имеют очень скоромный доход. Пенсии едва хватает на лекарства и оплату ЖКХ-услуг. Фонд не отказывает им в продуктовой помощи, поэтому география проекта «Дорога жизни» невольно вышла за пределы Татарстана. Фонду не приходится составлять реестр нуждающихся, как это делают, скажем, в Минтруде РТ на основании информации о доходах. Больные люди сами приходят в фонд, и судьба каждого из них оставляет незабываемый след в памяти его специалистов.

Ежедневно предполагается выдавать 220 ланч-боксов. Фото yardem.ru

И все-таки в приоритете работы фонда Татарстан.

— В части охвата благотворительной помощью всей Республики Татарстан мы, будучи национальным исламским благотворительным фондом, видим данную цель стратегически важной для себя, — рассказали в пресс-службе «Ярдэм». — В целом проект помогает решить проблему людей, находящихся за чертой бедности, а также тех, кто в силу своего физического состояния или сложившихся обстоятельств не может или затрудняется покинуть стены своего дома.



Напомним, что фонд запустил проект «Дорога жизни» по кормлению бездомных и малоимущих в Казани весной прошлого года, когда началась пандемия.

— Тогда мы ежедневно кормили 2 тысячи человек. Это потребовало 310 тысяч рублей в день на ланчбоксы, — рассказал «Реальному времени» председатель Совета фонда Илдар Баязитов. — Непрерывно в течение 3-4 месяцев выдавали горячие обеды. Практически потратили за три месяца 14 млн рублей из собственных средств фонда. Однажды прервали акцию на три дня. Приезжаем, а нас с порога благодарит беспомощная пожилая женщина: «Хорошо, что вы зашли, а ведь три дня ничего не ела. Она настолько больна, что и готовить уже не может. И таких беспомощных людей очень много в Казани, гораздо больше 500, — рассказывает он.

По его словам, в городе очень много женщин, которые в одиночку воспитывают детей-инвалидов, много одиноких незрячих людей, которых бросили близкие.

— Ну естественно, что мы всех не охватываем, — говорит он. — Мы помогаем тем, кто к нам обращается или к нам поступает информация о том, что этому человеку нужна помощь», — рассказал председатель Совета фонда «Ярдэм». — Их значительно больше, чем мы думаем.

Илдар Баязитов пояснил, что фонд намерен сохранить часть ресурсов для остальных направлений работы фонда — реабилитация незрячих, помощь детям. Фото: Максим Платонов

Благотворительная десятина

Отметим, что национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» считается одним из богатейших в Татарстане. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году фонд получил около 34 млн пожертвований. Это разы больше, чем обычно получают фонды. Средняя сумма — 3 млн рублей в год. Но почему тогда «Ярдэм» готов софинансировать проект только на 10%?

Объясняя соотношение привлекаемых и собственных средств бюджета заявки (это 90% и 10%,), Илдар Баязитов пояснил, что фонд намерен сохранить часть ресурсов для остальных направлений работы фонда — реабилитация незрячих, помощь детям.

— Мы подали такую большую заявку, чтобы у фонда хватило ресурсов для других проектов в это тяжелое время», — сказал он.

— Фонд работает по 10 направлениям благотворительной помощи. Сюда входит реабилитация инвалидов разных категорий, пансионат для мальчиков в Балтасинском районе, дом детей «Семейный очаг», где воспитываются дети, лишённые родительской опеки и др. Все они требуют финансирования, — конкретизировали в пресс-службе фонда «Ярдэм».

А если не одобрят?

А если заявка фонда не будет одобрена, то сохранится социальный проект «Дорога жизни»? Председатель Совета фонда Илдар Баязитов высказал предположение, что фонд «не осилит», и с будущего года кормление может приостановлено.

— Сейчас мы не прекращаем кормить людей, — рассказал он. — А если не будет одобрена, будем смотреть на наши возможности. Пока не могу сказать, что будет дальше, но постараемся работать, — заверил он.

Илдар Баязитов высказал предположение, что фонд «не осилит», и с будущего года кормление может приостановлено. Фото: Максим Платонов

В фонде косвенно подтвердили это.

— Акция «Дорога жизни» существовала и существует исходя из наличия финансирования: грантов федерального и регионального значения, добровольных спонсорских взносов и пожертвований. Если заявка не получит поддержки, акция будет продолжена в масштабах наличествующего финансирования, — пояснили в пресс-службе «Ярдэма».

Большая сумма заявки затрудняет прохождение в финал, а максимальный рейтинг экспертов жюри может принести уникальность проекта и межрегиональный статус проекта, считают представители благотворительных фондов Татарстана. Из 10 484 проектов, представленных НКО на конкурс, больше половины претендует на небольшую сумму до 3 млн рублей. «Как и прежде, больше всего грантов некоммерческие организации запросили в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. В этом конкурсе таких проектов — 53%, — приводятся данные на сайте. Еще одна треть инициатив приходится еще не более меньшие проекты — до 500 тысяч рублей.



Вообще, средний размер гранта по итогам конкурсного отбора в апреле 2021 года составил 2 млн рублей. Хотя есть и исключения. Так, в начале этого года наибольшую сумму гранта почти 119 млн получил громкий проект Юрия Башмета «Молодые дарования России», который направлен на поддержку проекта Всероссийского юношеского симфонического оркестра, образовательные программы для талантливой молодежи. Выделение 53 млн рублей было одобрено фонду «Справедливая помощь доктора Лизы» на помощь тяжелобольным и раненым детям Донбасса.

В Татарстане наибольший президентский грант в 18 млн рублей получила благотворительная некоммерческая организация «Новый век». Весной прошлого года она стала победителем конкурса с проектом «Тест для победы», который рассчитан на бесплатное тестирование на СПИД в 9-ти регионах. "«Тест-мобили» работают в 9-ти регионах, из которых 5 входят в топ-24 наиболее пораженных ВИЧ регионов России. По замыслу организаторов, они должны стать точкой входа в проект для людей, не обращающихся в НКО и госучреждения и являющихся скрытыми носителями ВИЧ, особенно в труднодоступных для специализированной помощи территориях.

«Тест-мобили» работают в 9 регионах, из которых 5 входят в топ-24 наиболее пораженных ВИЧ регионов России. Фото nckzn.ru

НКО на соцподдержку получили более миллиарды

Но сможет ли фонд потянуть дорогостоящие проекты? При каких условиях они получают одобрение жюри? «Реальное время» направило запрос по этому поводу в пресс-службу Фонда президентских грантов. Там пояснили, что итоги конкурса будут подведены до 15 января 2022 года.

«Ярдэм» заявился по направлению «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан. И это одно из самых популярных направлений среди участников конкурсов.

— За два конкурса 2021 года по этому направлению некоммерческие организации из разных регионов страны подали 2907 проектов. 549 инициатив было поддержано на общую сумму 1,1 млрд рублей. Так, например, фонд поддержал проект «Срочная социальная помощь бездомным и людям, оказавшимся в Москве на улице в кризисной ситуации из-за потери работы, жилья, средств к существованию в ситуации распространения COVID-19». Проект получил грант 6 306 821 рубль, — пояснили в пресс-службе.

Проект «Дари еду!» — запуск благотворительной кухни — был поддержан грантом в размере 7,8 миллионов. Еще более пяти миллионов получил проект срочной низкопороговой социальной помощи бездомным людям в Перми — он представляет из себя дневной центр. А 7,8 миллиона.



Однако из-за пандемии социальные столовые закрылись, сообщила Латыпова. Фото: Максим Платонов

Закрытие социальных столовых

Напомним, первую попытку накормить малоимущих казанцев предприняла торговая сеть «Бахетле» несколько лет назад. Тогда Минтрудсоцзащиты РТ раздавало талоны на обед среди малоимущих. Для них были открыты столовые, где благотворительные обеды начинались с 11 утра. Идея открыть социальные столовые для людей, находящихся за чертой бедности, возникла у генерального директора сети Муслимы Латыповой.

— Для нашей компании большая честь взять на себя это непростое дело, — говорила она. — Проект должен помочь нуждающимся и напомнить бизнесменам о необходимости возрождения меценатства в Татарстане.

Однако из-за пандемии социальные столовые закрылись, сообщила она «Реальному времени». Давать развернутые комментарии она отказалась. Но сделать пример заразительным для предпринимателей все-таки получилось: в Казани есть несколько предпринимателей, которые самостоятельно жертвуют на кормление нуждающихся.