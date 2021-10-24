Цитаты недели: Путин — о гендерной политике Запада, Макаревич — об антипрививочниках, Патяшина — о глупости

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Ринат Назметдинов

Об обобществлении женщин



В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали, не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг — и вы там будете.

Очередной критике подверг российский президент Владимир Путин Запад, выступая на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». На этот раз досталось гендерной политике: глава государства не одобряет, когда традиционные ценности перечеркивают гендерно-нейтральные понятия, а факт, что женщины и мужчины по природе разные, европейцы отказываются принимать. Несмотря на то, что все происходящее в западных странах чудовищно и вообще на грани преступления против человечности, Путин все же смиренно признает, что решение принимать самим государствам.



О схожести МКС и кухни хрущевки

В целом российский модуль МКС — это небольшое пространство, похожее на кухню хрущевки. А вообще, это как коммуналка. Мне все время хотелось танцевать. Я чувствовала себя феей-нимфой. Где ты еще так полетаешь? Я даже попробовала спеть один раз, когда справляли 50-летие Олега Новицкого.

Актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся в прошлое воскресенье с МКС, куда вместе с режиссером Климом Шипенко отправилась на съемки фильма, рассказала, каково жить 12 суток в невесомости. Первый «киноэкипаж» уже успел пройти реабилитацию, но, по их словам, все равно еще приходится «нащупывать» землю.



О друзьях Путина с научными степенями

Вы знаете, я смотрю по своим близким людям, по своим друзьям — иногда даже, честно говоря, странно. Я помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих близких людей, однокурсников: «Ты привился?» Вопрос ко мне: «А ты привился?» Я говорю: «Нет пока». — «Я подожду, пока ты привьешься». Хорошо, вот я привился, спрашиваю: «Ты привился?» — «Нет». — «Почему?» — «Ну, не знаю, подожду пока». Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями, я даже не понимаю, что происходит.

На этой неделе Путин согласился с предложением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты за работниками. Так власти намерены прервать цепочку заболеваний коронавирусом. Глава государства, который, к слову, выступает против обязательной вакцинации, недоумевает, почему россияне не хотят делать прививку от коронавируса. Такие, как оказалось, есть и среди его окружения. Некоторые даже предпочитали дождаться, пока Путин испытает вакцину на себе.



О поцелуе Ивлеевой и Собчак

Грустно наблюдать, что отечественный YouTube превращается в цирк оральной проституции. Темы и форматы продвигаются не исходя из их социальной значимости, а выбираются по критерию максимальной скандальности. Единственное, что хочется сделать после просмотра шоу Ивлеевой, — развидеть увиденное и помыть глаза с мылом.

Пока Путин критиковал Запад за нетрадиционные ценности, российская общественность обсуждала поцелуй российский телеведущих Анастасии Ивлеевой и Ксении Собчак. Не оценил выходку депутат Госдумы Виталий Милонов, который увидел в ней невоспитанность и отсутствие хорошего образования у женщин. По его мнению, Собчак и Ивлееву стоит перевоспитать и переобучить.



Об «идиотизме» антипрививочников

Заболеет человек, на грани смерти поболтается, может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что долго ждать и он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих, сколько этой заразы он еще сможет разнести? Я за довольно жесткие меры. Я разговаривал в Казани сейчас с врачом. Она говорит: «Не хотят прививаться, не хотят и все! Я бы предложила простую вещь — не хотите прививаться, лечиться будете за деньги. Кто привился и вдруг заболел — медицина бесплатная, а для вас — за деньги, потому что вы мудаки!» Вот я это поддерживаю!

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич категорично высказался о тех, кто не хочет делать прививку от СOVID-19. Негодование артиста, как оказалось, поддерживает и неназванная врач из Казани. Эта категоричность и призывы оказывать медицинскую помощь за деньги заболевшим коронавирусом антипрививочникам пришлась некоторым не по душе. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил, что лечение граждан — обязанность, записанная в Конституции России, даже если те не желают прививаться. Впрочем, самого Макаревича он похвалил за то, что тот привился отечественной вакциной «Спутник V».



О шоке после смертельного выстрела

Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинсон — жены, матери и нашей уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю контакт с мужем Галины, предлагаю ему и другим членам семьи свою поддержку. Мое сердце разбито, я скорблю вместе с ее мужем, сыном и всеми, кто знал и любил Галину.

Такое заявление распространил фонд голливудского актера Алека Болдуина от его имени. Артист нечаянно устроил стрельбу из ружья на съемочной площадке, в результате которой погибла 42-летняя оператор родом с Украины Галина Хатчинсон. Врачи не успели ее спасти. Повезло только пострадавшему режиссеру Джоэлу Соузу, которого врачи отпустили, оказав медицинскую помощь. Болдуину, по последним данным, обвинений не предъявлено. Как пишут СМИ, актер не знал, что ружье заряжено боевыми, а не холостыми патронами.



Об ответственности за пропаганду отказа от вакцинации

На мой взгляд, вполне справедливо выставлять счета за стационарное лечение от ковидной инфекции тем, кто не привился (имея все возможности и не имея противопоказаний). Кроме того, считаю справедливым административно наказывать тех, кто призывает отказаться от прививки. Если имеются доказательства того, что призывы отказа от прививки привели к чьей-либо смерти, наказывать надо еще жестче. Нужно подобные случаи приравнять к случаям доведения до самоубийства.

В том же направлении, что и Макаревич, мыслит бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков. Он пошел еще дальше: в своем Facebook он предложил привлекать антипрививочников к ответственности, вплоть до уголовной. По его мнению, те, чья пропаганда отказа от вакцинации привела к человеческим жертвам, должны нести ответственность по статье 110 Уголовного кодекса РФ. В таком случае человеку может грозить до 15 лет лишения свободы.



О не таком суровом законе об иноагентах

Человек сегодня постит котиков, а завтра — призыв на митинг. Если получает иностранное финансирование, значит, регистрируется как иноагент. А что будет постить — его дело. В России еще не такой жесткий закон, как в США закон Fara. Согласно этому закону, человек должен отчитываться о своей деятельности в Минюст, в том числе о постах в соцсетях, о каждом телефонном звонке, теме обсуждения, в течение 48 часов! А у нас это мягче, раз в квартал.

Депутат Государственной думы Мария Бутина считает, что российский закон об иностранных агентах не такой уж и суровый. По крайне мере, в жесткости он уступает американскому законодательству. При этом Бутина не отрицает, что законодательство РФ требуется доработать и усовершенствовать, особенно в плане четкости и ясности определения критериев иноагента. Такая задача сейчас стоит перед Госдумой восьмого созыва. Депутатам потребуется разработать самостоятельный закон, поскольку, как напомнила Бутина, «иноагенты разбросаны по нескольким законам и подзаконным актам».



О том, что глупо вакцинироваться ради QR-кода

Желание — в особенности среди молодых татарстанцев — вакцинироваться «Спутником Лайт» очень глупое. Однократная вакцинация показана только после перенесения инфекции шесть месяцев спустя либо после двукратной вакцинации «Спутником V». Однократная не заменяет полноценную вакцинацию и не способствует выработке иммунитета! Ради того, чтобы обеспечить себе доступ в ТЦ и фитнес-залы, лишаться иммунитета глупо!

Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина раскритиковала татарстанцев, которые нашли лайт-способ получить QR-код. По ее мнению, вакцинироваться однокомпонентной вакциной ради возращения к возможности развлекаться и жить прежней жизнью неоправданно. Патяшина напомнила, что «Спутником Лайт» следует воспользоваться тем, кто уже приобрел иммунитет в силу полноценной двухфазной вакцинации или болезни, но никак не тем, кто просто нацелен на получение QR-кода.

