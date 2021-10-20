Онищенко раскритиковал предложение Макаревича о платном лечении для непривитых от COVID-19 россиян

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал предложение музыканта Андрея Макаревича сделать лечение для непривитых от COVID-19 россиян платным.

Онищенко считает такую идею недопустимой, так как лечение граждан — обязанность, записанная в конституции России, даже если те не желают прививаться. При этом он призвал россиян активнее вакцинироваться.

Также Онищенко похвалил Макаревича за то, что тот привился отечественной вакциной «Спутник-V» и заявил, что поддерживает его призывы к вакцинации россиян. Но уверен, что нельзя делать это принудительно, следует убеждать в важности прививок, пишет Daily Storm.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее Андрей Макаревич жестко высказался об антипрививочниках и заявил, что отказавшиеся от вакцинации должны лечиться в больницах за свои деньги. Он рассказал, что беседовал с врачом из Казани, который констатировал, что люди не хотят прививаться.

Дарья Акимова