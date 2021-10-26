Династия Сайдашевых: всероссийские мусульманские съезды и программа партии

Из истории татарского предпринимательства

Фото: idmedina.ru (участники первого съезда мусульман России. Нижний Новгород, 15 августа 1905)

Представители большой купеческой семьи Сайдашевых, жившие в Казани в начале XX века, были широко известны не только как успешные предприниматели, издатели и меценаты, внесшие огромный вклад в реформу мусульманского образования, но и широкой благотворительной деятельностью. Об этом пишет в своей книге «Страницы истории татарского предпринимательства: купеческая династия Сайдашевых (вторая половина ХIХ — начала ХХ века)» старший научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Марджани Лилия Мухамадеева. В новой части издания, публикуемого «Реальным временем», автор рассказывает также об участии Ахметзяна и Мухаметзяна Сайдашевых в политической деятельности татарского сообщества, в проведении всероссийских мусульманских съездов, в создании и работе либерально-демократической партии российских мусульман «Иттифак аль-муслимин» («Союз мусульман»).



Первая российская революция пробудила политическую активность татарского общества. Стремление добиться национального равноправия, свободы исполнения своих религиозных и народных обычаев, участия в политической жизни страны охватывает его широкие слои. Джадидизм приобретает политическую окраску, на основе его формируется либерально-демократическая партия российских мусульман «Иттифак аль-муслимин» («Союз мусульман»).

Как утверждал Л. Климович, созывавшиеся, начиная с 1905 года, «всероссийские» и иные мусульманские съезды, а также, отчасти, деятельность мусульманской фракции Государственной думы полностью разрушали легенду о якобы существовавшей непримиримости между джадидами и кадимистами в дореволюционных мусульманских организациях царской России. Первые же попытки организации всероссийского мусульманского съезда были ознаменованы совместными выступлениями либералов и консерваторов.

По словам современников тех лет, в конце ХIХ века российское население в отношении политики состояло в плачевном положении, чему способствовали устаревшие царские законы. Увеличивавшиеся потребности народа и возраставшие изо дня в день расходы государства привели к тому, что благосостояние подданных Российской империи падало, а государство постепенно нищало. Поражение в Русско-японской войне в 1904 году послужило толчком к возникновению мысли о том, каким же путем можно выйти из сложившегося положения. Везде началось стремление к улучшению, к объединению наций и движению к получению свободы. Мусульмане на тот период были в состоянии воспринять и понять пользу подобного движения.

Везде началось стремление к улучшению, к объединению наций и движению к получению свободы. Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Тюркская торгово-промышленная буржуазия пошла по пути приспособленчества и ставила себе целью создание единого национального фронта против наступающей великодержавной русской буржуазии, как своей конкурентки и против царизма, всячески ограничивавшего ее в правах. Идеи национального возрождения тюрко-татар она старалась использовать как средство для того, чтобы добиться равноправного положения в единой буржуазной семье и путем представительства от всей тюркской национальности завоевать известное положение перед государственностью.

8 августа 1904 года в Константинополе по распоряжению российского правительства был задержан и доставлен в Одессу один из лидеров мусульманского движения в России Габдрашид Ибрагимов, впоследствии активно сотрудничавший и выражавший свои мысли через газету «Баянуль-хак». Благодаря оперативному вмешательству авторитетных мусульман 21 августа он был выпущен на свободу. В то время в среде российского населения стремление к свободе было в разгаре. Уже в начале сентября Г.Р. Ибрагимов, приехав в Петербург, знакомится с лидерами всеобщего освободительного движения. В Москве Г.Р. Ибрагимов приобретает экземпляр доклада Московского земства относительно улучшения материального благосостояния населения России, благодаря которому был разработан план, которым могли бы воспользоваться и российские мусульмане. С этой целью он разъезжает по населенным мусульманами местностям. Таким образом Г.Р. Ибрагимов посещает Казань, с. Буби Вятской губернии, города Оренбург, Троицк, Уфу, Петропавловск, где склоняет мусульман принять его предложение и послать на имя премьер-министра С.Ю. Витте коллективное прошение о даровании им политических и гражданских прав.

Как отмечает исследователь Р.Р. Салихов, Г.Р. Ибрагимов встретил самую горячую поддержку именно в Казани. Там при содействии Юсуфа Акчуры состоялся грандиозный съезд мусульман, где было постановлено отправить депутацию в Петербург.

12 декабря 1904 года император Российской империи направляет в Сенат указ о «разных свободах». Представители прогрессивной интеллигенции провели под председательством Ю. Акчуры собрание в составе семидесяти человек, целью которого было подготовить и обсудить некоторые проблемы религиозного, административного и национального характера для того, чтобы все это довести до правительства. На этом собрании была избрана комиссия из четырех человек в составе Саид-Гирея Алкина, Абдуллы Апанаева, Ахметзяна Сайдашева и Юсуфа Акчуры, которой было поручено подготовить текст. Эта докладная записка Казанского мусульманского общества, датированная 28 января 1905 года, была представлена на рассмотрение председателю Комитета министров Российской империи.

Габдрашид Ибрагимов. Фото: wikipedia.org

Самым выразительным органом и сильной поддержкой единения мусульман служат съезды мусульман для обсуждения своих религиозных и политических вопросов и выработки по ним известных определений. 8 апреля 1905 года на заседании, прошедшем на квартире Г.-Р. Ибрагимова, постановили для объединения и учреждения всероссийского мусульманского союза созвать всеобщий съезд мусульман России. Об изложенном постановлении был извещен Исмагил Гаспринский. При съезде влиятельных мусульман на междлис, связанный со свадьбой в доме имама и мударриса Закира Камалова в Чистополе, окончательно было постановлено созвать Всероссийский съезд мусульман в Нижнем Новгороде во время очередной ярмарки. Об этом предложении были посланы извещения мусульманам Казани, Уральска, Кавказа, Крыма, Туркестана и Сибири.

В результате 15 августа 1905 года на пароходе «Густав Струве» на реке Оке в городе Нижний Новгород состоялся I Всероссийский мусульманский съезд, где было принято решение об объединении мусульман и создании периодических меджлисов (съездов) на территории всей России для руководства общественной жизнью. Членами ЦК в числе прочих были избраны Г. Баруди и А. Апанаев. Так как до издания Манифеста 17 октября 1905 года политические партии находились под запретом, то «Иттифак аль-муслимин» вначале предполагался как общероссийский орган, координирующий борьбу за гражданские и политические права и культурно-просветительную деятельность. Съезд представлял союз всех четырех групп мусульманской элиты России, куда входили общенациональные политические деятели, реформаторы Ислама и деятели антимиссионерской пропаганды, крупная национальная буржуазия (лидеры городских общин и благотворители), земские и городские деятели из мурз. В период трансформации «Иттифака» в политическую партию большая часть крупной буржуазии формально отошла от нее. Действительно, А.Я. Сайдашев, являясь неформальным организатором и финансистом общественной организации «Иттифак аль-муслимин», не стал ее членом, после того как «Иттифак аль-муслимин» был преобразован в политическую партию. Более того, А.Я. Сайдашев не выдвигал свою кандидатуру в депутаты Государственной думы. Лишь после смерти отца в 1912 году, его сын М.А. Сайдашев решил баллотироваться в IV Государственную думу.

Исключение составляет тот факт, что 14 декабря 1905 года к Московской торгово-промышленной партии ненадолго присоединились А.Я. и М.А. Сайдашевы. Всего программу этой партии разделяли 739 человек, состоящих из купцов, агентов различных обществ, приказчиков, потомственных дворян и мелких торговцев. Однако впоследствии, как утверждает исследователь Ф.Ф. Нигамедзинов, мусульмане охладели к такого рода партиям, благодаря тому, что кадеты более всего обращали внимание на евреев, чем на все другие национальности, и игнорировали интересы мусульман.

Природная предпринимательская расчетливость, осторожность, основанная на хорошем знании складывающейся ситуации, не позволяли коммерсантам легализовать свое участие на скользком тогда политическом поприще. Жандармское управление только через несколько лет тщательнейшего расследования сумело определить для себя крайне узкий круг лиц, причастных к финансированию съездов «Иттифак аль-муслимин» и деятельности его казанского бюро.

Манифест 17 октября. Фото: wikipedia.org

Примером может послужить то, что в январе 1906 года Казанское губернское жандармское управление обвинило в составлении прокламаций социал-демократического содержания на татарском языке таких либералов и лидеров «Иттифак аль-муслимин», как Ю. Акчура, С.Г. Алкин и Г. Баруди. Ю. Акчура был арестован и, несмотря на его заявление о либеральных убеждениях, задержан до окончания выборов в думу. 9 июля 1906 года распускается Государственная дума, начинается столыпинская реакция. Большинство мусульманских членов думы разъехались по домам и только шесть человек из 25 подписали Выборгское воззвание, за которое ряд крупнейших лидеров-мусульман, являвшихся на тот период членами I Государственной думы — С.Г. Алкина, А. Ахтямова, С. Джантюрина и Г.М. Топчибашева, подвергают репрессиям.

Сложившееся казанское бюро «Иттифак аль-муслимин», в составе Ю. Акчуры, С.Г. Алкина, Г. Апанаева, Г. Баруди, А.Х. Максуди, готовясь ко второму съезду, провело восемь общегородских собраний, на которых общими усилиями был создан примерный проект программы партии. Было решено созвать15 января съезд в Петербурге, руководителем которого являлось казанское бюро «Иттифак аль-муслимин». На этих же собраниях сформировался состав казанской делегации, в нее вошли: С.Г. Алкин, Ю. Акчура, Г. Апанаев, Г. Баруди, Ш. Рахимов, М. Садыков, Ф. Амирхан и А. Сайдашев. По другим сведениям, помимо вышеперечисленных лиц, вошли еще А.Х. Максудов, М. Сабиров, Г. Исхаки, Ф. Туктаров, С. Аитов и др. Присутствовали все те, кого знала общественность, и кто состоял с недавнего времени под гласным надзором тайной полиции. На всех них жандармерия имела досье и в деталях знала жизнь каждого.

О принадлежности «Иттифак аль-муслимин» к политическому лагерю либеральной оппозиции ясно свидетельствовала его программа. Ее структура, содержание говорят о том, что за основу политической платформы данной партии была принята программа партии кадетов. Мусульманских либералов привлекла в последней идея культурного самоопределения нерусских народов, под которой кадеты понимали свободу употребления различных языков и наречий в общественной жизни, в учебных заведениях, а также право граждан получать начальное (а по возможности и дальнейшее) образование на родном языке.

Окончательное формирование либерально-демократической партии российских мусульман «Иттифак аль-муслим» как политического органа и предвыборной программы мусульманских либералов происходит 13—23 января 1906 года на II Всероссийском мусульманском съезде в Петербурге, где присутствовали более 100 человек. Нежелание правительства провести какие-либо реформы в статусе мусульманской общины России вынуждают ее к ориентации на замену самодержавия на конституционную монархию, что проявилось в программе «Иттифак аль-муслимин».

II Всероссийский мусульманский съезд. Фото: arzamas.academy

В заседаниях II Всероссийского мусульманского съезда на обсуждение депутатов, приехавших со всех концов России, были поставлены следующие вопросы: о Высочайшем Манифесте 17 октября 1905 года и Высочайшем указе 12 декабря 1905 года, об использовании манифеста в среде мусульман, религиозные нужды мусульман и о выборах в Государственную думу. Согласно уставу, состоящему из 23 параграфов, мусульмане делились на 16 районов, во главе которых находились меджлисы (совещательные собрания). Шестым районом являлся Верхне-Волжский с местом проведения меджлиса в городе Казани.

Программа «Иттифак аль-муслимин» предусматривала создание правового конституционного государства при равноправии всех религий и наций, демократические свободы, наделение крестьян землей из государственного фонда, частичное принудительное отчуждение помещичьих земель за выкуп, возвращение имущества мечетей и медресе мусульманам.

5–6 февраля 1906 года Юсуф Акчура от имени Всероссийского мусульманского съезда заключил соглашение с Центральным комитетом партии кадетов, а 26 апреля того же года он становится членом ЦК этой партии.

III Всероссийский мусульманский съезд состоялся 16—21 августа 1906 года, в нем приняли участие более 900 человек, большинство которых составляли татары Волго-Уральского региона, съехавшиеся на очередную Нижегородскую ярмарку. Также на съезде присутствовали корреспонденты многих газет, в том числе и «Баянуль-хак».

Первое выступление на съезде сделал Г. Ибрагимов, который призвал к единству и братству всех мусульман. Он упомянул о необходимости выполнения программы «Иттифак аль-муслимин», принятой на съезде в Петербурге, но указал на невозможность этого в данный период, так как в России продолжал сохраняться старый строй. По его мнению, программа должна была состоять из четырех разделов: борьба с миссионерством, развитие школ, положение имамов и улемов и финансирование предыдущих разделов. При этом основной задачей была названа реформа мектебов и медресе. Сходную позицию занял Г. Баруди, призвав сконцентрироваться на вопросах защиты религии светскими средствами. А.Я. Сайдашев утверждал, что в России не действуют даже имеющиеся законы, и везде начальники для своего подвластного населения являются законом. Он заявил, что «драгоценный Коран и Сунна пророка являются для нас единственной программой». Сайдашев призвал старшее поколение и молодежь объединиться во имя прогресса.

Президиум третьего съезда мусульман России, Нижний Новгород, 16 августа 1906 г. Фото: idmedina.ru

Не все мусульмане поддерживали деятельность партии «Иттифак аль-муслимин». Молодежь в лице представителей левого крыла на страницах своей газеты «Тан» в статье под названием «Выяснилась негодность Мусульманского союза» писали: «Мы «тангисты» с начала выхода нашей газеты противостояли Мусульманскому союзу и на съезде его стояли за отклонение политической программы этого «Союза». Даже по этому поводу создали себе массу врагов; не понимающие суть дела мусульмане говорили: «Какое это дело, мусульманин идет против «Мусульманского союза»?». и злились на нас за то, что мы осмеивали этот «Мусульманский союз»». Далее они делают вывод о том, что собрать двадцатимиллионное племя под одной идеей и под одним принципом — это явный абсурд и утопия, и что партия «Иттифак аль-муслимин» не может быть партией всех мусульман, а может быть лишь союзом группы и класса людей, одинаково мыслящих по политическим вопросам.

По словам исследователя Р.У. Амирханова состоялись еще два последних съезда в августе 1907 года и ровно через год в 1908 году. Оба проходили в Нижнем Новгороде в доме купца Хусаинова. Однако из-за малочисленности участников они, по сути дела, были неправомочными.

К 1908 году стало понятно, что не удастся добиться легализации «Иттифак аль-муслимин», а слабость местных организаций и полицейские репрессии не дали возможность реального функционирования предполагавшихся шестнадцати областных правлений.

В этом же году партия «Иттифак аль-муслимин» объявила о самороспуске, но отдельные ее местные организации (бюро) продолжали действовать. Например, бывшее казанское бюро партии вплоть до 1917 года фактически полностью сохранило свои функциональные возможности.