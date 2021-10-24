Цитаты недели: Путин — о гендерной политике Запада, Макаревич — об антипрививочниках, Патяшина — о глупости
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Об обобществлении женщин
Очередной критике подверг российский президент Владимир Путин Запад, выступая на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». На этот раз досталось гендерной политике: глава государства не одобряет, когда традиционные ценности перечеркивают гендерно-нейтральные понятия, а факт, что женщины и мужчины по природе разные, европейцы отказываются принимать. Несмотря на то, что все происходящее в западных странах чудовищно и вообще на грани преступления против человечности, Путин все же смиренно признает, что решение принимать самим государствам.
О схожести МКС и кухни хрущевки
Актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся в прошлое воскресенье с МКС, куда вместе с режиссером Климом Шипенко отправилась на съемки фильма, рассказала, каково жить 12 суток в невесомости. Первый «киноэкипаж» уже успел пройти реабилитацию, но, по их словам, все равно еще приходится «нащупывать» землю.
О друзьях Путина с научными степенями
На этой неделе Путин согласился с предложением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты за работниками. Так власти намерены прервать цепочку заболеваний коронавирусом. Глава государства, который, к слову, выступает против обязательной вакцинации, недоумевает, почему россияне не хотят делать прививку от коронавируса. Такие, как оказалось, есть и среди его окружения. Некоторые даже предпочитали дождаться, пока Путин испытает вакцину на себе.
О поцелуе Ивлеевой и Собчак
Пока Путин критиковал Запад за нетрадиционные ценности, российская общественность обсуждала поцелуй российский телеведущих Анастасии Ивлеевой и Ксении Собчак. Не оценил выходку депутат Госдумы Виталий Милонов, который увидел в ней невоспитанность и отсутствие хорошего образования у женщин. По его мнению, Собчак и Ивлееву стоит перевоспитать и переобучить.
Об «идиотизме» антипрививочников
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич категорично высказался о тех, кто не хочет делать прививку от СOVID-19. Негодование артиста, как оказалось, поддерживает и неназванная врач из Казани. Эта категоричность и призывы оказывать медицинскую помощь за деньги заболевшим коронавирусом антипрививочникам пришлась некоторым не по душе. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил, что лечение граждан — обязанность, записанная в Конституции России, даже если те не желают прививаться. Впрочем, самого Макаревича он похвалил за то, что тот привился отечественной вакциной «Спутник V».
О шоке после смертельного выстрела
Такое заявление распространил фонд голливудского актера Алека Болдуина от его имени. Артист нечаянно устроил стрельбу из ружья на съемочной площадке, в результате которой погибла 42-летняя оператор родом с Украины Галина Хатчинсон. Врачи не успели ее спасти. Повезло только пострадавшему режиссеру Джоэлу Соузу, которого врачи отпустили, оказав медицинскую помощь. Болдуину, по последним данным, обвинений не предъявлено. Как пишут СМИ, актер не знал, что ружье заряжено боевыми, а не холостыми патронами.
Об ответственности за пропаганду отказа от вакцинации
В том же направлении, что и Макаревич, мыслит бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков. Он пошел еще дальше: в своем Facebook он предложил привлекать антипрививочников к ответственности, вплоть до уголовной. По его мнению, те, чья пропаганда отказа от вакцинации привела к человеческим жертвам, должны нести ответственность по статье 110 Уголовного кодекса РФ. В таком случае человеку может грозить до 15 лет лишения свободы.
О не таком суровом законе об иноагентах
Депутат Государственной думы Мария Бутина считает, что российский закон об иностранных агентах не такой уж и суровый. По крайне мере, в жесткости он уступает американскому законодательству. При этом Бутина не отрицает, что законодательство РФ требуется доработать и усовершенствовать, особенно в плане четкости и ясности определения критериев иноагента. Такая задача сейчас стоит перед Госдумой восьмого созыва. Депутатам потребуется разработать самостоятельный закон, поскольку, как напомнила Бутина, «иноагенты разбросаны по нескольким законам и подзаконным актам».
О том, что глупо вакцинироваться ради QR-кода
Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина раскритиковала татарстанцев, которые нашли лайт-способ получить QR-код. По ее мнению, вакцинироваться однокомпонентной вакциной ради возращения к возможности развлекаться и жить прежней жизнью неоправданно. Патяшина напомнила, что «Спутником Лайт» следует воспользоваться тем, кто уже приобрел иммунитет в силу полноценной двухфазной вакцинации или болезни, но никак не тем, кто просто нацелен на получение QR-кода.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым