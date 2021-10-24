Денис Пиманков: «Лилли Кинг уже давно помирилась с Юлией Ефимовой»

А в ситуации с Сунь Яном своя правда была у обеих сторон конфликта

С 28 по 30 октября в Казани пройдет этап Кубка мира по плаванию. Выступят сильнейшие пловцы. В их числе и два татарстанца, одним из которых станет спортсмен из СК ВВС «Синтез» Александр Красных. Вслед за этим со 2 по 7 ноября в Казани пройдет чемпионат Европы на короткой воде. Перед крупными международными стартами спортивная редакция «Реального времени» предлагает вашему вниманию интервью с известным в прошлом российским пловцом, а ныне спортивным менеджером Денисом Пиманковым.

«Соревнований у пловцов должно быть больше»

— Денис Сергеевич, проведение этапов международной профессиональной лиги в прошлом году привело к тому, что несколько ее участников от России пропустили национальный чемпионат страны в 25-метровом бассейне, который тогда проходил в Казани. И это при том что были отменены этапы Кубка мира. Сейчас же, не отменяя, а перенося старты, и ФИНА, и ЛЕН максимально нагружают календарь как 2021-го, так и 2022 годов. Как пловцы смогут справиться с чемпионатами, этапами профи-лиги, Кубка мира, короткой водой и всем остальным?

— Я отвечу просто, что соревноваться всегда лучше, чем просто тренироваться. Спорт предназначен не для тренировочного процесса, он для стартов. Это раньше мы жили в парадигме, когда на каждое лето был назначен один главный старт — чемпионат мира, Европы или главный старт четырехлетия в виде Олимпиады. Лично я не разделял лозунг «победа или смерть», поскольку считаю, что лучше победа и другая победа. Возьмите для сравнения старты у легкоатлетов.

— Справедливости ради, ИААФ работает отвратительно, косяком отменяя чемпионаты, старты Мировой лиги. ФИНА и ЛЕН в этом плане работают гораздо более продуктивно. К примеру, сейчас прошел чемпионат Европы, которого у легкоатлетов не было и уже не будет.

— Мы не берем период пандемии, но в целом стартов у легкоатлетов гораздо больше. Если брать для примера Россию, то, допустим, стартов в художественной гимнастике в разы больше, чем у пловцов. Хотя это всего две олимпийские медали и порядка десяти на чемпионатах мира или Европы, в то время как у плавания комплектов медалей по три-четыре десятка. А на Олимпиаде в бассейне разыгрывается 37 комплектов. Поэтому я считаю, что соревнований должно быть больше, особенно это касается детско-юношеских стартов.

— В этом плане вы рассуждаете не только, как теоретик, но и как практик, проводя традиционные старты Мэд Вейв, майский этап которых проходит в Казани. И в этом году один этап состоялся в казанском бассейне «Буревестник». Каковы планы на будущее?

— У нас традиционно проводилось два турнира на короткой воде в «Буревестнике» и в 50-метровой ванне во Дворце водных видов спорта, а в следующем году мы планируем уже от четырех до пяти стартов непосредственно в Казани.

И сейчас мы получили новый повод для гордости, поскольку сразу три участника наших соревнований — Илья Бородин (не участвовал из-за положительного теста на коронавирус), Александр Щеголев и член сборной Белоруссии Анастасия Шкурдай — отобрались на Олимпийские старты в Токио. Они в разные годы выигрывали общий зачет у нас, и надеюсь, что едут в Японию за медалями.

Мы не теряем с ними связи, общаемся, во время пандемии проводили ряд эфиров, в которых Бородин и Шкурдай рассказывали о своих впечатлениях по турниру, рассказывали, как преодолеть путь из юношеского плавания во взрослое. Надеюсь, что и в будущем мы будем проводить какие-то совместные акции, поскольку они являются ярким примером для всех занимающихся нашим видом спорта.

«Кто платит, тот и заказывает музыку»

— Сейчас идет серьезная борьба между Китаем и ВАДА, и даже МОК, за судьбу китайской суперзвезды Сунь Яна. Для Китая он не просто спортсмен, а легендарная личность, наряду со спринтером Лю Сянем и баскетболистом Яо Мином. На ваш взгляд, кто победит в этой борьбе?

— Сунь Ян — действительно, бренд, не только для плавания, но и для Китая в целом. Конечно, они его не сдадут. И надо понимать, что кто платит деньги, тот и заказывает музыку.

— На мой взгляд, сейчас Китай, как раз и платит. Во всяком случае, будучи хозяином зимней Олимпиады в Пекине-2022, страна не провела ни одного старта, которые принято называть тестовыми, предолимпийскими, и лично у меня есть предположение, что это связано именно с делом Сунь Яна.

— Я думаю, что у Китая очень сильная позиция, поскольку в ситуации с Сунь Яном своя правда была у каждой из сторон конфликта. Другое дело, что все это было слишком ангажированно подано обеими сторонами, поскольку этот вопрос можно было решить более толерантно. В любом случае, Сунь Ян остается великим спортсменом, чемпионом, рекордсменом.

«И в Америке, и во Франции было очень тяжело с плаванием во время пандемии»

— Напомню, что травля Сунь Яна в Кванджу-2019 завершилась сразу же, как на допинге попалась австралийская пловчиха Шайна Джек. Как смотрелась со стороны ситуация, когда ему не подавали руки, не поднимались на один пьедестал почета с китайцем?

— Спорт — это такая квинтессенция жизни, которая позволяет человеку проявить все свои качества, как положительного, так и отрицательного характера. Мы всегда восторгаемся благородными поступками, великими подвигами спортсменов, но, к сожалению, тут выплескиваются и какие-то негативные факторы, как происходит и в обычной жизни.

Но спорт не был бы спортом, если бы вокруг него был только один позитив, нарисованный в розовом цвете. Вдвойне приятно, что после этого молодые люди осознают, что жизнь не заканчивается в бассейне — к примеру, та же Лилли Кинг давно помирилась с Юлией Ефимовой, и они сейчас общаются без каких-либо проблем.

— Но помирились они без свидетелей, а ссорилась Кинг прилюдно. В связи с этим практически вся первая олимпийская неделя в Рио протекала для российских пловцов, особенно, для той же Ефимовой под свист трибун.

— Вы же сами понимаете, что журналисты зачастую ищут повод для того, чтобы подороже «продать» свою новость. И зачастую из небольшого инцидента делается новость, которая становится топовой ввиду ее скандального характера. А добрые отношения остаются за кадром. В данном случае обе девушки профессионалы, они соревнуются и будут еще соревноваться, и только секунды на табло должны расставлять все точки над И, а не количество лайков и дизлайков в соцсетях.

— Пловцы зачастую ссылаются на большое количество нюансов после старта, включая чувство воды, которое можно потерять, не тренируясь.

— Тяжело было. Плотно общаемся с немцами, американцами, и знаем, что было тяжело, когда бассейны закрылись. И университетские бассейны, на которых базируется плавание в США, и клубные бассейны в Германии. Говорили, что для ряда суперэлитных спортсменов представлялись небольшие окошечки для тренировок с очень жесткими ограничениями. И это в то время, когда у нас вовсю тренировались даже учащиеся спортшкол.

К примеру, в последние три Олимпиады мы привыкли видеть дуэли между американцами и французами, а сейчас Франция достаточно слабо выглядела на чемпионате Европы. И это при том, что это был старт, на котором они должны были зарабатывать олимпийские лицензии, поскольку национальный чемпионат был приостановлен, едва начавшись, и они даже делегировали каких-то спортсменов на чемпионат России в попытке выполнить олимпийский норматив.

Не буду называть фамилии, но и у нас уже были определенные проблемы со спортсменами, которые не смогли выехать после чемпионата Европы из Венгрии...

