Бизнес-аккаунт дня: набережночелнинская фабрика по изготовлению мебели

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 180-я

В 2020 году житель Набережных Челнов Радик Сабитов учредил мебельную фабрику, основной деятельностью которой является изготовление кухонной и офисной мебели на заказ. Бизнес-аккаунт фабрики в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого ведущие SMM-агентства Поволжья дают рекомендации по правильному оформлению, развитию и продвижению аккаунта в социальной сети.

От кухни до мебели для офиса

Фабрика, которой руководит ее создатель Радик Сабитов, на мебельном рынке республики уже больше 10 лет — с прошлого года она стала носить название ARSTUDIO. Мастера могут изготовить любую мебель, какую просит заказчик, рассказывает владелец компании. В штате имеется свой дизайнер, который поможет определиться со стилем и дизайном, а также функциональным наполнением. Изготовление кухонь и шкафов-купе — не предел возможностей фабрики. Специалисты берутся и за создание гардеробных, и за другие виды мебели, например гарнитур для школьников или маленькой принцессы, а также составляющих для рабочего кабинета или офиса.

Сегодня аналитический разбор челнинской фабрики мебели провели эксперты казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

В описание профиля — нужную для аудитории информацию

Шапка профиля. На аватаре использован, видимо, логотип компании. Вообще, использование логотипа на аватаре соответствует правилам. Особенно если компания уже известная и ее узнают по логотипу. Но в этом профиле не хватает отсылки к виду деятельности компании. На данном этапе стоит рассмотреть вариант с фотографией продукции. Для сегмента, к которому относится рассматриваемый профиль, часто характерен неверный выбор аватара. Иногда можно увидеть фото человека, что неправильно — это не личный блог.

Аватар это первое, что видят пользователи, попадая к вам на страницу или же в списке компаний, если пользователь ищет ваш товар через поисковую строку. Поэтому важно выбрать правильный. От этого зависит, выберет ваш аккаунт пользователь или же уйдет к конкурентам.

Ник выбран по названию компании. Хорошо, что есть географическая привязка. Это упростит путь потенциального клиента. Правильно подобрано и имя профиля.

А вот над описанием профиля нужно поработать. Нет смысла дублировать в описании имя профиля. Используйте описание для того, чтобы дать пользователям нужную информацию. Дайте в описании УТП (уникальное торговое предложение, — прим. ред.) — если компания является производителем, то это стоит указать. Наличие гарантии, рассрочки, доставки, подготовки дизайн-проекта, установка тоже важны для принятия решения потенциальным клиентом. Возможно, у вас бесплатный замер или бесплатная доставка — напишите это. Еще укажите способ заказа.

Сейчас для того, чтобы оставить заявку на расчет, указана ссылка на квиз. Да, это интересный вариант, но не всем пользователям он подходит. Не все знают, какое расположение кухни хотят, какой материал им нужен, то есть для большей части аудитории нужна консультация специалиста. Оставив только этот способ для заявки, можно потерять часть аудитории. Укажите дополнительный способ, например директ или WhatsApp. Для контактной информации есть специальная строка, дублировать номера телефонов в описании не нужно. Если у компании нет сайта, то стоит сделать его на сервисе Taplink. Там можно будет дать больше информации для принятия решения о покупке и разместить каталог мебели.

Раздел актуальное. На первый взгляд, в хайлайтс есть вся важная информация. Но при подробном рассмотрении она либо уже не актуальная (устаревшие акции), либо неполная (отзывы). В имени профиля заявлены еще и шкафы. Стоит добавить фотографии работ в актуальное. С наполнением разобрались, осталось оформление обложек актуального. Обложки должны быть в едином стиле и подходить под аватар.

Мебельному аккаунту эффективнее иметь хорошо оформленный профиль

Контент. Хорошо, что в аккаунте используют и фото, и видео. Но видео только в формате IGTV. Советуем уделить внимание формату Reels. Последний пост размещен аж 5 месяцев назад. Так надолго оставлять аккаунт нельзя. У пользователей возникнет вопрос — а действует ли сейчас ваш бизнес? Да и для продвижения аккаунта такой длительный перерыв не пойдет на пользу.

Подготовьте на месяц контент-план и согласно ему размещайте посты. Для мебельного бизнеса наиболее удачные продающий и вовлекающий виды контента. Один пост рассказывает про продукт, второй вовлекает аудиторию во взаимодействие. Для вовлечения рекомендуем опросы, конкурсы, посты-игры. В продающем посте должны быть красивые фото и описание, перечисление базовых характеристик (цвет, материал и тому подобное), желательно указать цену. Используйте в постах хештеги.

Аккаунты производителей кухонь и шкафов в основном однотипны — лента состоит из фотографий работ. Продумайте визуальное оформление и отличайтесь через него от конкурентов.

Используйте истории. В них можно показать, как работает производство, анонсировать новинки, акции, познакомить с сотрудниками, показать отзывы.

Аудитория профиля — 620 подписчиков. Но хочется отметить, что, как и положено бизнес-профилю, практически нет подписок. Это говорит о том, что аккаунт не гонится за подписчиками, не разбирая, их ли это целевая аудитория или нет. У аккаунта хороший показатель вовлеченности — 9,1%.

Модерация. Не все комментарии получают ответ — отвечайте хотя бы эмодзи. Это работает как на лояльность пользователей, так и на алгоритмы «Инстаграма».

Мебель — не товар повседневного спроса, и гнаться за большим количеством подписчиков нет смысла. Эффективнее иметь хорошо оформленный профиль, качественный контент и настраивать таргет.